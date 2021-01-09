Кейн – монстр физподготовки. Он изучил анатомию, занимался с учёным и нанял повара

Гарри Кейн в молодости – невысокий парень с большими щеками. Таким он был:

И даже таким:

Гарри Кейн сейчас – подтянутый, мускулистый молодой человек с классной фигурой. Чисто теоретически, преображение можно объяснить обыкновенным взрослением – щёки испарились, лишний вес сформировал мощный торс, всё пришло в норму.



Но на самом деле Кейн много работал над собой.

Из-за чрезмерного веса Кейна выгнали из академии «Арсенала». В основу «Лестера» он не пробился, потому что приехал в команду с лишними килограммами

Любимая байка фанов «Арсенала» про Кейна – когда-то он играл за их клуб. На самом деле не играл, а был в академии. Да и всего год – карьера Кейна в «Арсенале» закончилась по инициативе клуба.



А вот причина – руководителей академии смущал лишний вес Кейна. Из-за этого они расстались с ним. Об этом в интервью Corriere della Sera рассказал бывший руководитель академии «Арсенала» Лиам Брэди:



«К сожалению, мы отчислили Гарри из-за его лишнего веса. Он был пухленьким и не очень подвижным парнем. Мы подумали, что у него нет перспектив в большом футболе. Мы очень ошибались».



С похожими проблемами Кейн столкнулся уже на взрослом уровне. В 2013-м он на полгода заглянул в «Лестер». Кейна не то чтобы рассматривали как кандидата в основу – тогда в «Лестере» постоянно не играл даже Джейми Варди. Но Найджел Пирсон думал, что Кейн точно станет хорошим запасным, способным приносить результат, выходя на замену.



Результат разочаровал – за полсезона в «Лестере» Кейн отыграл 585 минут (15 неполных матчей), забил всего лишь два мяча и часто ссорился с Пирсоном. Одна из причин конфликта – лишний вес Кейна.



Нет, Кейн не приехал в «Лестер» слишком толстым. Но плюс три килограмма от нормы пугали Пирсона. Он говорил: «Я должен сразу сказать: у Кейна точно не было огромного пуза. Но у него был лишний вес – и это всё равно влияло на его форму. Он был не таким быстрым игроком, а мне нужны были сильные нападающие-тараны. Гарри уже тогда был талантливым форвардом, но мы не нашли с ним общий язык».

В похудении Кейну помогала будущая жена – она отбирала у него сладости, чтобы тот не наедал лишних калорий

После возвращения из «Лестера» Кейн активно занялся своей формой. Двухразовые тренировки, дополнительная работа с тренером, жёсткая диета. Кейн рассказывал, что иногда он срывался и налегал на сладости. В таких случаях помогала жена Кэти.



Гарри и Кэти знакомы с детства – вместе ходили в школу. Она была рядом с ним на протяжение всей карьеры – ездила в Норидж, в Лестер и поддерживала в трудные времена. Например, когда он только попал в основу «Тоттенхэма».



Или когда Кейн боролся с лишним весом. Про это он говорил: «Кэти работает фитнес-инструктором. В отпуске она заставляет меня делать базовые упражнения, чтобы не потерять форму полностью. Когда в «Лестере» у меня были недопонимания с тренерским штабом из-за веса, она контролировала мое питание. Эта сумасшедшая прятала от меня всё сладкое в доме. Я думаю, она сама всё подъедала, ха-ха. Ладно, в конце концов это сыграло ключевую роль в моем похудении».



Жозе Моуринью называл Кейна одним из самых атлетичных игроков «Тоттенхэма». Но к Кейну было много вопросов по форме после весенней приостановки сезона. На первых тренировках он выглядел так:

Дальше, когда появились постоянные нагрузки, он исправился и скинул лишнее.

Секрет бешеной формы Кейна – очень-очень-очень тяжёлые и упорные тренировки. Он изучал анатомию, чтобы прокачаться в скорости

Интервью Дэнни Роуза для Standard:



«Каждое утро нам нужно отмечаться у администратора в 9 часов. Кейн приезжает за полчаса-час до этого. Он переодевается, разминается самостоятельно. Я захожу в раздевалку и треплюсь с парнями, а он в это время уже забивается гантелями. Когда мы все выходим на поле на тренировку, он всегда идёт первый. Когда тренер отправляет нас на пробежку, Гарри всегда впереди толпы. Он много пашет и просто ненавидит проигрывать. Гарри однажды наорал на Уго [Льориса], потому что тот пропустил нелепый гол на двухсторонке. В шоке были все – особенно Уго».

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Кейн усердно трудится над координацией. Два-три раза в неделю он ездит к персональному тренеру по боксу – из этих тренировок он даже берет что-то для футбола. «Это правда, я занимаюсь боксом с тренером. Знаете, это для себя. Но благодаря этим тренировкам я стал быстрее и проворнее, они помогли мне и в футболе», – говорит Кейн.



Еще в 2017 году Кейн в интервью FourFourTwo рассказал, что просит аналитиков «Тоттенхэма» после каждого матча готовить отдельный подробный отчет по его действиям: с видео и комментариями. Так он узнал, что часто выключается из игры в середине второго тайма и плох в противодействии скоростным защитникам.



С первой проблемой он справился легко – нанял личного тренера по физподготовке и за пару месяцев: а) прокачал физуху; б) научился правильно распределять силы на всем отрезке матча.



Над второй проблемой Кейн запарился. Вместе с личным тренером по физподготовке и врачами «Тоттенхэма» он составил индивидуальный план тренировок с нагрузками на разные мышцы ног.



Слова Кейна из того же интервью для FourFourTwo:



«Перед началом сезона я активно нагружаю ягодичные мышцы и подколенные сухожилия. Это позволяет моим ногам прийти оптимальную форму за пару туров и избавиться от неприятных травм. Я работал и продолжаю работать со спортивным учёным, который поставил мне технику движения рук и специальную механику спринта. При правильных движениях я быстрее соперника, даже если он на два метра ближе к мячу».

На переосмысление подхода к футболу повлияла сборная. Так он связался с поваром, который раньше работал с легкоатлетами

Изменения в меню Кейн внес в 2017-м, когда Гарет Саутгейт сделал его временным капитаном сборной Англии. Кейн признавался, что это событие заставило его переосмыслить все уровни подготовки. Включая еду.



Кейн познакомился с поваром, который раньше готовил для легкоатлетов, представляющих английскую сборную. Тот сразу же рассчитал ежедневное необходимое количество калорий для него и разбил их по ситуациям. В декабре, когда Кейн играет чаще всего в сезоне, он ест одно. Во время реабилитации после травмы – другое. На отдыхе – третье.



Ещё раз – он исключил из рациона сладкое (его максимум – пара шоколадок на предсезонке), полностью отказался от алкоголя. Кейн любит жирную пищу и фастфуд, но отказывается от этого ради хорошей формы в течение всего сезона.



«Это нелегко, у меня есть масса ограничений. Но на мне лежит огромная ответственность. Это дисциплинирует».

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Кейн говорит, что раньше относился к такому подходу не очень серьезно – считал, что на форму и подверженность травмам влияют только тренировки. Сейчас он заметил, что правильное питание, изучение собственного тела и дополнительные нагрузки помогают легче восстанавливаться после повреждений и быстрее вливаться в сезон.



«У меня есть определенный план, которому я следую уже три года. Раньше я забывал о каких-то пунктах. Но потом до меня дошло: твое тело начнет работать на 100%, когда ты помогаешь ему. Поэтому не знаю, где бы я был, если бы однажды не принял для себя ряд важных изменений».