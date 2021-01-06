10 самых подорожавших футболистов за 2020 год. Стоимость лидеров выросла на 55 млн!

Кризис, обрушившийся на мир из-за пандемии, затронул футбол. Правда, на трансферную стоимость многих игроков это никак не повлияло. Рассказываем о 10 футболистах, которые максимально повысили трансферную стоимость в 2020 году.

10. Эдмонд Тапсоба, 21 год, защитник «Байер»

Нынешняя трансферная стоимость: € 30 млн (€ +25,5 млн за год).



Тапсоба стал игроком «Байера» 31 января 2020 года. У игрока сборной Буркина-Фасо 37 матчей. Дебют Эдмонда выпал на матч с дортмундской «Боруссией», после которого началась беспроигрышная серия «львов». В «Байере» Тапсоба прибавил в выигранных единоборствах, улучшил навыки первого паса, но стал хуже играть «на втором этаже». Возможно, нехватка опыта защитника связана с высоким уровнем чемпионата. Эдмонд после перехода в Германию стал чаще блокировать удары и перехватывать передачи. Из-за чего и резко вырос в цене.

Букайо Сака Фото: Getty Images

9. Букайо Сака, 19 лет, полузащитник «Арсенала»

Нынешняя трансферная стоимость: € 40 млн (€ +27 млн за год).



Сака — воспитанник лондонского клуба. Защитник дебютировал за «Арсенал» ещё в ноябре 2018 года в возрасте 17 лет. Сака — универсал, может сыграть как на позиции защитника, так и вингером. Букайо неплохо разгоняет атаки «Арсенала», имеет поставленный удар, часто создаёт угрозу, доставляя мячи с фланга, но не так хорош в оборонительных действиях. В этом сезоне англичанин сыграл 19 матчей, забил два гола и отметился тремя результативными передачами.

8. Алессандро Бастони, 21 год, защитник «Интера»

Нынешняя трансферная стоимость: € 50 млн (€ +27 млн за год).



В 2017 году Бастони оказался в «Интере», но стал игроком основы только в этом сезоне. Алессандро хорошо себя показал в аренде в «Парме», где сыграл 24 матча в Серии А. Итальянец прибавил в отборе и перехватах, улучшил качество первого паса и подтянул игру на втором этаже. У 21-летнего защитника есть все шансы в будущем стать основным защитником сборной Италии.

7. Джованни Рейна, 18 лет, полузащитник «Боруссии» Д

Нынешняя трансферная стоимость: € 30 млн (€ +30 млн за год).



Рейна дебютировал в большом футболе в январе 2020 года, выйдя на замену в матче с «Аугсбургом» и став самым молодым американцем, выходившим на поле в чемпионате Германии. В этом сезоне Бундеслиги Рейна забил три гола и отдал пять голевых передач в 13 матчах. В октябрьском матче с «Фрайбургом» Джованни отдал три голевых передачи после выхода на замену и стал лучшим по отборам и успешным обводкам. Американец был хорош ещё в юности, когда рвал и метал за сборную США. По итогам 2020 года Рейна был признан лучшим молодым футболистом США. «Боруссии» точно не стоит переживать за уход Санчо — ему готова хорошая замена.

В Дортмунде появился ещё один вундеркинд. В 17 лет отдаёт три голевые за матч! Джейдона Санчо можно продавать — замена уже есть.

6. Мэйсон Гринвуд, 19 лет, нападающий «Манчестер Юнайтед»

Нынешняя трансферная стоимость: € 50 млн (€ +30 млн за год).



За 2020 год Гринвуд серьёзно прибавил. Мэйсон стал основным игроком команды, и за полтора года забил 20 голов. Гринвуд одинаково хорошо бьёт с обеих ног и забивает голы даже с неудобных точек. «Каждый раз, когда он касается мяча, он делает это агрессивно. Он даже не думает лишний раз. Он уничтожает тебя», — делился эмоциями от игры 19-летнего форварда бывший защитник «МЮ» Патрис Эвра. Теперь сложно представить атаку «красных дьяволов» без молодой звезды. Если по игровым моментам вопросов к Мэйсону нет, то есть претензии по поводу дисциплины. Ранее Гринвуд был отстранён от сборной, также в сентябре форварда уличили в использовании веселящего газа.

