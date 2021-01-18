У «Зенита» новый бомбардир, но его могут отправить в «Уфу». Кто такой Крапухин

Пока Дзюба пребывает в лазарете и из-за коронавируса пропускает первый сбор «Зенита», у него в основной обойме появился конкурент. 22-летний Станислав Крапухин, настрелявший 14 голов за «Зенит-2» в 16 играх ПФЛ и являющийся лучшим бомбардиром не только команды, но и всей зоны, прилетел в Дубай с главной командой. В концовке 2020 года 190-сантиметровый форвард уже поднимался наверх, попадал в заявку и даже насобирал 12 минут в играх с «Ахматом» (2:2) и «Уралом» (5:1). Но тогда сразу после выздоровления всех ключевых игроков футболист ожидаемо сел в запас.

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Сегодня у клуба есть несколько вариантов развития карьеры нападающего. С одной стороны, Крапухин получил шанс доказать работой на сборе, что он способен стать помощником для команды на весенний период. С другой, Станиславом предметно интересуется «Уфа» и ещё несколько клубов РПЛ и ФНЛ. Спрос на бомбардира присутствует, столь мощные цифры результативности не могут не приковывать внимание.

Ряд болельщиков негодует: почему «Зенит» вообще готов рассматривать предложения? Если не давать шанс нападающему с такими показателями, то кому вообще тогда давать?

Расскажем о футболисте и попытаемся ответить.

Летом Крапухин был вообще никому не нужен

Крапухин – один из самых удивительных нападающих в ПФЛ и ФНЛ. Его история удивительна вдвойне. Станислав – воспитанник системы «Зенита», в сезоне-2016/2017 он проявил себя молодёжном первенстве, забив 15 голов в 17 матчах. В дальнейшем развитие карьеры ощутимо затормозилось: ни в «Зените-2» в ФНЛ год спустя, ни позже в «Томи» и «Новосибирске» нападающий не забивал вообще.

Крапухин фактически потерял три года подряд («Зенит-2» — 12 матчей, ноль голов; «Томь» — 12 матчей, 0 голов, «Новосибирск» в ПФЛ – 11 матчей, 0 голов), в каждом из клубов считался резервистом и выходил в основном в концовках. После удручающих отрезков Станислав закономерно остался без команды – летом 2020-го на него вообще не было спроса, даже внутри ПФЛ. Крапухина предлагали многим клубам, но мало где приглашали хотя бы на просмотр. «Ленинградец» из ПФЛ пригласил и после недели тренировок вежливо попрощался.

В итоге Крапухин оказался в скромной санкт-петербургской «Звезде», тоже попал в неё через длительный просмотр. В прошлом сезоне «Звезда» была самой слабой командой зоны Запад, проигрывавшей всем подряд. В 2020-м она значительно подросла в уровне, но сам факт летнего перехода Крапухина в «Звезду» говорил о чувстве безысходности. Другие варианты игрок запросто мог и не найти.

И вот стартовал сезон, нападающий скромно провёл кубковый матч с «Тверью» — и его внезапно позвали вернуться в структуру «Зенита». Причина проста: у «Зенита-2» банально не хватало футболистов, команда пережила очень серьёзное обновление. Кто-то из прошлогодних лидеров ушёл, кто-то тренировался с главной командой. Поэтому из «Звезды» вызвали не только Крапухина, но и полузащитника Еловских, от которого ровно год назад тот же «Зенит-2» с лёгким сердцем отказался как от бесперспективного. Крапухину, уже зрелому по меркам второй команды игроку, помогли вернуться голы в летних спаррингах, забитые в ворота молодёжки сине-бело-голубых на глазах у тренерского штаба.

Втягивался Крапухин в новый сезон, как и весь «Зенит-2», тяжело. В первых двух матчах он вообще не нанёс ни одного удара. А потом его вдруг прорвало — и родились сумасшедшие 14 голов.

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За счёт чего Крапухин забивает?

От игры Крапухина многие вряд ли получат эстетическое удовольствие. Наоборот, его результативность, на первый взгляд, кажется странной и в чём-то аномальной.

Факт номер один — Станислав забил 14 голов 40 ударами по воротам. То есть влетает 35 процентов, чуть чаще, чем каждый третий мяч. Это редкая история. К примеру, у Дзюбы — 26,7%. У Азмуна — 23,5%. У Левандовского — 27,3% сейчас и 26,2% в сезоне-2019/2020. Получается, мы имеем дело с сумасшедшей реализацией? Не совсем. Ещё шесть-семь жирных моментов Крапухин не реализовал, включая два пенальти.

Факт номер два — средний вес одного удара Крапухина составляет фантастические 0,35 xG. То есть он бьёт из ОЧЕНЬ выгодных позиций. И эти моменты ему создают партнёры. «Зенит-2» играет в очень агрессивный футбол, команда владеет мячом 63,1% времени (рекорд ПФЛ) и имеет высочайший индекс интенсивности прессинга PPDA 5,45, то есть фактически никому не отдаёт мяч. В структуре атаки фланговые защитники «Зенита-2» синхронно поднимаются высоко и играют как фланговые нападающие, от них идёт уйма прострелов и передач в штрафную. Поддержка форвардов в таком футболе очень велика.

В агрессивном футболе «Зенита-2» Крапухин и расцвёл. Радимов ориентирует нападающего строго по створу, чтобы тот не бегал к флангам и не распылялся. Тем более в далеких от ворот зонах Станислав относительно бесполезен: у него заурядная скорость, плохая координация (разворачивается вообще крайне медленно), да и в борьбе, несмотря на 190 см роста, он не выглядит мощным столбом, спиной к чужим воротам действует средненько. Даже головой бьёт на удивление слабо и неакцентированно, ударов «со второго этажа» мало.

Зато Крапухин, во-первых, показывает очень качественное движение при фланговых передачах, отклеивается от защитников, часто выбегает на ближнюю штангу.

Во-вторых, он добросовестно летит во вратарскую при каждом ударе от партнёров, чтобы сыграть на добивании — и так называемых «легких» голов у него поэтому много.

В-третьих, Станислав неплохо стартует с линии защитников и использует пространство за их спинами, хотя есть оговорки: расстояние до ворот не должно быть большим, иначе может не хватить скорости бега.

Это не тот нападающий, который будет сам себе создавать моменты, обыгрывая по пути трёх соперников. У него скромный удар с дистанции, да и в оттяжке ему сложно предъявить козыри в борьбе против действительно мощных и умеющих жёстко встречать защитников.

Зато качество открываний и голевое чутьё развиты у Крапухина очень прилично. Вопрос, насколько этого хватит для РПЛ.

Куда дальше?

Может ли Крапухин забивать в главном «Зените»? Ему нужно будет повысить динамику и скорость подготовки зон (на уровне второй лиги их готовить гораздо проще), но шансы в структуре сине-бело-голубых есть: поддержка с флангов у команды отличная, мячей в штрафную доставляется много.

Может ли Крапухин быть полезен условной «Уфе»? В этом как раз есть сомнения. Нужно смотреть, что к весне построит Рахимов, но если Крапухин будет начинать своё движение и получать мяч в центре поля (или убегать за спины с центра поля), то совершенно нет уверенности, что от него будет большая польза.

Сейчас Станиславу нужно сделать правильный выбор, иначе высок риск оказаться на замене, растерять уверенность и вернуться в состояние годичной давности. Он всех сильно удивил – и хочется, чтобы его карьера продолжила стремительное развитие.

Использованы данные Wyscout и графический инструмент Tactic Lite.