10 российских футболистов, которые добились наибольшего прогресса в нынешнем сезоне

Кто-то прогрессирует в 33, а кто-то взлетает после слабого отрезка в ФНЛ.

Накануне мы составили список регрессировавших игроков. Вот он:

10 российских игроков, которые сильнее всего регрессировали в текущем сезоне Некоторые футболисты попадают в список второй год подряд.

Теперь поговорим о футболистах, которые, наоборот, приятно удивили. К счастью, таких в сезоне-2020/2021 набралось немало.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Был: только-только завоевал место в основном составе «Сочи».

Стал: укрепился в роли ведущего правого защитника, отдал пять голевых передач.

В сезоне-2015/2016 Маргасов играл важнейшую роль в бердыевском «Ростове» — та невероятная команда была в шаге от золота, хотя и итоговое серебро стало грандиозным успехом для всех игроков. Тимофей на волне успеха попытался уехать в Европу, но с трансфером не срослось – и пришлось довольствоваться скромными «Крыльями». Потом случился странный период в «Локомотиве», где правый защитник почти не играл и только потерял время.

Лишь в «Сочи» в последний год Маргасов наконец-то обрёл стабильность. Он и в прошлом сезоне часто получал практику, но выглядел не настолько стабильно и эффективно, как сейчас. В чемпионате-2020/2021 у Тимофея набралось 18 матчей из 19, уже пять голевых передач, в том числе в играх с «Ростовом», «Локомотивом» и ЦСКА. Он занимает третье место в команде по количеству созданных моментов.

Был: просто основной вратарь «Динамо».

Стал: лучший игрок «Динамо» и лучший вратарь в стране прямо сейчас.

Немного странно говорить о прогрессе применительно к состоявшему 33-летнему футболисту, но Шунин в этом сезоне действительно великолепен. Среди всех вратарей в РПЛ он имеет наивысший показатель надёжности: 76% отражённых ударов, +9,4 в разнице между ожидаемыми пропущенными голами и реальными. Не зря Черчесов именно Антона выбрал в роли основного в сборной – и он наверняка остался бы им в том числе в ноябре, если бы не болезнь.

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Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Был: делал первые шаги в основном составе «Спартака».

Стал: закрепился в роли основного центрального защитника, провёл 17 матчей из 19.

Маслов начал расти ещё в концовке прошлого сезона, когда получил полное доверие от Тедеско. Очень здорово, что в новом чемпионате прогресс Павла продолжился. Пусть 20-летний защитник играет и с перепадами, но всё же нестабильность не выходит за рамки допустимого. Маслов выделяется хорошими скоростными данными и координацией, а также достойно начинает и поддерживает атаку. Год назад он бегал в ФНЛ, а теперь превратился в футболиста, проведшего 17 матчей из 19 в стартовом составе.

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Константин Кучаев, ЦСКА

Был: талантливый игрок с непонятным функционалом, которого часто ставили закрывать дыру на левом фланге.

Стал: один из самых эффективных футболистов ЦСКА, получил вызов в сборную.

За весь прошлый сезон Кучаев набрал один результативный балл. В текущем их у него уже десять – шесть голов и четыре результативные передачи. Прогресс Константина совпал с его переводом на новую позицию, он стал играть ближе к атаке, наладил взаимопонимание с Чаловым и Влашичем, стал эффективно врываться в штрафную в свободные зоны. Жаль только, что концовку года Кучаев провёл не столь ярко, как первую часть сезона. А в декабре вообще выбыл из-за травмы.

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Был: игрок, не всегда проходящий в основу «Химок» даже в ФНЛ.

Стал: лидер и лучший бомбардир «Химок», открытие РПЛ концовки года.

Многие удивятся, но Кухарчук не был основным игроком «Химок» в ФНЛ. В подмосковный клуб его в 2019-м пригласил Игорь Шалимов, разменяв на Андрея Мостового, а с приходом Талалаева полузащитник стал всего лишь футболистом ротации. Год назад он набрал лишь 730 минут в 18 матчах первого дивизиона, пришедший зимой Юран вообще не собирался делать на него ставку. И даже при Гунько уже в РПЛ Илья редко выходил на поле.

Сейчас при Черевченко Кухарчук – главная звезда декабря в РПЛ. Он забил четыре гола и отдал столько же голевых, фактически вытащил на себе команду в четырёх заключительных матчах перед зимней паузой. Такого крутого футбола в его карьере не было ещё никогда.

Был: талантливый дриблёр «Арсенала» без высокой конкретики.

Стал: основной игрок «Динамо», кандидат в сборную России.



Лесовой выделялся ещё в прошлом сезоне, но хочется в очередной раз подчеркнуть, что в 2020 году он сделал очередной шаг вперёд. Теперь Даниил не просто талантливый дриблёр, играющий в Туле на правах аренды, а один из самых интересных фланговых полузащитников страны, перешедший в топ-клуб, забивший шесть голов в сезоне, растерзавший один в один статусного Мозеса и начавший получать приглашения в сборную.

Был: запасной в «Зените», редко выходящий на поле.

Стал: достойно закрыл правый фланг обороны, выдал крутую концовку года.

Сутормин вряд ли вернулся на уровень игры, который он демонстрировал в «Оренбурге», но главное, что он начал стабильно выходить на поле. Да, произошло это по воле случая – травмировался Караваев, и Алексею пришлось переквалифицироваться в правого защитника.

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К концу года Алексей освоился, отдал четыре голевые передачи и отлично провёл заключительные матчи с «Динамо» и «Спартаком». Очень не хотелось бы, чтобы с выздоровлением выбывших Сутормин снова превратился в игрока ротации. В его возрасте и с его качествами нужно играть стабильно, а не довольствоваться эпизодами. Пусть даже и в «Зените».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Был: делал первые шаги в «Рубине» после перехода из ФНЛ.

Стал: основной игрок «Рубина», один из лидеров РПЛ по количеству ударов.

В конце года у Макарова исчезла результативность (летом он забил четыре гола), но это не отменяет того факта, что 22-летний футболист добился впечатляющего прогресса с начала сезона. В чемпионат-2020/2021 Денис вступал в статусе игрока ротации, сейчас же он важнейший элемент в построениях Слуцкого.

Макаров смел в обводках (11,76 попытки за 90 минут) и голоден до ударов. Вместе с Влашичем правый полузащитник казанцев делит первое место в РПЛ – в среднем по 4,2 попытки за игру. Голы, учитывая качество удара, к Макарову обязательно вернутся.

Даниил Куликов, «Локомотив»

Был: резервист в «Локомотиве».

Стал: основной полузащитник «Локомотива», структурно важный игрок в схемах Николича.



Никто не знает, заиграл бы Куликов уже в текущем сезоне, если бы тяжёлую травму не получил Баринов. Главное, что Даниил рухнувшим с неба шансом воспользовался. Он был в порядке как в Лиге чемпионов, так и в РПЛ, проявил себя как мобильный, техничный, быстро переключающийся полузащитник с надёжными и интересными решениями с мячом.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Был: игрок ротации в «Динамо».

Стал: лидер «Сочи».



Всё познаётся в сравнении. Когда Юсупов подписывал контракт с «Сочи», со всех сторон неслось возмущение: почему игрок, соответствующий уровню ФНЛ, всё ещё трудоустраивается в РПЛ, причём не в последний клуб? Но на самом деле в «Сочи» Артур показывает очень приличный футбол. Он превратился в основного футболиста, забил четыре отличных гола (в том числе в ворота «Динамо» и шедевр в ворота «Ростова»), вокруг него и Нобоа нынче во многом строится вся игра команды Федотова.