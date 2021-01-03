«Арсенал» прошёл сезон-2003/2004 без поражений? Разоблачаем этот миф

Сезон-2003/2004 – последний чемпионский в истории «Арсенала». При этом клуб взял АПЛ максимально красиво – ни разу не проиграв по ходу сезона Премьер-лиги.

26 побед и 12 ничьих – «Арсенал» уверенно расположился на первом месте с 90 очками, обогнав «Челси» на 11 баллов. Спустя семь лет Венгер скажет про эту победу:



«Замечательная победа. У нее есть две стороны. Положительная – мы навсегда вошли в историю. Возможно, когда-нибудь кто-то тоже пройдет сезон без поражений. Но «Арсенал» навсегда останется первым в этом плане.



Отрицательная сторона – со временем, когда «Арсенал» ошибался, люди научились переводить это достижение в попытку зацепить нас: «А вот тогда было так. А вот сейчас много ошибок и поражений. Сначала я ошибался. А потом понял: ничто и никогда для меня не отнимет легендарность этого достижения».

Перед «Арсеналом» Венгер заскочил в Японию. Белое пятно в карьере великого тренера Выбор Арсена тогда очень многих удивил. Он отказал топ-клубам!

Кажется, легендарный сезон был не таким уж и легендарным? «Арсенал» не выполнил главную задачу

В АПЛ сезона-2003/2004 «Арсенал» не проиграл ни разу. Но, во-первых, набрал всего 90 очков. Всего, потому что в пяти следующих сезонах (из 16) победители набирали больше баллов и при этом проигрывали.



Во-вторых, в том сезоне «Арсенал» 12 раз сыграл вничью. Только «Ньюкасл», «Бирмингем», «Манчестер Сити» и «Лестер» выдали больше ничейных результатов.



В-третьих, «Арсенал» облажался во всех остальных турнирах. В Кубке Англии дошел до полуфинала, где его огрел «Манчестер Юнайтед». В Кубке лиги дошли до той же стадии, но там их остановил «Мидлсбро».



Есть еще Лига чемпионов. И это главная боль Венгера. В сезоне-2002/2003 «Арсеналу» не хватило пяти очков, чтобы добраться до «Манчестер Юнайтед» в таблице – он стал серебряным призером. Перед стартом нового сезона Венгер сказал, что двумя главными турнирами на тот год для него будут АПЛ и ЛЧ.



В Премьер-лиге все задачи выполнили. В Лиге чемпионов дошли до четвертьфинала – там их с минимальным счетом переиграл «Челси».



Грусть Венгера, описанная 15 лет спустя: «Я до сих пор помню то поражение. Было страшно обидно. Тогда у нас были все шансы пройти дальше и даже выиграть турнир. Но всё было так, что до финала добрались клубы, от которых это не ждали («Монако» и «Порту»). Я до сих пор расстраиваюсь, вспоминая ту Лигу чемпионов».

Ладно, теперь не о грустном. Вот вам цифры про непобедимых – тут данные про голы, очки и Анри, без которого «Арсенал» не справился бы

Дисклеймер: цифры и статистические факты никогда не передадут величия «Арсенала» в том сезоне. Но они нужны, чтобы иметь хотя бы базовое понимание, насколько силен был клуб в том сезоне:



Поехали:



• 49 матчей – столько длилась эта серия. Началась 7 мая 2003 года (с победы над «Саутгемптоном» – 6:1). И закончилась 16 октября-2004 – победой над «Астон Виллой» (3:1).



• «Арсенал» не проигрывал 537 дней.



• 19 матчей из 49 были «сухими».



• В течение этой серии за «Арсенал» сыграли 33 футболиста. Больше всех – Тьерри Анри. Он пропустил только одну игру (с «Лестером» в 2003-м – 1:1).



• В этих матчах «Арсенал» набрал 121 очко.



• «Арсенал» не проигрывал 773280 минут.



• «Арсенал» забил 73 мяча за сезон АПЛ. Анри – 30 голов. То есть около 44% от общего числа.

Больше всего в сезон без поражений верил Венгер. Когда он сказал об этом Анри посреди года, тот покрутил пальцем у виска

2 февраля 2004-го. За день до этого «Арсенал» обыграл «Манчестер Сити». После восстановительной тренировки Арсен Венгер позвал к себе в кабинет Тьерри Анри, чтобы поговорить о результатах командах.



Воспоминания Анри:



«Арсен пригласил меня присесть, предложил сок и начал разговор. Мы говорили о домах, одежде – обо всем. Он прервал беседу внезапным вопросом: «Скажи честно, тебе нравятся наши матчи?».



Я ответил, что да. А что мне ещё оставалось говорить? Спустя полгода мы так и не проиграли, мы были в хорошей форме. Тогда он задал ещё один: «Тьерри, я давно думаю об этом. Но что ты скажешь про сезон без поражений? Эта мысль крутится в моей голове уже месяц, я бы хотел спросить об этом тебя».



Я встал и начал нести какую-то чушь. Я говорил про сложность соперников, про жесткий футбол, а потом вообще в шутку покрутил пальцем у виска. Венгер, кажется, немного обиделся, но всё понял. Он сказал, что мы вернемся к этому разговору чуть позже, и я вышел из кабинета».



Но они так и не вернулись к тому разговору. Лишь после вручения кубка АПЛ Венгер подмигнул Анри: «Я же говорил». В ответ тот просто улыбнулся.

Как начиналась вражда Фергюсона и Венгера. Грязная игра «МЮ», обвинения в подкупе судей Конфликт между тренерами «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала». Почему сэр Алекс Фергюсон и Арсен Венгер стали врагами?

