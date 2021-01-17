ЦСКА нашёл замену Боссу. Крамаренко играл с Акинфеевым, а теперь будет его тренировать

ЦСКА объявил о новом назначении в тренерский штаб главной команды. В конце 2020 года красно-синие расстались с Сергеем Овчинниковым, а перед отбытием на сбор в Кампоамор представили его сменщика. Рассказываем о новом ассистенте Гончаренко.

Выбрал ЦСКА вместо «Атлетико»

Игровую карьеру Крамаренко начал защитником, но спустя некоторое время тренеры отправили в его ворота. Азербайджанский голкипер является воспитанником «Нефтчи». Отыграв в 1992 году три десятка матчей за родной клуб, Дмитрий получил приглашение от московского «Динамо». Первые полгода вратарь провёл в дубле команды, а дебютировал в чемпионате против «Спартака». В 1996-1997 годах Крамаренко выступал за «Аланию», с которой выиграл серебряные медали чемпионата России. В 2002 году Дмитрий побывал на просмотре в «Атлетико» и мог остаться в дубле мадридской команды, но отказался.

«Я с папой поехал в Испанию на 7-10 дней, — вспоминал Крамаренко. — Я — погулять, а папа должен был встретиться со своим близким другом Владимиром Бениашвили. Он был коренным бакинцем и уже давно там обосновался. Раньше он был агентом и, естественно, имел там связи. Как-то сидели, и он предложил перейти в какой-нибудь испанский клуб.

Я решил попробовать. Был уверен в своих силах. Он связался с руководством «Атлетико», и меня пригласили во вторую команду. Задержался там на 3-4 недели, мне даже служебную квартиру выдали. Мы сыграли несколько товарищеских встреч, в том числе с первой командой. По тайму отыграли с местным вратарём. Позже мне предложили заключить со второй командой контракт на два года. Я взял время на раздумья. Как-никак мне было уже почти 30 лет. Буквально через два дня Валерий Газзаев принял ЦСКА, а там были проблемы с вратарями. Ему нужен был опытный голкипер, который мог бы помочь в любой момент. И я решил вернуться в ЦСКА.

Жалею ли о своем решении? Нет, наверное. В моей жизни было всего столько, что, если жалеть… Но рад, что у меня был такой опыт. Испанцы предлагали мне $ 10 тыс. в месяц. В «Динамо» платили меньше, но в итоге ЦСКА предложил чуть больше».

ЦСКА сейчас новички не нужны. Гончаренко должен с этим составом до конца разобраться С 33-летним Гамшиком «армейцам» точно не по пути.

Четыре игры за красно-синих, работа в молодёжке «армейцев» и сборной Азербайджана

Карьера в ЦСКА у азербайджанского вратаря не сложилась. 1 января 2002 года Крамаренко стал игроком «армейского» клуба. Почти весь первый круг сезона-2002 опытный вратарь провёл на скамейке запасных и дебютировал за ЦСКА только в 15-м туре, отыграв на ноль в домашней игре с «Крыльями Советов» (2:0). Затем Крамаренко вышел в матче с «Шинником» и «Локомотивом» и, пропустив два гола в двух встречах, вновь засел скамейку. После этого вратарь вышел в форме «армейцев» всего один раз — в сезоне-2002/2003 в кубковой встрече с «Зенитом», где за первый тайм пропустил два гола и был заменён Игорем Акинфеевым.

В 2004 году Крамаренко покинул ЦСКА и до конца карьеры сменил шесть клубов: «Балтика», «Карван», «Терек», «Хазар-Ленкорань», «Интер» (Баку») и «Симург».

В ЦСКА за физику отвечает доктор наук. Работал с Клоппом, Бэйлом и Суаресом Райланд Морганс – один из самых крутых тренеров в России.

В 2013 году экс-вратарь ЦСКА начал тренерскую карьеру и с 2013-го по 2016 год практиковал в «Габале» и «Нефтчи». Крамаренко уже успел поработать в качестве тренера в структуре «армейцев»: с 2017-го по 2018 год трудился в академии команды. С 2020 года 46-летний специалист входит в тренерский штаб сборной Азербайджана и теперь будет совмещать работу в национальной команде и ЦСКА.