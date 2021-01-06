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Самые подорожавшие футболисты в 2020 году: Холанд, Альфонсо Дэвис, Фати, Бруну Фернандеш, Фоден, Гринвуд

10 самых подорожавших футболистов за 2020 год
Павел Прохоров
10 самых подорожавших футболистов за 2020 год. Стоимость лидеров выросла на 55 млн!
Почти все игроки из списка не старше 21 года.
Футбол / Англия 0
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Кризис, обрушившийся на мир из-за пандемии, затронул футбол. Правда, на трансферную стоимость многих игроков это никак не повлияло. Рассказываем о 10 футболистах, которые максимально повысили трансферную стоимость в 2020 году.

10. Эдмонд Тапсоба, 21 год, защитник «Байер»

Нынешняя трансферная стоимость: € 30 млн (€ +25,5 млн за год).

Тапсоба стал игроком «Байера» 31 января 2020 года. У игрока сборной Буркина-Фасо 37 матчей. Дебют Эдмонда выпал на матч с дортмундской «Боруссией», после которого началась беспроигрышная серия «львов». В «Байере» Тапсоба прибавил в выигранных единоборствах, улучшил навыки первого паса, но стал хуже играть «на втором этаже». Возможно, нехватка опыта защитника связана с высоким уровнем чемпионата. Эдмонд после перехода в Германию стал чаще блокировать удары и перехватывать передачи. Из-за чего и резко вырос в цене.

Букайо Сака

Букайо Сака

Фото: Getty Images

9. Букайо Сака, 19 лет, полузащитник «Арсенала»

Нынешняя трансферная стоимость: € 40 млн (€ +27 млн за год).

Сака — воспитанник лондонского клуба. Защитник дебютировал за «Арсенал» ещё в ноябре 2018 года в возрасте 17 лет. Сака — универсал, может сыграть как на позиции защитника, так и вингером. Букайо неплохо разгоняет атаки «Арсенала», имеет поставленный удар, часто создаёт угрозу, доставляя мячи с фланга, но не так хорош в оборонительных действиях. В этом сезоне англичанин сыграл 19 матчей, забил два гола и отметился тремя результативными передачами.

8. Алессандро Бастони, 21 год, защитник «Интера»

Нынешняя трансферная стоимость: € 50 млн (€ +27 млн за год).

В 2017 году Бастони оказался в «Интере», но стал игроком основы только в этом сезоне. Алессандро хорошо себя показал в аренде в «Парме», где сыграл 24 матча в Серии А. Итальянец прибавил в отборе и перехватах, улучшил качество первого паса и подтянул игру на втором этаже. У 21-летнего защитника есть все шансы в будущем стать основным защитником сборной Италии.

7. Джованни Рейна, 18 лет, полузащитник «Боруссии» Д

Нынешняя трансферная стоимость: € 30 млн (€ +30 млн за год).

Рейна дебютировал в большом футболе в январе 2020 года, выйдя на замену в матче с «Аугсбургом» и став самым молодым американцем, выходившим на поле в чемпионате Германии. В этом сезоне Бундеслиги Рейна забил три гола и отдал пять голевых передач в 13 матчах. В октябрьском матче с «Фрайбургом» Джованни отдал три голевых передачи после выхода на замену и стал лучшим по отборам и успешным обводкам. Американец был хорош ещё в юности, когда рвал и метал за сборную США. По итогам 2020 года Рейна был признан лучшим молодым футболистом США. «Боруссии» точно не стоит переживать за уход Санчо — ему готова хорошая замена.

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6. Мэйсон Гринвуд, 19 лет, нападающий «Манчестер Юнайтед»

Нынешняя трансферная стоимость: € 50 млн (€ +30 млн за год).

