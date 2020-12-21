10 летних трансферов в РПЛ, которые пока не сработали

Мы пока не называем все эти трансферы однозначно провальными – для окончательной оценки любого приобретения требуется время. Но на сегодняшний день ни одна из перечисленных покупок не оправдала вложенные средства, а отдача не соответствует ожиданиям.

10 летних трансферов в РПЛ, которые сработали лучше других Как это ни странно, но в списке почти нет приобретений ведущих клубов.

Александр Кокорин, 29 лет, нападающий

В «Спартак» (свободный агент)

Формально форвард переходил в «Спартак» на правах свободного агента, но фактически он стоил очень дорого: расходы включали в себя огромную зарплату, подъёмные, комиссионные… Ожидания были соответствующими, Кокорин должен был «сделать красиво» и помочь клубу «бросить перчатку» «Зениту».

На деле же Александр и близко не показал тот футбол, который демонстрировал в «Сочи» весной (за него его и брали), постоянно лечился и восстанавливался, забил всего два гола, причём оба – с пенальти. Ни в одном из решающих матчей против топ-соперников Кокорин себя не проявил. А ещё стал участником сомнительных историй: привёл в клуб массажиста, которого зимой уволили, полетел отдыхать на Мальдивы вместо индивидуальных тренировок, пропустил все четыре игры с «Сочи» и «Зенитом» из-за жалоб на мышечные боли.

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Никто не знает, насколько хватит терпения у «Спартака» и задержится ли Кокорин хотя бы на весну. Жаль, что удачный и статусный на бумаге трансфер оборачивается жуткой неудачей – пока риск не оправдывается.

Остон Урунов, 19 лет, полузащитник

Из «Уфы» в «Спартак» за 1 млн евро

К приобретению узбекского полузащитника я бы относился с долей снисходительности, ведь парню всего 19 лет, а взят он был за 1 млн евро – и явно не для результата здесь и сейчас, а на вырост.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Хорошая тренировка «Спартака» в Кубке. Урунов забил красиво, а Кокорин опять не смог Как долго ждать дебютного гола Александра?

Но так уж вышло, что вокруг фигуры Урунова вспыхнул нездоровый ажиотаж (сам виноват, зачем выставлять идиотские фотографии после похода в магазин?), а сам он сделал шаг назад в развитии по сравнению с «Уфой»: если там играл действительно ярко, то в «Спартаке» удачно провёл лишь кубковую игру с «Родиной». Трансфер всё ещё может сработать в будущем, потенциал у Остона большой, но надо многое пересмотреть – и клубу, и самому футболисту.

Адольфо Гайч, 21 год, нападающий

Из «Сан-Лоренсо» в ЦСКА за 8,5 млн евро

ЦСКА очень долго искал центрального нападающего, много промахивался, и вот теперь, когда у клуба появились серьёзные деньги, пошли мощные покупки.

По трансферу Гайча в ЦСКА пока очень много вопросов. Несмотря на его дебютный гол Из всех летних приобретений на стабильном уровне играет только Зайнутдинов.

За Гайчем «армейцы» следили давно, но год назад не рискнули с его покупкой, посчитав игрока сырым, а цену – завышенной. Нынешним летом ЦСКА всё же решился на трансфер, но время показало, что нападающий по-прежнему не готов к большим задачам. Его адаптация затянулась, поскольку уникальных качеств для российского футбола не обнаружилось. В концовке года Гайч вообще перестал выходить на поле – даже Шкурин котировался тренерским штабом выше.

Бруно Фукс, 21 год, центральный защитник

Из «Интернасьонала» в ЦСКА за 8 млн евро

Центральный защитник из Бразилии рассматривался как игрок стартового состава, мог органично вписаться как в схему с тремя центральными защитниками, так и двумя. Но быстро, толком не успев дебютировать в ЦСКА, он получил две подряд травмы – и поэтому в 2020-м мы его качества не увидели. Будем верить, что травматичность – временное явление, которое не перенесётся на 2021-й.

Фото: pfc-cska.com

Франсуа Камано, 24 года, фланговый нападающий

Из «Бордо» в «Локомотив» за 5,5 млн евро

5,5 млн евро – большая сумма, особенно для клуба, который вроде бы только что собирался затянуть пояса и начать тратить деньги с умом. Камано пока явно не попадает под эту категорию, сумма трансфера себя не оправдывает и близко. В 14 матчах за «Локомотив» в РПЛ и в четырёх в Лиге чемпионов вингер набрал ноль результативных баллов, и даже твёрдым игроком стартового состава он при Николиче не стал.

