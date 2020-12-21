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Кто такой Эммануэль Току, который может перейти в ЦСКА

ЦСКА уже ищет усиление во второй лиге Дании
Анатолий Романов
Вот это да! ЦСКА уже ищет усиление во второй лиге Дании
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Футбол / РПЛ 0
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Скауты ЦСКА в поисках для усиления команды Виктора Гончаренко забрели неожиданно далеко – во второй дивизион чемпионата Дании! Как сообщает Kickgh.com, «армейцы» заинтересованы в полузащитнике «Фремад Амагер» Эммануэле Току. Помимо москвичей на 20-летнего ганца претендуют турецкий «Галатасарай» и другой датский клуб «Норшелланн».

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«Безусловно, подобные новости меня мотивируют, – прокомментировал интерес ЦСКА сам Току. – Сейчас моя цель – играть в топ-клубе. И я чувствую, что готов сделать следующий шаг прямо сейчас. Конечно, всё зависит от моего клуба. Я ничего не могу делать без его согласия».

Эммануэль переехал из Ганы в Данию летом 2019 года транзитом через Португалию. В июле стал игроком «Боавишты», но уже через два месяца подписал контракт до конца сезона-2022/2023 с «Фремад Амагер». Transfermarkt оценивает стоимость этого полузащитника всего в 150 тыс евро. За полтора сезона во втором дивизионе чемпионата Дании ганец сыграл 34 матча, в которых забил девять голов и сделал шесть голевых передач. При этом поиграл на разных позициях: атакующего центрального полузащитника, второго форварда, правого и левого вингера.

Очевидно, за Току следят ещё со времён его выступлений за юношеские сборные Ганы. В 2017 году Эммануэль был игроком основного состава национальной команды на чемпионате мира U17, где «Чёрные звёздочки» дошли до четвертьфинала. Полузащитник даже забил гол на групповом этапе в ворота сборной Индии.

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Любопытно, что в тренерский штаб «Фремад Амагер» входит российский специалист – Тимур Дагуев. Бывший комментатор НТВ+ и футбольный скаут. Он подтвердил интерес ЦСКА к ганскому полузащитнику:

«Это правда. Мы играли со «Скиве» на выезде в лиге 29 сентября. Скауты ЦСКА были на игре, и он забил два. Начались в прессе первые разговоры ещё тогда. Потом чуть всё затихло. И вот у нас была самая большая игра против «Брондбю» – лучшей команды Дании прямо сейчас – и мы их обыграли 2:1. Току забил и выдал сумасшедший матч. Потому и пошли разговоры о «Норшелланне» и «Галатасарае»… Пусть клубы борются за него, а там посмотрим. Потенциал у него просто сумасшедший. Я тренирую его каждый день. Знаю, что он может. Я говорил это год назад, когда ещё никто не знал о Току.

Сильнее ли он, чем Чидера Эджуке? Совсем другой. Току – умный, командный, с ударом и с невероятной работоспособностью и прессингом», – сказал Дагуев в интервью для Metaratings.

Правда, InStat пока не настолько высоко оценивает Току, как российский тренер. В рейтинге за нынешний сезон Эммануэль занимает только третье место среди всех игроков «Фремад Амагер». В среднем за 90 минут игры во втором дивизионе ганец совершает 70 ТТД при 74% успешных. С его участием команда создаёт 1,05 момента. Току наносит 1,84 удара (в створ – 0,72), зато активно идёт в дриблинг – 4,8 попыток обводки (2,8 удачных). Пасует Эммануэль с достаточно высокой точностью – 87%. В единоборствах не очень силён: в атаке выигрывает 40%, в обороне – всего лишь 28%. Что касается оборонительных действий в целом, то в активе ганца 2,1 отбора мяча, 2,6 перехвата и 7,0 подбора. Ещё можно добавить, что он допускает 7,0 потери мяча (на своей половине – 1,91).

«Фремад Амагер» занимает пятое место во втором дивизионе, а победа над «Брондбю» открыла дорогу в четвертьфинал Кубка страны.

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На первый взгляд, ЦСКА может оформить странный трансфер. Даже высшая лига чемпионата Дании значительно ниже РПЛ в рейтинге УЕФА – находится на четырнадцатом месте, что уж говорить об уровне второго датского дивизиона? Но это и есть настоящая селекция: найти алмаз в куче угля.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: instagram.com/etoku10

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