За 2020 год Гринвуд серьёзно прибавил. Мэйсон стал основным игроком команды, и за полтора года забил 20 голов. Гринвуд одинаково хорошо бьёт с обеих ног и забивает голы даже с неудобных точек. «Каждый раз, когда он касается мяча, он делает это агрессивно. Он даже не думает лишний раз. Он уничтожает тебя», — делился эмоциями от игры 19-летнего форварда бывший защитник «МЮ» Патрис Эвра. Теперь сложно представить атаку «красных дьяволов» без молодой звезды. Если по игровым моментам вопросов к Мэйсону нет, то есть претензии по поводу дисциплины. Ранее Гринвуд был отстранён от сборной, также в сентябре форварда уличили в использовании веселящего газа.

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5. Филип Фоден, 20 лет, полузащитник «Манчестер Сити»

Нынешняя трансферная стоимость: € 60 млн (€ +30 млн за год).

К 20 годам Фоден провёл уже почти 100 матчей за «Сити». За это время Филип забил 20 мячей и отдал 16 голевых передач. Хорошая работа должна быть вознаграждена, поэтому «горожане» намерены увеличить зарплату Фодену в три раза. Действующее соглашение Филипа с «Манчестер Сити» рассчитано до 2024 года. На данный момент хавбек получает £ 25 тыс. в неделю (около € 28 тыс.). Ожидается, что переговоры о новом контракте завершатся в начале 2021 года.

Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Фото: Getty Images

4. Бруну Фернандеш, 26 лет, полузащитник «Манчестер Юнайтед»

Нынешняя трансферная стоимость: € 90 млн (€ +30 млн за год).

Бруну — главное звено построений Сульшера. С ним и без него «Манчестер Юнайтед» разная команда. Неудивительно, что Фернандеш единственный игрок в этом списке старше 21 года, чья стоимость сильно выросла. В этом сезоне полузащитник сыграл 23 матча, забил 14 голов и отдал 9 голевых передач. Помимо этого, Бруну вошёл в топ-5 футболистов с наибольшим количеством игрового времени в 2020 году (4164 минуты). Фернандеш трижды признавался лучшим игроком месяца в АПЛ.

3. Ансу Фати, 18 лет, нападающий «Барселоны»

Нынешняя трансферная стоимость: € 80 млн (€ +40 млн за год).

Акции Фати за 2020 год выросли в два раза. 13 голов и пять голевых передач за год и четыре месяца дают о себе знать. В ноябре Ансу получил разрыв внутреннего мениска в левом колене и пропустит не менее трёх месяцев. В октябре испанец стал самым молодым автором гола в истории «эль классико», побив рекорд Рауля. Фати забил гол в ворота «сливочных» в возрасте 17 лет и 359 дней. В 2020 году испанец проявил себя в сборной: в матче с Украиной Ансу отметился голом и передачей.

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2. Альфонсо Дэвис, 20 лет, защитник «Баварии»

Текущая трансферная стоимость: € 80 млн (€ +55 млн за год).

Дэвис провёл отличный прошлый сезон, сыграв одну из важнейших ролей в тройном триумфе «Баварии». Альфонсо показал, что обладает огромной скоростью и в одиночку может пройти несколько защитников и отдать точную передачу. Кроме того, процент удачных передач Дэвиса держится на уровне 90%. Успехи у Дэвиса есть не только в «Баварии», но и в сборной. Пять голов и восемь голевых передач в 17 матчах за сборную Канады. И это учитывая, что он защитник. Феноменально!

Эрлинг Холанд

Эрлинг Холанд

Фото: Getty Images

1. Эрлинг Холанд, 20 лет, нападающий «Боруссии» Д

Текущая трансферная стоимость: € 100 млн (€ +55 млн за год).

Холанд выдаёт отличный сезон за сезоном. В нынешней кампании у Эрлинга 13 матчей и 16 голов. Нападающий «Боруссии» уже привлёк внимание многих топ-клубов: «Манчестер Сити», «Челси», «МЮ» и «Реал». Правда, сам игрок пока не собирается никуда уходить.

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Эрлинг жаждет взять несколько трофеев в Германии, перед тем как сменить клуб. В любом случае будущему клубу игрока следует заплатить немаленькую сумму за норвежца. Вряд ли «шмели» согласятся отпустить своего форварда меньше чем за € 100 млн.

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