Худшие трансферы 2020 года. «Спартак» и ЦСКА не угадали с форвардами

В 2020 году летнее трансферное окно было сдвинуто на более поздний срок и закрылось в начале октября. Мы собрали семь худших трансферов минувшего года, которые пока не оправдали возложенных ожиданий. Однако у футболистов будет шанс раскрыться в 2021-м.

Слободан Райкович (как свободный агент в «Локомотив»)

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Трансфер экс-игрока «Челси» в стан «железнодорожников» изначально казался странным. Райкович уже давно не играл на приличном уровне, проведя последний сезон в клубе Серии B «Перудже». В «Локомотиве» 31-летний серб отметился несколькими чудовищными ошибками. В матче с «Динамо» его удалили после двух карточек за две минуты, а в игре в «Зальцбургом» он привёз гол, лишивший «железнодорожников» шансов на Лигу Европы. К тому же в девяти играх, в которых Райкович принимал участие, «Локомотив» ни разу не победил. Команда Марко Николича шесть раз проиграла и трижды сыграла вничью.

Александр Кокорин (как свободный агент в «Спартак»)

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

От Кокорина в «Спартаке» ожидали гораздо больше результативных действий, однако российский нападающий пока не показывает той игры, которую демонстрировал в «Сочи». В составе красно-белых он провёл 10 матчей, в которых забил два гола и отдал две голевые передачи. Помимо этого, Александр, по неизвестным причинам, пропустил игры с «Зенитом» и «Сочи», а под конец года решил улететь отдыхать на Мальдивы. Кажется, Кокорину точно не до футбола.

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Ашраф Хакими (из «Реала» в «Интер»)

Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

Марокканский защитник перешёл в стан «нерадзурри» за 45 млн евро. Футболист с такой трансферной стоимостью должен был сразу показывать надёжность в обороне. Однако Хакими стал главным неудачником «Интера» в Лиге чемпионов. Он провалился в двух матчах с мадридским «Реалом». В гостевой встрече его пас перехватил Карим Бензема, который открыл счёт, а дома на «Сан-Сиро» Хакими оформил автогол, а его команды проиграла — 0:2. Чем Ашраф не перестаёт удивлять, так это высокой для защитника результативностью. Забив гол в ворота «Специи», марокканец стал первым защитником «Интера» с четырьмя голами в первых 13 играх Серии А.

Миралем Пьянич (из «Ювентуса» в «Барселону»)

Фото: David S. Bustamante/Getty Images

Невзрачную игру в «Барселоне» пока показывает Миралем Пьянич. Хорватский полузащитник выходит в основном со скамейки запасных, изредка попадая в стартовый состав команды Рональда Кумана. В 16 матчах во всех турнирах он так и не отметился хоть каким-то результативным действием. В начале декабря Пьянич публично заявил, что хочет играть больше в каталонском клубе.

«Если честно, я не понимаю, почему оказался в такой ситуации. Очевидно, что я хочу играть гораздо больше. Когда тренер выпускал меня на поле, я всегда хорошо справлялся. Я проводил хорошие матчи. Не знаю, что могу сделать в этой ситуации. Я тренируюсь и готов выйти на поле. Я не удовлетворён и не могу быть довольным. Это очень деликатная ситуация, которая меня не устраивает», – сказал Пьянич в интервью La Gazzetta dello Sport.

Гарет Бэйл (из «Реала» в аренду в «Тоттенхэм»)

Фото: Getty Images

Многие верили, что в «Тоттенхэме» валлиец сможет реанимировать свою карьеру. Однако пока игра Бэйла выглядит очень блеклой. Он забил три гола в 11 матчах, появляясь регулярно в старте только в Лиге Европы. В АПЛ Моуринью оставлял его либо в запасе, либо выпускал на последние 20 минут игры. В игре со «Сток Сити» Бэйл получил травму икроножной мышцы и теперь вынужден пропустить несколько недель. «Тоттенхэм» уже задумывается над тем, чтобы не выкупать Гарета у «Реала».

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Донни ван де Бек (из «Аякса» в «МЮ»)

Фото: Michael Regan/Getty Images

Один из самых талантливых нидерландских футболистов до сих пор не может зарекомендовать себя в Манчестере. Ван де Бек редко появляется в старте команды Сульшера и пока сумел забить только в своей дебютной игре против «Кристал Пэлас» (1:3). Любопытно, что легенды «МЮ» Гари Невилл и Патрис Эвра начали критиковать нидерландского полузащитника сразу же после его перехода в стан «красных дьяволов». Посмотрим, чем им ответит в этом году ван де Бек.

Адольфо Гайч (из «Сан-Лоренсо» в ЦСКА)

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

За аргентинского форварда «армейцы» заплатили 8,5 млн евро, однако Гайч их до сих пор не оправдал. Аргентинская футбольная общественность предрекала футболисту большое будущее, но пока Адольфо ничего собой не представляет. В 18 матчах он забил один гол в ворота «Вольфсберга», а тренер ЦСКА Василий Березуцкий списывает его неуверенную игру на физическую неготовность футболиста.

«Возможно, мы где-то ошиблись в физической подготовке к сезону, потому что моё мнение: на данный момент он не готов физически помимо того, что неуверенно играет. Но я надеюсь, после сборов Гайч покажет себя. У него есть определенные качества, он всё равно у нас ещё по статистике самый быстрый, кто бежит по дистанции. Будем смотреть», – сказал Березуцкий в интервью Василию Конову.