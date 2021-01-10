Вышел против «Реала» — и пропал. Где сейчас воспитанник ЦСКА Кырнац

Георгий Кырнац — тот самый легендарный рекордсмен ЦСКА по проценту сухих матчей в Лиге чемпионов. Молодой воспитанник клуба прославился после выхода на замену в ЛЧ после удаления Игоря Акинфеева. На главной арене ЧМ-2018, в «Лужниках», Георгий не дал поразить свои ворота звёздам мадридского «Реала». Правда, и провёл на поле меньше минуты.

Летом 2019-го голкипер покинул родной клуб — с тех пор о нём почти ничего не слышно. Разбираемся, куда пропал футболист и чем он занимается сейчас.

Воспитанник ЦСКА, начинавший карьеру в «Спартаке»

Георгий Кырнац родом из Москвы. Отец, Валерий Георгиевич, занимается бизнесом, а мама, Маргарита Витальевна, домохозяйка. У Георгия нет родных братьев и сестер, зато есть сводный и множество родственников. У многих, кто впервые видит фамилию игрока, возникает логичный вопрос о её происхождении — отвечаем: отец футболиста родился в Молдавии. Кырнац — молдавская фамилия.

Георгий не особо любил пинать мяч в детстве — выбор в пользу футбола сделали родители: «Куда отдали, туда и пошёл, — признавался Кырнац. — Более того, поначалу мне не особо нравилось, а потом свыкся». Пятилетнего мальчугана отдали в ДЮСШ «Спартак», где он выступал на позиции полевого игрока. Но спустя всего два года Кырнац перебрался в ЦСКА и окончательно определился с местом на поле — в рамке.

Фото: из личного архива

«На дворе стоял 2005 год, ПФК ЦСКА стал обладателем Кубка УЕФА, а я пришел к Павлу Георгиевичу Ковалю, который, между прочим, также был детским тренером Игоря Акинфеева, — вспоминал футболист. — Мой отец, будучи болельщиком ПФК ЦСКА, искал любую возможность, чтобы поскорее состоялся мой футбольный переезд на «Песчанку».

Как-то раз Кырнаца спросили о ярких воспоминаниях из детства. Футболистам сильнее всего запоминаются победы на детских футбольных турнирах. Наш сегодняшний герой — не исключение.

«Постоянно вспоминаю один из детских турниров, в финале которого нам противостоял «Спартак», — ностальгировал футболист. — Ту встречу мы выиграли в серии пенальти, а мне дали индивидуальный приз: я стал лучшим вратарём турнира».

По словам футболиста, медали и грамоты бережно хранила в определённом уголке мать, тогда как отец был персональным фотографом на всех турнирах.

Фото: из личного архива

Голкипер философски рассуждает о своей профессии:

«У каждого вратаря есть свои методы, которые лично для них могут быть более эффективными, чем другие, — рассказывал футболист. — Нам психологически легче: пропустишь — ничего, отобьешь — король матча. У нападающих нет права на ошибку, в противном случае болельщики их просто освистают».

Ориентиром для Кырнаца в профессии был Игорь Акинфеев.

«Именно Акинфеев и служит для меня примером, — говорил молодой вратарь в 2015-м. — Думаю, он установил высочайшую планку, дотянуться до которой будет очень непросто. Сейчас это сильнейший вратарь на всем постсоветском пространстве. Мне кажется, Игорь даже входит в пятерку сильнейших голкиперов мира».

Фото: из личного архива

Но к Акинфееву мы ещё вернёмся.

«Надел футболку, вот тут-то и задрожали коленки»

В 2015 году Кырнац попал в молодёжку ЦСКА. Футболист рассказал, как это произошло.

«Зимой меня позвали на четыре дня на сборы в Ватутинки, — вспоминал голкипер. — Потом сказали, что выдернут еще раз в Турцию. Так и случилось. И уже с весны нахожусь в распоряжении Александра Сергеевича Гришина. В связи со смертью Ширяева, с которым мы работали до лета, новым тренером вратарей стал Вячеслав Чанов — замечательный человек и профессионал».

Футболист хорошо запомнил главное требование Чанова — быть собой и верить в себя. Вскоре эта самая вера в себя понадобилась — Кырнац дебютировал за молодёжку.

«Отлично помню свой дебют, в июле вышел на замену в матче с «Рубином», — делился воспоминаниями футболист. — К тому моменту счет поединка уже был 5:0 в нашу пользу. Это накладывало дополнительную ответственность. Минуте на 75-й ко мне подошли тренеры и спросили, хочу ли я выйти. Естественно, я ответил «да». Потом надел футболку, вот тут-то и задрожали коленки. 5:0 — красивый счёт, поэтому, думаю, получил бы по шее, если бы пропустил».

