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Кокорин и Соболев на Мальдивах, Смолов — в Париже. Где отдыхают игроки РПЛ в пандемию

В уходящем году перерыва между сезонами в России практически не было. Команды РПЛ в интенсивном режиме доиграли старый чемпионат и начали новый. Футболисты полноценного отпуска не имели, а если и выкраивали несколько дней на отдых, выбирали отечественные курорты. Понятно, что зимней паузы в соревнованиях игроки ждали как никогда прежде. И, едва начались каникулы, разлетелись кто куда.

Помощник Сергея Семака Вильям Оливейра улетел в Бразилию в компании Сантоса, Вендела и Малкома на частном самолёте. В складчину – дешевле!

Азмун не изменяет традициям и отпуск проводит дома. На этот раз форвард «Зенита» посетил свою начальную школу, которая носит имя доктора Ахмада Карадагли. Также Сердар примерил с другом традиционную туркменскую одежду.

А вот Сутормину не надоел футбол – он и в отпуске продолжает играть. С Селиховым, Марковым и другими коллегами по РПЛ.

Шамкин пошёл по стопам одноклубников, рванув в теплый Дубай.

По теплу соскучился и Дриусси.

Бывшие тренеры «Зенита». Где они сейчас После Рапопорта и до Семака у питерцев был всего один российский командир.

Маслов в этом сезоне стал основным игроком старта «Спартака» и по праву заслужил отдых на Мальдивах.

А вот Мозес, судя по всему, Рождество решил отметить в Москве.

Нападающие «Спартака» Кокорин и Соболев, как и Маслов, отправились на Мальдивы, но пока обходятся без фото. Примерно в таком месте они отдыхают.

Александр Ломовицкий в тёплые края не улетел и решил провести время с родными и близкими.

Марио Фернандес женился!

Эджуке, видимо, остался в России и утепляется. Стильно утепляется.

Игроки «Локомотива» Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов и Даниил Куликов посетили новогоднюю ярмарку в Петровском пассаже и нарядили праздничную ёлку.

Смолов не стал сидеть в Москве и рванул в Париж.

Если кто-то может себя позволить отдых, то экс-нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов — нет. «Дженоа» пытается выбраться из зоны вылета.

Кристиан Рамирес предпочёл вернуться домой, но поддерживать форму не бросил.

Ари вернулся в Форталезу. Скоро в его аккаунте будет много футбола, музыки и мяса.

За себя и за тех парней. Какие потери понесли наши клубы перед стартом еврокубков У «Краснодара» в этот список попал и главный тренер.

У партнёра Ари по команде Кабелла уже появляются вкусности в «сториз».

Как и у Норманна по пути домой.

Сорокин тоже улетел на Мальдивы, но решил ещё освоить маски в «Инстаграме».

Скопинцеву больше нравится Рим.

«Такого нет ни у кого в РПЛ». «Динамо» установило рекорд сезона по числу воспитанников А ещё у столичного клуба активно работает филиал в Дагестане.

А Карпину — с детьми!

И Байрамяну.

В «Сочи» не все улетели в тёплые края. Попов тренируется дома с теннисным мячом.

Заболотный в компании выпускников.

Жоаозиньо отправился в горы на Роза Хуторе.

А Нобоа и Джанаев — в Дубай!