Решающий год для Головина и Миранчука. Способны ли на большее или придётся возвращаться?

Со стороны — проблемы у них разные. Головин в «Монако» уже 2,5 года и давно стал одним из лидеров команды. Но претендовать на что-то большее ему мешают травмы, и, возможно, как следствие этих травм — не самая впечатляющая статистика голов и передач (результативными баллами нужно не периодически выстреливать, а штамповать их). Миранчук же со старта дебютного сезона в Италии все никак не справится с решением первостепенной задачи — доказать Гасперини, что он тот самый «волк», который имеет право на место в основе «Аталанты» (ситуация с экс-железнодорожником, который вчера получил очередные крохи игрового времени – 4 минуты против «Беневенто» — начинает приобретать странный характер: тренер бергамасков на днях заявил, что Миранчук не выходит в старте в том числе потому, что он не нападающий, но разве, когда Алексея покупали, не знали об этом?).

Чтобы заиграть в «Аталанте», Миранчуку нужно стать «волком». Этого требует Гасперини Но если получилось у Пашалича, то почему бы и нет?

Проблемы — разные, вопрос — один. Если ставить его ребром, то звучит он так: на что в принципе готовы в Европе два наших самых талантливых игрока последних лет? Время от времени давать тамошней прессе повод для избитых сравнений с русским монархом (Головин), и считаться игроком ротации (Миранчук) — неужели это их максимум, а наши ожидания — снова лишь наши проблемы?

Если смотреть на перспективы парней с позиции махрового пессимиста, то выводы напрашиваются неутешительные: постоянные травмы — значит, человеку по каким-то причинам не удается справляться с большими нагрузками, а недоверие тренера вызвано не более чем неспособностью игрока доказать свою необходимость команде (и далеко не факт, что смена наставника эту проблему решит). Если это происходит сейчас в «Монако» и «Аталанте», то о каком переходе на топ-уровень может идти речь?

Но в эти новогодние дни так думать не хочется. Хочется верить в лучшее. Что все это лишь субъективные и спорадические нюансы, а уровень таланта, высоко оцененный покупателями в плане трансферных сумм, все же позволяет решать совсем другие задачи. Что Головин снова способен заинтересовать «Челси» и «Ювентус», а Миранчук — для начала — стать твердым игроком стартового состава «Аталанты».

«Четыре месяца без футбола – непросто, но теперь всё позади». Интервью с «царём» Головиным О быстром голе и долгом периоде без футбола.

Но доказывать это нужно здесь и сейчас. С каждым месяцем этой надежды будет все меньше. Вот поэтому 2021-й — решающий год для обоих. Потом может быть поздно.

Опять же — год Евро и отбора на ЧМ. Связка Головина с Миранчуком в полузащите сборной России потенциально огненная, но я что-то не припомню, чтобы они вдвоем выдали за нее хоть один концерт. Время исправляться.

И да, я уверен — в случае усугубления текущих клубных проблем обоих будут настойчиво зазывать обратно в РПЛ. Например — куда-нибудь на берега Невы. И это может стать серьезным искушением — возвращение домой (а оба по натуре — домоседы), на гораздо лучшие условия. Но такой вариант, при всей его привлекательности, стоит рассматривать только в крайнем случае. Вернуться в зону комфорта всегда успеется. Здесь на них всегда будет спрос. Пока есть возможность — нужно доказывать там. По-хорошему, по-бычьи уперевшись.