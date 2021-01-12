ЦСКА нужен опорник. Здесь все инсайды о переговорах

Январь – время трансферов для российских клубов. Одним из самых активных игроков на рынке должен стать ЦСКА. Сейчас «армейцы» интенсивно ищут опорного полузащитника. В команде понимают, что игрок такого профиля команде и главному тренеру необходим. Ниже о всех нюансах переговоров с возможными кандидатами.

У ЦСКА есть два кандидата в опорную зону. Что нужно знать о Данило и Круниче Бывший капитан бразильской молодёжки или одноклубник Ибрагимовича?

Данило Барбоза, «Ницца», 24 года

Сейчас главный вариант для ЦСКА – бразильский опорник «Ниццы» Данило. ЦСКА близок к договорённости с французским клубом. «Армейцы» хотят взять бразильца в аренду с необязательным правом выкупа. По нашим данным, все затраты на сделку (зарплата, агентские, возможный выкуп) уложатся в пределы 10 млн евро. Сам игрок тоже готов к переходу, с ним уже согласован личный контракт. ЦСКА осталось окончательно договориться с клубом, но у «армейцев» есть альтернатива.

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Раде Крунич, «Милан», 27 лет

Альтернатива Данило – Раде Крунич из «Милана». Боснийский полузащитник – ещё один вариант для ЦСКА. Речь тоже идёт об аренде с правом выкупа, и «Милан» готов отпустить игрока. По нашей информации, «россонери» в ближайшее время ждут от ЦСКА окончательного ответа. Если он будет положительным, «Милан» отдаст Крунича «армейцам», взамен взяв другого игрока. Но, по нашим данным, пока в ЦСКА больше склоняются к кандиадатуре Данило. Причина в игровом стиле: Данило – классический опорник-собака, агрессивен в отборе, готов умирать, пока не отберет мяч. Крунич же более тонкий игрок, в большей степени разыгрывающий полузащитник. Поэтому сейчас Данило оценивается ЦСКА выше.

Нета Лави, «Маккаби», 24 года

У ЦСКА есть и третий вариант. И это не Озан Туфан из «Фенербахче». Турецкие СМИ активно сватают этого полузащитника в Москву, но «армейцы» не рассматривают его в качестве усиления. Третьим вариантом является израильский полузащитник «Маккаби» из Хайфы Нета Лави. Сложность заключается в том, что «Маккаби» не хочет отпускать полузащитника в аренду с правом выкупа, а готов только продать игрока. Поэтому переговоры с Лави сейчас на паузе, но ЦСКА может активировать их.



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