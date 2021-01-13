«МЮ» взял 18-летнего ноунейма за 40 миллионов. Сульшер лично звонил ему по FaceTime

В последний день трансферного окна в октябре «Манчестер Юнайтед» ошарашил новостью о дорогой покупке молодого вингера. Болельщики долго ждали Джейдона Санчо, но получили 18-летнего ноунейма из «Аталанты». Футболист потратил несколько месяцев на подготовку документов и на днях присоединился к «МЮ». По данным британских медиа, игрок может обойтись примерно в 40 миллионов евро: «Аталанта» уже получила 25, а ещё 15 предусмотрены в качестве бонусов.

Как правильно называть: Амад Траоре или Амад Диалло?

Амад родился в столице Кот-д'Ивуара незадолго до начала гражданской войны. Жизнь в Абиджане не предвещала перспектив, поэтому в 10 лет мальчик вместе с семьёй отправился в Италию. Иммигранты поселились в городе Реджо-Эмилия на полпути между Пармой и Моденой.

Спустя восемь лет прокуратура Пармы возбудила дело по преступлениям, связанным с торговлей молодыми футболистами, подделкой документов и пособничеством незаконной иммиграции. Один из подозреваемых Хамед Мамаду Траоре – якобы отец Амада. Как оказалось в ходе расследования, этот мужчина всего лишь дальний родственник парня.

В день 18-летия Амад попросил подписчиков в «Инстаграме» не называть его Траоре. В сентябре 2020-го ивуариец официально изменил фамилию на Диалло. В итальянском паспорте, который игрок получил в декабре, фамилия Траоре не фигурирует. А играть за «Юнайтед» полузащитник будет и вовсе под именем – на спине будут красоваться 19-й номер и «Амад».

Фото: Emilio Andreoli/Getty Images

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Кто его разглядел?

В 12 лет Диалло удачно сыграл на местном рождественском турнире за любительскую команду «Бока Барко». Амад был самым юным участником соревнований, но забил больше всех. Скаут «Ромы» ушёл со стадиона через пять минут после начала матча, когда увидел, как Диалло тащит мяч на груди. «Здесь его смотреть бесполезно, приводите на просмотр в «Рому», – объяснил специалист.

Слухи о вундеркинде также долетели до Джованни Галли – бывшего вратаря «Фиорентины», «Милана» и «Наполи» с золотой медалью чемпионата мира-1982. Галли работал в клубе третьего дивизиона «Луккезе» и пригласил Амада со старшим братом Хамедом (после расследования многие не уверены в родстве) на просмотр.

«Между ними и ребятами из академии была пропасть. Амад вообще поражал: прокидывал между ног, вытворял разные трюки. Парни тренировались со старшими, но демонстрировали совсем иной уровень», – вспоминал Галли. Экс-вратарь сборной Италии позвонил знакомым в клубы посильнее, и братьев забрали: Хамеда – в «Эмполи», Амада – в «Аталанту».

Чем Диалло заслужил интерес «МЮ»?

На момент перехода Амада в «Аталанту» клуб был далёк от Лиги чемпионов. Сейчас команду из Бергамо признают весомой силой в Серии А, но в 2015-м не было и на намёка на зону еврокубков. Диалло этот момент не волновал – на юниорском уровне своя атмосфера. В 13 он выиграл с «Аталантой» чемпионат U-15, а в двух последних сезонах принёс победы в лиге до 19 лет.

Локальные успехи позволили Амаду засветиться на международной арене. В октябре 2019-го «Аталанта» приехала в гости к «Манчестер Сити». Диалло забил и заслужил плюсик от присутствовавших на матче людей из «Юнайтед». А уже через пять дней ивуариец дебютировал во взрослом футболе: вышел на 14 минут против «Удинезе» в Серии А и снова вонзил мяч в сетку.

В сумме Амад сыграл под руководством Джан Пьеро Гасперини всего 64 минуты и чаще появлялся на тренировках вместе с молодёжкой. «Каждый четверг мы играли против ребят из Примаверы (команды U-19), и Диалло было очень сложно остановить. Он играл прямо, как Месси, приходилось бить его по ногам», – отшучивался капитан «Аталанты» Папу Гомес.

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Кто ещё хотел забрать талант?

Осенью главным претендентом на игрока считалась «Парма». В прошлом сезоне «Аталанта» продуктивно отдала «Парме» в аренду Деяна Кулусевски и собиралась провернуть такой же трюк с Диалло. Клубы обо всём договорились, но потом в игру вступил «Манчестер».

«Мы уже составили соглашение, но тут появился «Юнайтед» и футболиста продали», – возмущался заместитель спортивного директора «Пармы» Алессандро Лукарелли. Уле-Гуннару Сульшеру стоило лишь пообщаться с Адамом по FaceTime, чтобы убедить его на переезд в Англию.

Вот как Сульшер объяснил мотивы: «Клуб следил за Амадом несколько лет. Я лично видел его игру и уверен, что это один из самых многообещающих футболистов. «Манчестер» славится развитием молодых игроков и обладает всем необходимым для того, чтобы Диалло реализовал потенциал».

Как он играет?

Диалло начинал центральным полузащитником, но со временем перешёл на фланг. При этом Амад исполняет не классического вингера, а любит смещаться в центр и участвовать в созидании. Идеальная формация для Диалло – 4-3-3.

«Мне кажется, Диалло способен играть на разных позициях. Большую часть матчей он провел на правом фланге. Но, например, в Лиге чемпионов Амад действовал слева», – поделился наблюдениями Сульшер.

Статистика говорит о том, что Диалло любит работать с мячом. По данным Wyscout, Амад совершает за матч примерно девять обводок, процент успешных действий – 54,2. Для сравнения Антони Марсьяль пускается в дриблинг около семи раз за игру, и это прокатывает в 51% случаев.

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Что его ждёт в «Манчестере»?

«Аталанта» пыталась оставить игрока у себя до лета на правах аренды, но «МЮ» отказал. Это значит, что в «Юнайтед» хотят как можно быстрее вывести Амада на необходимый уровень. 40 миллионов евро должны приносить дивиденды в самое ближайшее время, а не постепенно созревать где-то в другом месте.

Энцо Гуэрри, президент «Бока Барко», где Диалло начинал играть в футбол, уверен в успехе: «Амада взяли для того, чтобы он играл, а не сидел на скамейке. Если бы он ушёл в «Ювентус» или «Интер», шансов было бы немного. В Англии более внимательно относятся к молодым игрокам».

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Сульшер уже выработал план действий: «Мы поступим так же, как с Факундо Пельистри. Сперва Диалло присоединится к тренировкам с первой командой, после чего мы дадим ему игровое время. В основном составе или молодёжной команде – вопрос открытый. Посмотрим, как он себя покажет».

Вряд ли стоит ждать, что новичок сходу ворвётся в стартовый состав, но громадный ценник явно предоставит шансы. Необходимость переманивать Санчо из Германии отпадёт, если Амад сумеет раскачаться до лета. Сейчас всё в руках футболиста: зацепиться за основу и стать новой звездой либо отправиться в путешествие по арендам и попасть в топ худших трансферов клуба.