Гинер теряет вес в росфутболе? Президент ЦСКА не попал в исполком РФС

Сенсация дня: Евгений Гинер проиграл выборы в исполнительный комитет Российского футбольного союза. На три места в исполкоме претендовали семь человек – президент ЦСКА, Рустем Сайманов (гендиректор «Рубина»), Сергей Галицкий (владелец «Краснодара»), Юрий Соловьёв (глава совета директоров «Динамо»), Леонид Федун (владелец «Спартака»), Анатолий Мещеряков (глава совета директоров «Локомотива») и Борис Ротенберг-старший (президент «Сочи»). Наибольшее количество голосов набрал Сайманов, второе-третье места поделили Галицкий и Соловьёв, а Гинер финишировал лишь четвёртым.

Вот это да! ЦСКА уже ищет усиление во второй лиге Дании «Армейцы» больше не хотят тратить деньги на дорогих футболистов?

Отсутствие своего представителя в исполкоме РФС – тревожный звонок для ЦСКА, свидетельствующий о том, что расклад сил в РПЛ меняется. Теперь столичному клубу будет труднее продавливать выгодные для себя решения. Правда, генеральный директор «армейцев» Роман Бабаев спокойно прокомментировал результаты выборов:

«Не избрали Гинера? Это демократия. Бывает, бывает. Все клубы тоже должны попробовать. Евгений Леннорович остаётся авторитетным человеком в нашем футболе. Как такое произошло? Голосование», – сказал Бабаев.

По каким-то причинам коллеги по цеху стали меньше доверять Гинеру. Для президента РПЛ Сергей Прядкин это, кажется, сюрприз:

«Что касается Евгения Ленноровича Гинера, я был удивлён, что его не избрали, – признался Прядкин. – Считаю, что с точки зрения поддержки и лобби РПЛ он один из самых весомых кандидатов. У меня удивление, но я уверен, что он ещё поработает в исполкоме и на благо РПЛ».

Если Гончаренко остался в ЦСКА, то у него только 5 месяцев. Место ниже второго – приговор Это его последний шанс. Больше времени никто не даст.

Есть мнение, что Гинеру аукнулись нападки на судей и Станислава Черчесова. Мощное заявление на официальном сайте «армейцев» в ответ на критику «золотого актива» главным тренером сборной Россия – личное решение президента ЦСКА. При этом, защищая Фёдора Чалова, Евгений Леннорович изначально использовал гораздо более жёсткие формулировки, но работники клуба сумели убедить Гинера чуть-чуть смягчить риторику. Однако не убедили его отказаться от публикации заявления, из которого мы узнали, что в ЦСКА Черчесова, возможно, считают физруком.

Давление со стороны Гинера в значительной степени повлияло на отставку в конце 2019 года главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова. Тогда президент ЦСКА в интервью для «Чемпионата» привычно жёстко высказался по поводу того, что его раздражало, по сути, назвав Егорова взяточником. Никто не удивился бы, если бы в РФС пропустили слова Гинера мимо ушей. Однако в этот раз Евгения Ленноровича неожиданно наказали – отстранили от футбола на три месяца и оштрафовали на 1 млн рублей. И пусть позже РФС смягчил наказание, посыл президенту ЦСКА был сделан – распределение ролей в игре меняется.

Некоторые другие истории тоже так или иначе повлияли на отношение к Гинеру со стороны остальных участников российского футбола. Например, переход чемпионата на систему «осень – весна». Лучше выступать в еврокубках от «перестановки слагаемых» наши команды не стали, зато по второму дивизиону был нанесён мощнейший удар. В ряде регионов профессиональные клубы в изменившихся экономических условиях просто не выжили.

Вообще в последние годы многие факты заставляют задуматься о потере президентом ЦСКА веса в российском футболе. Когда-то была популярна фраза «Гинер всё купил», а с 2010 по 2016 годы «армейцы» доминировали в РПЛ наряду со значительно более богатым «Зенитом»: оба клуба выиграли за тот период по три чемпионских титула. Но вот уже четыре года «армейцы» без золота, да и Кубок России не брали семь лет. Даже со сноской на смену поколений в команде, можно было добиться большего.

Более того, переход московского клуба под контроль ВЭБ.РФ завершился тем, что Евгений Леннорович теряет прежнюю власть и в самом ЦСКА. Председателем совета директоров «армейцев» стал член наблюдательного совета госкорпорации Максим Орешкин, который очень глубоко погружён во все процессы в клубе. Гинер, говорят, как будто отдалился и наблюдает за происходящим со стороны. Известно, что главный тренер Виктор Гончаренко просил об отставке именно Орешкина. Вхождение Василия Березуцкого в тренерский штаб красно-синих тоже инициатива председателя совета директоров, поскольку бывший центральный защитник находится в хороших отношениях с Орешкиным.

Гончаренко может покинуть ЦСКА. Что вообще происходит в клубе У него есть два матча. Но станет ли без Гончаренко лучше?

Гинер уже почти 20 лет руководит ЦСКА. Как в клубе, так и российском футболе в целом он подчинял важнейшие процессы своей воле. Бывало, даже на уровне сборной России. Достаточно вспомнить, как на Евро-2016 Леонид Слуцкий ставил в основу 20-летнего Александра Головина, удивляя большинство болельщиков и специалистов, а через два года ЦСКА продал возмужавшего и набравшегося международного опыта полузащитника за рекордную для российских игроков сумму в 30 млн евро. Но результат сегодняшних выборов в исполком РФС доказывает: чаша весов уже всё реже перевешивает в сторону Гинера.