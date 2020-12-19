«Спартак» и «Зенит» судить хотят, на остальных плюют». Разбор судейства 19-го тура РПЛ

Девятнадцатый тур РПЛ прошёл почти без скандалов, в том числе судейских. Но совсем без претензий к арбитрам не обошлось: решениями судей был не очень доволен, например, главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфёнов. Вопросы можно задать и по матчу «Сочи» – «Динамо» и «Химки» – «Локомотив». Арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой ютуб-канал, разобрал работу судей на всех матчах 19-го тура чемпионата России.

Когда вернётся футбол? Расписание матчей с участием наших команд в 2021 году «Краснодар» сыграет в трёх турнирах, «Зенит», «Спартак», ЦСКА и «Локомотив» – в двух, а Леонид Слуцкий только в одном.

Слово Федотову:



Больших ошибок в туре не было. А те, которые были, не были резонансными. Это не открытые моменты. В таких случаях разобраться можно только по видео.

«Сочи» — «Динамо» — 2:0

Всё протекало хорошо. Отменили гол «Динамо» из-за миллиметрового офсайда. Но мне не понравилась вторая жёлтая карточка Евгеньеву. На мой взгляд, Заболотный обманул Мешкова. Скорее всего, на 64-й минуте никакого контакта между ним и Евгеньевым не было. Заболотный увидел защитника, который уже поставил ноги на землю, сделал кувырок, схватился за ногу, за что Мешков удалил Евгеньева. Можно было не удалять, а просто поставить штрафной удар. Так что здесь не соглашусь с Мешковым, поэтому оценка у него — 7,9.

«Ротор» — «Арсенал» — 1:0

Почитал я высказывания Парфёнова о том, что судьи тащат «Ротор», пересмотрел матч. В целом, ничего серьёзного я не нашел. Но вопросы к судье Панину есть, так как он пропустил на седьмой минуте фол игрока «Ротора»: была отмашка по лицу. Там он не показал жёлтую, дальше была атака, и мяч ушёл на угловой. Хотя надо было назначать удар от ворот. Потом судья не показал жёлтую карточку игроку «Ротора» за верховую борьбу с применением локтя и попадание в голову. На 16-й минуте правильно показал жёлтую карточку Ткачёву. Но это и имеет в виду Парфёнов: Панин не показывает желтую волгоградцам в двух моментах, но сразу даёт карточку Ткачёву, которая при этом была по делу.

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Следующий момент: 45-я минута. Был удар по воротам, игрок «Ротора» выбивал мяч, рядом стоял его партнёр. Мяч попал в отставленную руку партнёра в штрафной площади. Сейчас по правилам – это продолжение игры. В матче «Химки» — «Арсенал» была такая же ситуация.



На 70-й минуте Панин правильно назначил пенальти. Здесь был фол по неосторожности. Игрок команды «Арсенал» подбивал ногу соперника. Пенальти без жёлтой карточки – правильное решение. На 68-й минуте Гогуа в борьбе сначала играл в мяч. Но дальше у него была возможность убрать ногу, а он её поднял вверх. У Гогуа была прямая нога, которой он попал в колено шипами игроку «Арсенала». Панин ничего не дал. На мой взгляд, это прямая красная карточка. Жёлтая, если бы удар пришёлся в голеностоп. А здесь можно нанести серьёзную травму – это же колено. Следовало показать красную. Почему не вмешался Иванов – вопрос. Наверное, он это расценил как желтую карточку. Оценка получается 7,7.

«Краснодар» — «Уфа» — 1:0

Левников хорошо провёл матч, ничего не могу сказать. Оценка – 8,4. Левников вообще носился прилично. Может, судьи получили втык и начали двигаться.

«Ростов» — ЦСКА – 1:3

Москалёв отлично себя показал. Оценка у него – 8,4. https://www.championat.com/football/article-4220247-rostov-cska-1-3-17-dekabrya-2020-karpin-vypustil-suhomlinova-debyut-novogo-rossijskogo-talanta.html

«Ахмат» — «Рубин» — 0:0

У Васильева были тяжёлые погодные условия. Ничего серьёзного я не нашёл. На 64-й минуте игроку «Рубина» можно было давать жёлтую карточку, но, думаю, Васильев правильно поступил. Срыва атаки и грубости там не было. Оценка – 8,4.

«Зенит» — «Спартак» — 3:1

Никаких сложных моментов в штрафной у Карасёва не было. Красных карточек тоже. Карасёв разбирался, двигался, управлял. Как говорится, когда хотят – могут. А в других матчах требования к себе снижают. А в статусных играх – жопу рвут на британский флаг, чтобы быть хорошими. «Спартак» и «Зенит» судить хотят, на остальных плюют. Дашь им «Тамбов», а они: «Нафиг его судить, VAR разберётся». У Карасёва оценка 8,4.

За «Спартак» стыдно. Это убожество, а не футбол Доменико, разве так готовятся к ключевым матчам сезона?

«Химки» — «Локомотив» — 3:2

Не скажу, что у Матюнина был сложный момент с назначением пенальти, но он назначил штрафной. Потом вмешался ВАР, назначили одиннадцатиметровый удар, так как нарушение было на линии штрафной. Это ошибка Матюнина.

Важный момент был на 85-й минуте перед вторым голом «Химок». Футболист хозяев во время атаки в центре поля принял мяч рукой, после чего был забит гол. Прошляпили этот момент. Моё мнение – это рука. Это не рукав, а бицепс. Игру следовало остановить. Но это момент чисто для ВАР, Матюнину я не могу его приписать. Игрок «Локо» перекрывал ему обзор, он не видел это движение со стороны игрока «Химок». Следовало отменить гол и назначить штрафной в пользу «Локо». Оценка – 7,9.

«Тамбов» — «Урал» — 1:1

Хорошая работа Иванова. Он назначил одиннадцатиметровый удар правильно, за задержку со стороны Арояна. Оценка – 8,4.