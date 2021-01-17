Зрелище для избранных. «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» продали скучный продукт

Кто бы мог подумать ещё пару месяцев назад, что перед матчем «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» лидером АПЛ будет команда Уле-Гуннара Сульшера, а действующий чемпион – догоняющим! В ноябре, после седьмого тура, команда Юргена Клоппа прогнозируемо занимала первое место, а манкунианцы были лишь 13-ми и с опаской поглядывали на зону вылета. Но после этого «МЮ» выдал впечатляющую 11-матчевую беспроигрышную серию, в ходе которой одержал девять побед при двух ничьих. Сульшер почувствовал: можно бросать вызов Клоппу.

«Знаю, Сульшер сказал, что сейчас лучший момент для матча с нами, – отреагировал тренер «Ливерпуля», чья команда не побеждала в трёх последних играх АПЛ. – Ну что ж, посмотрим. Честно говоря, с нетерпением жду матча с «Манчестер Юнайтед». В предыдущем туре мы проиграли «Саутгемптону», что абсолютно не входило в наши планы, но на следующий день мы поговорили. Ребята проявили инициативу в разговоре. Сейчас мы находимся там, где хотим быть. Знаем, что должны делать и что пошло не так. Мы хотим измениться».

Очевидно, самое сильно желание измениться Клопп прочитал в глазах Шердана Шакири. По крайней мере, швейцарец впервые в этом сезоне АПЛ появился в основе «Ливерпуля», да ещё и на позиции центрального полузащитника! До этого он лишь четыре раза выходил на замену.



Первый тайм в целом прошёл с преимуществом чемпиона. «Ливерпуль» забрал мяч (67% владения) и значительно превзошёл «Манчестер Юнайтед» по ударам – 9-1. Правда, перевес хозяев по попаданиям в створ оказалось минимальным – 1-0. По-настоящему острых моментов было мало. Сульшер хорошо подготовился к атакам соперника. Манкунианцы не прессинговали «Ливерпуль» высоко, а пытались накрывать красных средним блоком и устраивать ловушки, направляя развитие атак на фланги. Любопытна роль Поля Погба в этом матче: француз фактически занимал позицию правого полузащитника. На левый фланг норвежский тренер отправил Антони Марсьяля, наверное, исходя из того, что тот будет лучше сдерживать Трента. Оборонительная четвёрка у «МЮ» сохраняла компактность, края старались не выдёргиваться, чтобы «Ливерпуль» не получал возможность эффективно использовать проникающие передачи.



С другой стороны, и команда Клоппа, несмотря на отсутствие номинальных центральных защитников и экспериментальную среднюю линию, находила противоядие от контрвыпадов «Манчестер Юнайтед». Единственный удар, достаточно опасный, нанёс со штрафного Бруну Фернандеш за фол Шакири. Поэтому зрелищность игры страдала. Возможно, кто-то из телезрителей заснул ещё до перерыва с набором «фиш-энд-чипс» в руках.

Один из лучших голов в истории АПЛ. Самый легендарный удар Руни Алекс Фергюсон назвал гол своим любимым за время работы с «Манчестер Юнайтед».

Второй тайм «Ливерпуль» начал довольно мощно, ещё крепче прижал «Манчестер Юнайтед» к его штрафной. В этот момент и нужно было забивать, чтобы поменять всю игру. Однако манкунианцы погасили красный огонь, даже Люк Шоу вставал непроходимой стеной на пути Мо Салаха.

Потом и «Манчестер Юнайтед» вспомнил о воротах Алисона. Сульшер выпустил Эдинсона Кавани (если вам интересно, уругваец, меняя Марсьяля, не выказал неуважения по отношению к темнокожему), а на 75-й минуте прекрасный шанс получил Фернандеш. Начался этот эпизод с того, что Шакири с Салахом не разобрались в перестроениях при прессинге, а закончился сейвом бразильского голкипера хозяев. После этого Клопп швейцарца заменил. Ничего особенного «голодный» Шакири против лидера АПЛ не показал: 74 касания мяча, два неточных удара, одна ключевая передача.

Несмотря на то что чемпион перебил лидера и во втором тайме (9-7), команда Сульшера была ближе к победному голу. В концовке «Манчестер Юнайтед» создал пару моментов с участием Погба. По ударам в створ выиграли гости – 4-2. Тем не менее всё завершилось нулевой ничьей. Футбольным специалистам, любителям тактики наверняка понравилась встреча на «Энфилде», а вот обычным болельщикам вряд ли. Они ждали более весёлой игры и уж точно не нулевой ничьей.