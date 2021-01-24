Головин – красавец! Наш полузащитник опять выручил «Монако», выйдя на замену

«Монако» Александра Головина в 21-м туре чемпионата Франции сыграл с «Марселем», который возглавляет наш старый знакомый, экс-тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш.

У португальца сейчас всё не так хорошо, как в 2016-м, когда он завершал свою работу в Санкт-Петербурге. Вместо плей-офф Лиги чемпионов после пяти побед подряд на групповом этапе – весна без еврокубков после пяти поражений в группе. Вместо борьбы за чемпионство – шестое место в Лиге 1. До визита в Монако «провансальцы» потерпели три поражения подряд в разных турнирах, а из восьми последних матчей выиграли лишь один. Виллаш-Боаш даже вынужден был попросить прощения у болельщиков «Марселя» за неудачные результаты. Отношения с некоторыми журналистами, как и в Санкт-Петербурге, у португальца совсем испортились. Одного из репортёров АВБ, обидевшись на критику, пообещал поймать. Правда, не уточнил, что сделает с ним.

«Марсель» ищет пути выхода из кризиса на зимнем рынке. Клуб приобрёл у «Наполи» нападающего Аркадиуша Милика: оформлена аренда на полтора года с обязательством выкупа за 8 млн евро (плюс 5 млн бонусами). У «Фиорентины» арендован правый защитник Пол Лирола. В то же время центральный полузащитник Кевин Стротман отдан в аренду «Дженоа», а с нападающим Костасом Митроглу разорван контракт. Заработали на Милика «провансальцы» за счёт трансфера своего хавбека Моргана Сансона, которого в субботу продали «Астон Вилле» за 14 млн фунтов стерлингов (плюс 1,5 млн бонусами). Любопытно, что год назад этот игрок был едва ли не главной трансферной целью «Зенита», но тогда за Сансона просили 35 млн. Вероятно, теперь руководители «Марселя» жалеют, что не снизили цену для санкт-петербургского клуба.

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Если Виллаш-Боаш ждёт новичков, то мы – возвращения Головина в стартовый состав «Монако». Александр четвёртый тур подряд начал игру на скамейке запасных. На замены россиянин выходил достаточно хорошо: забил «Лорьяну», был близок к голу в ворота «Монпелье». Тем не менее главный тренер Нико Ковач не спешит давать нашему полузащитнику большое количество игрового времени.

«Головин прогрессирует, – сказал Ковач на предматчевой пресс-конференции. – Конечно, он ещё не вошёл в игровой ритм, но я вижу развитие… После четырёх месяцев отсутствия Александра из-за травмы мы предпочитаем не рисковать, а планомерно возобновлять работу. Вижу его оптимальную позицию больше с краю».

Ещё в первом тайме стало понятно: Ковачу в этот вечер никак не обойтись без Головина. Монагески в начале матча, что называется, возили тачку по полю. «Марсель» лучше вошёл в игру и уже на 12-й минуте забил. Дуйе Чалета-Цар выполнил шикарную длинную передачу из глубины поля по левому флангу, а форвард Неманья Радоньич убежал от Джибриля Сидибе и страховавшего его медлительного Гильермо Марипана. Хозяева ошиблись при создании офсайда. «Монако» впервые пробил по воротам «Марселя» только на 29-й минуте! В результате к перерыву команда Ковача уступала – 0:1.

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Головин вышел на второй тайм и перевернул игру! Уже на 47-й минуте россиянин, расположившийся на месте правого полузащитника, заработал угловой. Сам же Александр исполнил подачу от угла поля. Мяч после идеальной по точности передачи прилетел на голову Марипану, который переиграл в борьбе «друга Неймара» Альваро Гонсалеса и нанёс точный удар под перекладину. Ещё через четыре минуты Головин столь же здорово исполнил угловой слева. Мяч прилетел в район линии вратарской на голову совершенно свободному Орельену Чуаэми, но тот умудрился промахнуться из убойной позиции.

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После перерыва вообще стало интереснее. И Головин появился, и Милик дебютировал при счёте 1:1. Стандарты российского полузащитника остались самым опасным оружием «Монако» в атаке. На 75-й минуте монегаски снова заработали угловой (довольно спорный, кстати) на левом фланге, а Головин послал мяч в нужную точку к линии вратарской. На сей раз Чуаэми не запорол отличную подачу, забив головой.

По ходу тайма Александр переместился справа налево, но не стал от этого менее заметным. Итоговая статистика российского полузащитника: 33 касания мяча, четыре ключевые передачи, 75% точных пасов и один перехват. В концовке Головин заработал жёлтую карточку: сфолил на Лироле, срывая контрвыпад гостей.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч ТВ»

Третий гол «Монако» тоже пришёл со стандарта: Стеван Йоветич потрясающе исполнил штрафной. Из «Марселя» же словно выпустили воздух, а Милик просто растворился на поле. Очередная неудача приблизила Виллаш-Боаша к отставке, которую португалец, судя по его словам, воспримет спокойно.