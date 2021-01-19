Слишком много негатива к Озилу. Проблема в «Арсенале», а не в нём

Человеческая память работает таким образом, что на жёстком диске остаются в основном самые важные и эмоциональные моменты из жизни, а рутина с годами стирается. Прямо как в футбольных хайлайтах. Из 1,5-часового матча в нарезку попадает лишь пара минут с голами и какими-то особенными событиями вроде жёстких травм или курьёзных ошибок.

При этом чаще всего в голове приживаются позитивные моменты. Арсена Венгера сильно критиковали в последние годы карьеры, а фанаты дразнили баннерами WengerOut. Прошло меньше трёх лет с его ухода, и многие болельщики с опущенной головой вспоминают былые времена, при любом удобном случае ностальгируя по чемпионскому сезону-2003/2004. Примерно так же будет и с Месутом Озилом. Потому что в памяти останутся гениальные пасы немецкого турка, а не цифры в расчётнике и неудачные матчи.

Робин ван Перси и Эшли Коул тоже классно играли и многое сделали для клуба, но этих ребят фанаты никогда не смогут приблизить к категории легенд. Трансферы к конкурентам в расцвет карьеры поставили крест на достижениях. Озил же клуб не предавал, хотя вариантов хватало. И не убежал после первого сезона, как Анхель ди Мария из «Манчестер Юнайтед». Месут адаптировался к новой лиге с более сильными защитниками и выиграл для команды три хоть каких-то, но кубка.



Когда Озил ушёл из «Реала» в «Арсенал», больше всех негодовал Криштиану Роналду – португальца лишили идеального ассистента, который на уровне инстинктов понимал, куда и когда отдать пас. В Лондоне Месута резонно встретили как суперзвезду, но возложили на него слишком много ответственности. Тот факт, что плеймейкер стал самым дорогим приобретением «Арсенала» в истории, никак не решал других проблем клуба. Идея изначально была утопической – на гении одного человека нельзя вытащить всю команду.



Сила футбольного состава определяется его самым слабым звеном. Именно отстающий часто делает разницу. «Реал» взял три Лиги чемпионов не потому, что Роналду такой бог. Просто когда у Криша не шла игра, как минимум не лажали партнёры – уровень «не звёзд» вроде Лукаса Васкеса и Дани Карвахаля в команде был очень высок. Для контраста достаточно вспомнить, как клуб Флорентино Переса не мог преодолеть стадию 1/8 финала ЛЧ в эпоху «Зиданов и Павонов».

Месут Озил — новобранец «Фенербахче» Фото: twitter.com/MesutOzil1088

Озил выдавал удивительные матчи, отправлял изысканные голевые передачи, но очень часто этого не хватало для побед «Арсенала». Во многом из-за того, что в современном футболе возросла роль ошибки. Намного вероятнее, что исход игры решится из-за ошибки защитника, а не благодаря феноменальному голу нападающего.



Когда же Месут сам проводил не лучшие игры (а такое случается абсолютно со всеми футболистами), вся ненависть болельщиков выливалась на него – чемпиона мира и самого дорогого игрока. Отсюда знаменитый стереотип и мем про то, что Озил растворялся в больших матчах. На самом деле Озил пропадал с радаров, когда весь «Арсенал» играл плохо. И да, Лео Месси тоже иногда передвигается по полю пешком.

Озилу можно предъявить претензии в отсутствии характера, но он никогда не претендовал на роль мотиватора, который способен поджечь партнёров на невероятный камбэк. Исключительный талант Месута предназначен для других целей. «Он художник, а такие ребята немного более чувствительны. Им нужна поддержка и среда, которая раскрывает их лучшие стороны», – объясняет Венгер.



Отрицать высокий уровень Озила бессмысленно. Он единственный игрок в истории, который за сезон отдал больше всего голевых пасов в Бундеслиге, Примере и АПЛ. Как и великие до него, Месут привнёс в футбол новое: придумал приём bounce chip – удар мячом о газон. От обычной подсечки его отличают две вещи: спина игрока не изгибается (это дезориентирует вратаря, так как читается удар по низу) плюс мяч летит быстро (защитники не успевают вынести его с ленточки).

Пыль уляжется, и по Озилу будут скучать. В футболе остаётся все меньше места для утонченных творцов, поэтому игра Месута забудется не скоро. Через пару сезонов из памяти фанатов «Арсенала» уйдёт негатив. Поэтому не удивляйтесь, если прощальный матч в карьере он проведёт на «Эмирейтс». Обнимется с Венгером, отдаст роскошную передачу на Санчеса и насладится овациями трибун.