Венгер оценивал игроков по характерам. Называя важнейших по тому сезону, он выделял личностные качества, а не игровые

Поздний Венгер – это стабильно и редко меняющийся футбол, более-менее одинаковый состав. Венгер сезона-2003/2004 – это авантюры.



В сезоне-2002/2003 в воротах «Арсенала» стоял Дэвид Симэн. Через год там появился Йенс Леманн. Журналистка The Guardian Эми Лоуренс написала целую книгу про тот сезон клуба. Симэн был хорош, и его замена была очень неожиданной.



Когда Лоуренс спросила об этом Венгера, то получила такой ответ:



«Мне нравилась его заряженность, его бешеное желание побеждать. Он был сложным и серьезным человеком. В то же время он был максимально простым. Я просто позвонил ему и сказал: «Йенс, я хочу видеть тебя в «Арсенале». Всё, мы договорились. Без агентов и встреч – просто договорились по телефону. Он стал основным, потому что хотел убивать за победу».



Так вместо Симэна, отдавшего «Арсеналу» 13 лет, в воротах появился брутальный Леманн.



Ещё одно чудесное решение Венгера – перевод Коло Туре в центр обороны. Почему? Да просто так захотел: «Эй, Коло, а ну-ка встань в защиту на второй тайм». Это было в товарищеском матче с «Бешикташем». После игры Мирча Луческу подошел к Венгеру и несколько минут восхищался Туре.



Лоуренс специально просила Венгера охарактеризовать главных игроков того «Арсенала». Венгер хвалил их за характер, а не за игру.



Леманн – «Он был готов умереть за победу».



Лорен – «Фантастическая личность и настоящий боец».



Коло Туре – «Он придавал команде энтузиазма».



Кэмпбелл – «Глубокий мыслитель».



Эшли Коул – «Классный парень».



Юнберг – «Сильная личность. Еще один боец».



Вийера – «Главный лидер раздевалки. Харизма. Дух. Класс».



Жилберто – «Скромность и терпение».



Бергкамп – «Наука. Интеллект. Харизма».



Анри – «Он – просто первый во всем».

Бергкамп был самым умным игроком того состава – он даже помогал ассистентам Венгера с установками на игру

Арсен Венгер очень много хвалил Денниса Бергкампа. Он называл его футболистом, определяющим игру. Бергкамп был для него главным интеллектуалом. На момент начала того сезона Бергкампу было 34 – он уже задумывался о тренерской карьере. Венгер помогал ему с подготовкой.



Бергкамп часто зависал с ассистентами Венгера – он анализировал предстоящих соперников. Бергкамп оценивал партнеров по команде на тренировке. Иногда, когда «Арсенал» играл со слабыми клубами, тот даже помогал ассистентам Венгера с отчетами по сопернику.



Что говорил про это сам Бергкамп:



«Это бесценный опыт. Я сказал Венгеру, что хочу быть тренером. Он пообещал, что придет ко мне через два дня с советом. Он пришел, но сказал, что я буду дополнительно наблюдать за молодежкой. Но через день изменил решение – что я буду сотрудничать с основой, потому что так все процессы будут проходить под его контролем».

Какие еще истории были вокруг той победы

Перечисляем:



• Вийера – главный в раздевалке. Изначально в личном разговоре с Венгером он вызвался отвечать за атмосферу в команде. Каждую неделю он собирал всех в ресторане/водил в кино/придумывал другую развлекаловку.



• Венгер – это про бешенный профессионализм во всех рабочих сферах. На поле – выкладываться по полной программе. В жизни – следить за собой, чтобы подходить к тренировкам и играм в идеальной форме.



Йан Райт, игравший за «Арсенал» до сезона без поражений, говорил:



«Он сразу отказался от соли, жира, алкоголя. Он, черт его подери, ненавидел колу. Иногда нам очень хотелось сыграть, например, против «Миллуолла». Чтобы в нас бросили банан – так мы хотя бы немного поели».



Венгер протащил жесткий контроль через всю карьеру. В сезоне-2003/2004 он запрещал Вийера есть булочки, а Анри – ходить в рестораны быстрого питания. Пирес хвастался, что открыл виноградник на юге Франции? Этих разговоров не было в раздевалке «Арсенала».



• Тот «Арсенал» – это бешеная любовь к «Хайбери».



Да-да, футболисты «Арсенала» на полном серьезе верили, что стадион помогал им побеждать. Анри называл его удачливым. Сол Кэмпбелл попросил администраторов, чтобы они повесили в раздевалке большую фотографию стадиона. А Венгер говорил: «Это наше сердце. Мы насыщаемся силами и энергией, когда попадаем на «Хайбери».



• А еще тот «Арсенал» – это начало крупного конфликта, за который Венгеру до сих пор обидно больше всего.



«Да, это моя самая большая боль. У нас были замечательные отношения с Эшли. Но он внезапно захотел уйти – и всё испортил этим желанием», – говорил Венгер в 2010-м.



В сезоне-2003/2004 Эшли Коул был лидером «Арсенала». Он был основным левым защитником, но мог уйти еще зимой 2004-го – тогда его почти что переманил «Манчестер Юнайтед».



Сделка сорвалась, а Арсен Венгер очень жестко поговорил с Коулом из-за этих переговоров – на этом и начался жесткий конфликт. Коул доиграл тот сезон в основе, в следующем продолжил хандрить и ушел в «Челси» через год.



Арсен Венгер после этого ни разу не разговаривал с ним.