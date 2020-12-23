Не торопитесь списывать Гинера. В отличие от него новые боссы ЦСКА ещё ничего не выиграли

Возможно, именно так дело обстоит в реальности, и главные решения в ЦСКА уже принимают другие люди, но представить, что он больше не царь и бог в клубе, которому отдал 19 лет жизни, с которым выиграл 21 трофей, в том числе первый российский еврокубок и шесть чемпионатов — лично у меня пока не получается.

ЦСКА — это Гинер. Гинер — это ЦСКА. И аксиома, и палиндром, и образцовый союз, за столько лет доказавший всё и всем. Относиться к президенту «армейцев» можно по-разному, но не признавать, что Гинер лучший футбольный менеджер России в XXI веке — значит, не соглашаться с фактом.

10 историй про Гинера. Отучал от азартных игр, отговаривал от бизнеса, отшивал агентов Какие качества позволили президенту ЦСКА стать менеджером №1 в российском футболе.

Появление в системе координат ЦСКА новых вводных — ВЭБ, Орешкин, деньги, акции, долги — понятно. Передел власти — эдакая тихая революция — случился в клубе не от хорошей жизни. Но к хорошей ли приведёт?



Поэтому я бы не торопился отводить Гинеру роль того мавра, который сделал своё дело. Пусть даже его фамилия в нашем футболе давно стала нарицательной. И не только из-за культовой кричалки «Гинер всё купил!», которая на самом деле тоже признак респекта. Гинер в сегодняшнем учебнике российского футбола — это одновременно пример для всех менеджеров-президентов-владельцев и… глагол. Означающий одно — правильно управлять. Что для нашего футбола такая редкость. Годами выстраивать отношения в клубе одновременно со строгим единоначалием, но и с семейственностью. Не позволять влиять на себя разным «околоплавающим» — от агентов до меценатов. Если ошибаться, то признавать это (лучший пример — возвращение Газзаева в 2004-м). И самое главное — побеждать.



Трансферные успехи Гинера давно стали классикой. Продажи Головина и Жиркова на общую сумму больше 50 миллионов. Это два самых дорогих российских футболиста в истории. Сверхвыгодные продажи Жо в «Манчестер Сити» (прибыль от купли-продажи бразильца составила 19 миллионов), Красича в «Ювентус» (12,75 млн), Ярошика в «Челси» (9 млн). Целый сериал с возвращениями Вагнера. Продажи, а потом аренды Думбия и Мусы. Учебник!



И, конечно, отношения с игроками. Вагнер называет Гинера не иначе, как отцом. В клубе сейчас работают братья Березуцкие, Рахимич, Корнаухов, Минько, Боков, Варламов… Денис Попов в разговоре со мной историю рассказал: «Недавно ситуация сложилась – моему другу нужно было с Гинером по бизнесу встретиться. Я договорился – он не отказал. Хотя до этого человек четыре года к нему попасть не мог! Потом с восторгом рассказывал: «Захожу в кабинет, а там кубки, медали, фотографии. И всё с такой любовью расставлено. Мне это детскую комнату моих детей напомнило. Про тебя поговорили…». Евгений Леннорович никого не забывает. Любой из бывших «армейцев» может к нему обратиться».



Про Орешкина я ничего такого пока не слышал.

У футбольного ЦСКА новый босс – помощник Путина. Кто он такой и что всё это значит Евгений Гинер теперь заместитель Максима Орешкина в совете директоров клуба. Но это не означает, что он теряет контроль над ЦСКА.

Да, рисовать образ Гинера только победными мазками будет неправильно и даже нечестно. И трансферные промахи у него были. И недоброжелателей он себе за эти годы нажил — не на одну футбольную команду хватит. Когда ЦСКА было нужно, Гинер и жестил, и мстил, и давил. Но при этом — побеждал. Если исходить из того постулата, что цель оправдывает средства, то нулевые в нашем футболе — это безальтернативно время менеджера Гинера. Больше, чем он с ЦСКА, не выигрывал никто. До Гинера у «армейцев» в их российской истории было ровно ноль трофеев.

Да, деньги решают. С его финансами в одиночку тащить клуб, конкурируя с госмахинами, и попутно строить стадион — оказалось нереально. Но, во-первых, он всё ещё президент ЦСКА (и те же разговоры о том, что теперь всё решают другие люди — это пока только разговоры). И новые владельцы ещё ничего, в отличие от Гинера, не выиграли. Тратить деньги на трансферы – это ещё не значит побеждать. А, во-вторых, представить, что Гинер так просто сдаст дела в родном детище, и ограничится лишь представительскими функциями… Футбол, особенно когда ты побывал на самой вершине, так легко не отпускает.



Я, разумеется, не знаю планов Гинера. То, что он ушёл в тень и в ЦСКА, и в РФС, действительно может говорить о том, что его время вышло, власть ослабла, влияние потеряно и т.д. А может о том, что лев притаился и готовится к прыжку.



P.S. Нужно ли именно так ставить вопрос — или Гинер, или ВЭБ? Когда человек, столько лет самостоятельно принимавший решения, вынужден с кем-то делиться этой властью — могут ли быть другие варианты?