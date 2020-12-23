«Открытие кормушки Арена». Реакция на переименование стадиона «Спартака»

Стадион «Спартака» будет переименован в новом году. Как сообщил «Интерфакс», это произойдёт по инициативе спонсора московского клуба.
«Переименование «Открытие арены» в «Открытие банк Арена» планируется в 2021 году. Все необходимые документы оформлены. Мы надеемся, что новое название стадиона будет более точно отражать роль и поддержку, которую банк уже в течение многих лет оказывает «Спартаку». Такая форма названия стадионов – типичная практика для мирового спорта», – подтвердила информацию пресс-служба банка.
Банк «Открытие» планирует заменить установку на крыше спартаковского стадиона и вместо надписи «Открытие Арена», появившейся ещё при бывших собственниках кредитной организации в 2014 году, смонтировать новую – «Открытие банк Арена».
Новость об изменении названия стадиона «Спартака» вызвала живой отклик у болельщиков. В «Твиттере» обсуждают эту тему с юмором. Например, один из пользователей предложил свой вариант – «Открытие кормушки Арена», намекая на уход с поста генерального директора клуба Шамиля Газизова, который «закрыл кормушку» в «Спартаке».
Вот ещё несколько «твитов» о спартаковском стадионе:
Известный футбольный деятель Роман Орещук тоже отреагировал на новое название дома красно-белых.
Читатели «Чемпионата» оставили более сотни комментариев под новостью о переименовании стадиона «Спартака». Отмечаем самые интересные:
dus333: Была просто открывашка, а теперь будет открывашка для банок.
error505: Про получившуюся аббревиатуру «ОБА» ещё никто не шутил?
alexandr66: Наконец-то фанаты «Спартака» испытают чувство глубокого удовлетворения.
grosso7: Видимо, руководители считают что «Открытие Арена» недостаточно ассоциируется с банком. И надо обязательно добавить слово «банк», а то никто не поймет. Надо банку «Альянс» сказать об этом. А то они, как дураки, стадион «Баварии» называют просто «Альянс Арена» вместо «Банк Альянс Арена».
jarlhagen: Команду, говорят, тоже (переименуют): «Спартак банк Открытие».
thatupac: Теперь и банкиры издеваются над «Спартаком». Что это, если не заговор?
60vyazikmaikldheims: Ну, теперь попрёт.
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