Кырнац продолжал выступать за молодёжную команду, провёл два матча в Юношеской лиге УЕФА (В 2015-м с «Вольфсбургом» (1:2) и в 2016-м с «Тоттенхэмом» (0:0). В январе 2016 года в составе юношеской сборной России 1998 принимал участие в мемориале Гранаткина.

Минута славы Кырнаца

2 октября 2018 года в переполненных «Лужниках» ЦСКА в рамках группового раунда Лиги чемпионов переиграл «Реал» (1:0). Армейцы открыли счёт в дебюте встречи, а затем самоотверженно отбивались и довели дело до победы. Но самое интересное произошло в добавленное время матча — румынский арбитр Хацеган удалил Акинфеева. Минутой ранее Игорь на эмоциях начал высказывать, кажется, даже не арбитру, а одному из своих защитников, но судья принял крики на свой счёт. Капитан команды схлопотал жёлтую карточку, затем взмахнул рукой и сразу же увидел перед собой ещё одну — удаление за 5 секунд.

Фото: РИА Новости

«Я на эмоциях и на английском, и на русском выкрикнул мат, а потом там же лежал кто-то из наших игроков, я в ту же сторону тоже начал что-то пихать, — вспоминал Акинфеев в «Коммент.Шоу». — Чудак на меня смотрит — бум-бум. Две жёлтые. Я говорю: «Ну ладно».

До окончания матча оставалось всего ничего, и в ворота отправился 19-летний Георгий Кырнац. Он провёл на поле всего 49 секунд, даже не успел потрогать мяч, ведь удар от ворот выполнял полевой игрок. Почему? Виктор Гончаренко объяснил на пресс-конференции.

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«Кырнац ещё сам не знает, на что способен, — с улыбкой сказал Гончаренко. — Перед выходом на замену я ему сказал, что добавленное время уже вышло, так что было бы лучше, если удар от ворот произведет защитник».

Сразу после выноса мяча раздался свисток. ЦСКА обыграл «Реал», а у Кырнаца в досье появился «сухарь» в ЛЧ! Мощный дебют!

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Матч с с «Реалом» так и остался единственным для Кырнаца в составе ЦСКА. В августе 2019 года голкипер покинул «армейский» клуб.

Продолжил карьеру в «СКА-Хабаровске», где уже выступал другой воспитанник ЦСКА — Константин Базелюк. Но в Хабаровске дела у Кырнаца не задались. 0 — столько матчей голкипер провёл за новую команду за 1,5 года. Он был либо в запасе, либо вне заявки.

В феврале ЦСКА сыграет со «СКА-Хабаровском» в 1/8 финала Кубка России, но будут ли рады увидеть Кырнаца бывшие одноклубники? Недавно молодой голкипер попал в неприятную историю. Осенью 2020 года Игорь Акинфеев принял участие в съёмках «Коммент.Шоу» в YouTube. В ходе эфира речь зашла о Кырнаце, и Акинфеев рассказал пару историй про молодого коллегу.

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«Самое сильное — это Иванович [Овчинников] говорил: «Игоряху удаляют, я смотрю на Кырнаца, он просто белый-белый. Мы его выталкиваем на поле, а он говорит: «Нет, не пойду». Иванович ему: «Да выходи, только мяч не трогай, там кто-то выбьет — и свистнут». Самое смешное: Кырнац после игры поехал в спортивном костюме на метро, с ним начали все фоткаться. Говорю: «Жор, видишь, 40 секунд славы — и ты в топе». А сейчас он в Хабаровске, третий вратарь».

Видимо, Кырнац юмор Акинфеева не оценил. На следующий день написал неизвестный мне человек и поделился интересными скринами.

Голкипер жёстко отреагировал на слова бывшего одноклубника Игоря Акинфеева, прошёлся по молодому таланту Торопу и обещал рассказать правду про всех после завершения карьеры. Досталось даже «Локо» и начальнику команды Сухине.

Страница действительно принадлежит Георгию Кырнацу.

Написал самому Кырнацу и ребятам, которые вели диалог с ним в беседе.

Итог: Кырнац не отвечает, а его собеседники отправили меня в чёрный список.

Хотелось задать пару вопросов футболисту, но, увы, Кырнац не выходит на связь. Как и на поле.