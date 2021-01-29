«Ливерпуль» уничтожил «Тоттенхэм». Игру убил грубый косяк Родона

Сейчас уже об этом мало кто помнит, но слово «автобус» запустил в футболе именно Жозе Моуринью. Так он характеризовал команды АПЛ, которые оборонялись большим количеством игроков вблизи от своих ворот.



Теперь уже команду Моуринью называют автобусом. Только это автобус другого уровня – бронированный. А еще с убийственными контратаками. Так что матч «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» выглядел именно так, как это и ожидалось. Хозяева качественно оборонялись, запуская вперёд Сона. Гости аккуратно растягивали оборону соперника, но с оглядкой на молниеносные контратаки. Отсюда и желтая для Тьяго уже в начале матча, чтобы не позволить сопернику разогнать атаку сразу после потери мяча.

Интереснее всего в этом матче было следить за Мане. Первые 48 минут он выглядел невзрачно – запорол два шикарных момента и неуклюже потерял мяч. Комментатор «Оkko Спорт» Денис Алхазов даже назвал нападающего «живым мертвецом». Однако на 49-й минуте (последняя минута второго тайма) отдал голевую передачу на Фирмино. Причем прострел получался достаточно корявый. Мяч ковырнул газон прямо перед Мане, но Дайер почему-то проигнорировал этот пас и Фирмино пробил с метра в пустые ворота.

В перерыве случилось много замен (их все еще может быть не больше трёх в АПЛ в отличие от других топ-лиг). Моуринью выпустил Уинкса вместо Орье, а еще Ламелу вместо Кейна – тот несколько раз оказывался на газоне по ходу первого тайма. В итоге нападающего сборной Англии оказалось повреждение, Гарри может выбыть на несколько недель. А вот замена «Ливерпуля» выглядела более неожиданной. На поле вышел Филлипс вместо Матипа. Кажется, в 1001-й раз в этом сезоне у «Ливерпуля» возникли проблемы со здоровьем у кого-то из центральных защитников.



После перерыва игра подраскрылась. «Ливерпуль» навалил едва начался второй тайм. Уже на 46-й минуте не забил Салах из убойной позиции, а на 47-й Арнольд уже не простил. Защитника в прошлом сезоне безудержно хвалили, а в этом, наоборот, критиковали. Оно и понятно – в 22 года просто невозможно играть стабильно круглый год. Однако, этот матч в целом Арнольд провел на отличном уровне. Помимо гола и ассиста еще и больше всех коснулся мяча за матч в составе «Ливерпуля» (85 раз).

При 2:0 в пользу «Ливерпуля» показалось, что «Тоттенхэму» уже мало, что светит. Так казалось лишь две минуты, потом забил… Хёйбьерг. Теперь этот футболист не только лучше всех в «Тоттенхэме» отбирает мяч и управляет вектором развития игры, но и забивает. Первый гол датчанина в АПЛ. Вроде и удар был из-за штрафной, но без шансов для вратаря.

И все же «Ливерпуль», который ведет в счете, было невозможно остановить. Гости могли себе позволить атаковать малым количеством футболистов, придерживая достаточно игроков сзади. Уже «Тоттенхэму» пришлось идти вперед. В результате, как раз «Ливерпуль» убежал в контратаку и забил. Тут отдельный привет Родону, который грубо ошибся пропустив мяч на Мане. В лучших традициях Давида Луиза.

«Ливерпуль» не забивал четыре тура подряд, а теперь отгрузил три мяча «Тоттенхэму». Команде, которая пропустила меньше всех в лиге, если не брать «Сити». Так команда Клоппа вернулась в топ-4. Было парадоксально видеть «Ливерпуль» вне зоны Лиги чемпионов.