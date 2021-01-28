«Миранчук решает!» Итальянцы восторгаются футболистом сборной России

«Аплодисменты Миранчуку за его второй гол за два матча в Кубке Италии», – восхищается российским полузащитником издание prima Bergamo после победы «Аталанты» над «Лацио». Гол Алексея стал третьим и решающим в этом матче – и это в ситуации, когда его команда осталась вдесятером.

Победный от Миранчука! Россиянин забил уже четвёртый гол за «Аталанту» Бывший полузащитник «Локомотива» вытащил свою команду в полуфинал Кубка Италии.

Издание Quotidiano Sportivo посвятило российскому полузащитнику заголовок на первой странице: «Аталанта» вдесятером обыграла «Лацио»: Миранчук решает!»



Болельщиков это, конечно, впечатлило.



«Селекция «Аталанты» продолжает поражать. Алексей Миранчук, Йоаким Мехле, Кристиан Ромеро (пусть он и взят в аренду) кажутся прекрасными приобретениями. Добавьте к ним возвращение Иличича, и, будь я болельщиком «Реала», серьёзно бы забеспокоился»

«Кому нужен Папу Гомес, когда есть Миранчук»

«Ощущение, что Миранчук играет решающую роль в каждой атаке «Аталанты»

«Миранчук должен получать больше игрового времени. Он классный игрок»

«Какой молодец Гасперини, что оставляет Миранчука в чемпионате на скамейке запасных» [сарказм]

В блоге болельщиков «Аталанты» Миранчука тоже не обделили вниманием.



giomil: «Миранчук пока ещё незрел, но по соотношению голов и сыгранных минут всё не так плохо. Когда он вступит в бой…»

Davor: «Миранчук пока не чувствует себя, как рыба в воде, но, тише-тише, он забивает! А когда он окажется в воде, он что сделает, превратит её в вино?»



Raindog: «Суперсила Суперчука!»



Evair70: «Царьчук!»



Max_Law: «Хороший актив для команды и чистокровный атакующий игрок. Он берёт всё от предоставляемых ему возможностей»



В прессе о российском полузащитнике упоминаний по итогам матча не так много – итальянские журналисты похвалу и критику оставили для других. Но в «табелях успеваемости» некоторые издания внимание ему всё же уделили.



Calcio Atalanta – 7. «Иногда Миранчук заигрывается дриблингом, но без Иличича на поле именно он должен обеспечить нужный команде креатив. У Алексея был хороший момент на пятой минуте второго тайма, но он его не использовал, а потом исправился, когда сделал счёт 3:2. И за это ему всё можно простить».



Calciomercato.it – 7 (максимум). «Лучшее выступление Миранчука за «Аталанту». Этот гол всё перевернул»



prima Bergamo – 7. «Вошёл в игру с самого начала матча. На 50-й минуте не упустил возможность создать момент, не попав головой по мячу, но спустя семь минут реализовал свой шанс, воспользовавшись передачей великолепного Ромеро».