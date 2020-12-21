Кокорин и Соболев на Мальдивах, Смолов — в Париже. Где отдыхают игроки РПЛ в пандемию

В уходящем году перерыва между сезонами в России практически не было. Команды РПЛ в интенсивном режиме доиграли старый чемпионат и начали новый. Футболисты полноценного отпуска не имели, а если и выкраивали несколько дней на отдых, выбирали отечественные курорты. Понятно, что зимней паузы в соревнованиях игроки ждали как никогда прежде. И, едва начались каникулы, разлетелись кто куда.
Помощник Сергея Семака Вильям Оливейра улетел в Бразилию в компании Сантоса, Вендела и Малкома на частном самолёте. В складчину – дешевле!
Азмун не изменяет традициям и отпуск проводит дома. На этот раз форвард «Зенита» посетил свою начальную школу, которая носит имя доктора Ахмада Карадагли. Также Сердар примерил с другом традиционную туркменскую одежду.
А вот Сутормину не надоел футбол – он и в отпуске продолжает играть. С Селиховым, Марковым и другими коллегами по РПЛ.
Шамкин пошёл по стопам одноклубников, рванув в теплый Дубай.
По теплу соскучился и Дриусси.
Маслов в этом сезоне стал основным игроком старта «Спартака» и по праву заслужил отдых на Мальдивах.
А вот Мозес, судя по всему, Рождество решил отметить в Москве.
Нападающие «Спартака» Кокорин и Соболев, как и Маслов, отправились на Мальдивы, но пока обходятся без фото. Примерно в таком месте они отдыхают.
Александр Ломовицкий в тёплые края не улетел и решил провести время с родными и близкими.
Марио Фернандес женился!
Эджуке, видимо, остался в России и утепляется. Стильно утепляется.
Игроки «Локомотива» Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов и Даниил Куликов посетили новогоднюю ярмарку в Петровском пассаже и нарядили праздничную ёлку.
Смолов не стал сидеть в Москве и рванул в Париж.
Если кто-то может себя позволить отдых, то экс-нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов — нет. «Дженоа» пытается выбраться из зоны вылета.
Кристиан Рамирес предпочёл вернуться домой, но поддерживать форму не бросил.
Ари вернулся в Форталезу. Скоро в его аккаунте будет много футбола, музыки и мяса.
У партнёра Ари по команде Кабелла уже появляются вкусности в «сториз».
Как и у Норманна по пути домой.
Сорокин тоже улетел на Мальдивы, но решил ещё освоить маски в «Инстаграме».
Скопинцеву больше нравится Рим.
А Карпину — с детьми!
И Байрамяну.
В «Сочи» не все улетели в тёплые края. Попов тренируется дома с теннисным мячом.
Заболотный в компании выпускников.
Жоаозиньо отправился в горы на Роза Хуторе.
А Нобоа и Джанаев — в Дубай!
- 21 декабря 2020
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