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Сильнее всего хочется получить ответы на два вопроса. Во-первых, учитывал ли «Локомотив» предысторию футболиста и его крайне слабый предыдущий сезон в «Бордо»? Во-вторых, как быть с яркими вингерами, выращенными в клубной структуре: Иосифовым, Тугаревым, Рыбчинским? Точно ли никто из них не мог с такими же успехами выходить на поле чаще? Тогда 5,5 млн евро можно было потратить на более проблемную позицию…

Жасурбек Жалолиддинов, 18 лет, атакующий полузащитник

Из «Бунёдкора» в «Локомотив» за 1 млн евро

Если трансфер Урунова – это адекватный риск (игрок уже адаптировался к РПЛ в «Уфе», физически развит, должен быть готов расти дальше), но покупка Жалолиддинова за тот же 1 млн евро – неадекватный. Маленький, хрупкий, но техничный и шустрый паренёк не выделялся ни конкретикой, ни решениями даже в чемпионате Узбекистана, ему очевидно требовалось время на то, чтобы окрепнуть, но «Локомотив» вместе с друзьями-агентами окрестили Джасура «звездой, который уже круче, чем Жоао Марио».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Чемпион по достойным провалам. Николич неплохой тренер, но заслужил ли он ещё один шанс? Сёмина уволили после точно таких же результатов.

Промежуточный итог карьеры Жалолиддинова: быстрое исключение из заявки «Локомотива» на сезон (ведь он занимал легионерское место), аренда в «Тамбов», где мальчишка тоже не играет. Это тоже показатель его текущего уровня развития.

Виталий Лысцов, 25 лет, центральный защитник

Из «Крыльев Советов» в «Локомотив» за 800 тыс. евро

Лысцов не был твёрдым игроком стартового состава даже в прошлогодних «Крыльях», а «Локомотив» выложил за него 800 тыс. евро в рамках кампании по усилению к Лиге чемпионов. Никаким усилением Виталий, само собой, пока не стал: 269 минут в сезоне говорят сами за себя.

А теперь сложим суммы: 5,5 млн за Камано, 1 млн за Жалолиддинова, 800 тыс. евро = 7,3 млн евро. Можно ли было за эту сумму купить хотя бы одного игрока, который реально бы усилил стартовый состав?

Давид Тошевски, 19 лет, центральный нападающий

Из «Работничков» в «Ростов» за 1 млн евро

Молодой фактурный форвард, получивший в «Ростове» солидный девятый номер, достойно выглядел в чемпионате Македонии год назад, но в России ему пока тяжело: он успел дебютировать в главной команде, а два единственных гола забил за молодёжный состав. Заменить сразу же Шомуродова у него не получилось, хотя надежда была.

Вендел, 23 года, центральный полузащитник

Из «Спортинга» в «Зенит» за 20,30 млн евро

Да, Вендел провёл достойный матч со «Спартаком», да и с «Динамо» выглядел неплохо, но общее влияние бразильца на футбол «Зенита» на дистанции двух месяцев, что он в команде, оказалось скромным. Ему по-прежнему ищут позицию (левый фланг со смещениями – дискуссионная зона), он вообще не проявил себя в Лиге чемпионов, «Зенит» по-прежнему выглядит скорее силовой командой.

Фото: fc-zenit.ru

«Неправда», «неправда» и «неправда». Протестное интервью со спортивным директором «Зенита» Рибалта не считает трансфер Малкома провалом.

А ведь стоил бразилец 20 млн. Это слишком большая сумма, чтобы при оценке трансфера учитывать лишь один удачный матч.

Александр Руденко, 21 год, нападающий

Из «Спартака» в «Сочи» (аренда с опцией выкупа)

Молодой нападающий, которому никак не давали шанс в родном «Спартаке», переехал в «Сочи», чтобы расти и развиваться в РПЛ. Пока переход на новый уровень даётся Руденко слишком тяжело. Он выпал из стартового состава и провёл лишь одну неплохую игру против «Ахмата». Жаль, потому что спрос на форварда в Премьер-Лиге был очень большой – и ему уже давно пора прогрессировать со своими классными данными.