Главный герой «МЮ» прямо сейчас. Гринвуд сделал дубль и был лучшим на поле Сульшер даже подстраивает под него игру «МЮ».

5. Филип Фоден, 20 лет, полузащитник «Манчестер Сити»

Нынешняя трансферная стоимость: € 60 млн (€ +30 млн за год).



К 20 годам Фоден провёл уже почти 100 матчей за «Сити». За это время Филип забил 20 мячей и отдал 16 голевых передач. Хорошая работа должна быть вознаграждена, поэтому «горожане» намерены увеличить зарплату Фодену в три раза. Действующее соглашение Филипа с «Манчестер Сити» рассчитано до 2024 года. На данный момент хавбек получает £ 25 тыс. в неделю (около € 28 тыс.). Ожидается, что переговоры о новом контракте завершатся в начале 2021 года.

Бруну Фернандеш Фото: Getty Images

4. Бруну Фернандеш, 26 лет, полузащитник «Манчестер Юнайтед»

Нынешняя трансферная стоимость: € 90 млн (€ +30 млн за год).



Бруну — главное звено построений Сульшера. С ним и без него «Манчестер Юнайтед» разная команда. Неудивительно, что Фернандеш единственный игрок в этом списке старше 21 года, чья стоимость сильно выросла. В этом сезоне полузащитник сыграл 23 матча, забил 14 голов и отдал 9 голевых передач. Помимо этого, Бруну вошёл в топ-5 футболистов с наибольшим количеством игрового времени в 2020 году (4164 минуты). Фернандеш трижды признавался лучшим игроком месяца в АПЛ.

3. Ансу Фати, 18 лет, нападающий «Барселоны»

Нынешняя трансферная стоимость: € 80 млн (€ +40 млн за год).



Акции Фати за 2020 год выросли в два раза. 13 голов и пять голевых передач за год и четыре месяца дают о себе знать. В ноябре Ансу получил разрыв внутреннего мениска в левом колене и пропустит не менее трёх месяцев. В октябре испанец стал самым молодым автором гола в истории «эль классико», побив рекорд Рауля. Фати забил гол в ворота «сливочных» в возрасте 17 лет и 359 дней. В 2020 году испанец проявил себя в сборной: в матче с Украиной Ансу отметился голом и передачей.

Жизнь Ансу Фати – триллер. Война, коммунизм в испанском селе, запрет на футбол, три агента Неизвестные детали: от попрошайничества отца до особенностей контракта.

2. Альфонсо Дэвис, 20 лет, защитник «Баварии»

Текущая трансферная стоимость: € 80 млн (€ +55 млн за год).



Дэвис провёл отличный прошлый сезон, сыграв одну из важнейших ролей в тройном триумфе «Баварии». Альфонсо показал, что обладает огромной скоростью и в одиночку может пройти несколько защитников и отдать точную передачу. Кроме того, процент удачных передач Дэвиса держится на уровне 90%. Успехи у Дэвиса есть не только в «Баварии», но и в сборной. Пять голов и восемь голевых передач в 17 матчах за сборную Канады. И это учитывая, что он защитник. Феноменально!

Эрлинг Холанд Фото: Getty Images

1. Эрлинг Холанд, 20 лет, нападающий «Боруссии» Д

Текущая трансферная стоимость: € 100 млн (€ +55 млн за год).



Холанд выдаёт отличный сезон за сезоном. В нынешней кампании у Эрлинга 13 матчей и 16 голов. Нападающий «Боруссии» уже привлёк внимание многих топ-клубов: «Манчестер Сити», «Челси», «МЮ» и «Реал». Правда, сам игрок пока не собирается никуда уходить.

Футболисты «ПСЖ» потроллили Холанда. Не стыдно издеваться над молодым?! Про уважение к сопернику в Париже, кажется, не слышали.

Эрлинг жаждет взять несколько трофеев в Германии, перед тем как сменить клуб. В любом случае будущему клубу игрока следует заплатить немаленькую сумму за норвежца. Вряд ли «шмели» согласятся отпустить своего форварда меньше чем за € 100 млн.