Зарплата форварда снизилась в 10 раз, а мечта о топ-лиге Европы, похоже, уже не сбудется.

Халк стал «петушком». Он возвращается доигрывать в Бразилию, а не в «Зенит»

Вот так неожиданный поворот в истории с «возвращением Халка в Европу»! Экс-нападающий «Зенита» собирался поиграть в одном из топ-5 ведущих чемпионатов или как минимум в Лиге чемпионов, а оказался в Серии А. Не итальянской – бразильской. 34-летний игрок стал новичком «Атлетико Минейро» из Белу-Оризонти. Подписал контракт по схеме «2+1».

Давно было известно, что Халк не собирается оставаться в Китае. Он достойно отработал свой почти пятилетний контракт с клубом «Шанхай СИПГ», который выкупил форварда летом 2016-го у «Зенита» за 55,8 млн евро. Во многом благодаря бразильцу «Шанхай СИПГ» впервые в своей истории выиграл чемпионат страны в 2018-м.

С этого года Халк планировал снова выступать на высоком уровне. Причём не один сезон. Бывшая звезда чемпионата России уверял: следующая остановка – Европа:

«В 34 года я чувствую себя очень хорошо физически. На мой взгляд, всё ещё нахожусь в оптимальной форме. Год назад у меня было 11% жира, сейчас – 8%. Я стал больше заботиться о себе, стал более сосредоточенным. Знаю, что я возмужал и окреп как физически, так и психологически. У меня впереди много лет выступлений на топ-уровне», – утверждал нападающий.

Нужно ли «Зениту» возвращать Халка? Изучаем, как играет сейчас бывшая звезда РПЛ Разбираемся и с тем, стоит ли верить информации об интересе клуба к бразильцу.

Словно в подтверждение слов Халка, регулярно появлялись новости об интересе к нему со стороны того или иного европейского клуба. Прежде всего, бразильца связывали с его бывшими командами – «Зенитом» и «Порту». Сам форвард признавался, что был бы рад возвращению в Санкт-Петербург:

«Если санкт-петербургский клуб проявит интерес и захочет пообщаться, без проблем! Если вдруг снова вернусь в «Зенит», так тому и быть. Там я чувствовал себя как дома. То же самое могу сказать и о «Порту»: эти клубы для меня родные. Так что вариант с «Зенитом» был бы интересным. Но пока я не принял решение, выбираю наилучшее продолжение карьеры в целом, а не по принципу, кто предложит большую зарплату».

Популярное португальское издание A Bola даже делилось инсайдом по поводу будущей зарплаты Халка в «Зените»: 3 млн евро в год. Но теперь, когда нападающий ушёл в «Атлетико» Минейро», все слухи о его возвращении в Санкт-Петербург кажутся просто обычным вбросом со стороны агентов игрока. Видимо, за счёт «Зенита» представители Халка пытались выбить лучшие условия из реальных претендентов на бразильца. Чем более авторитетно издание, которое агенты используют в своих целях, тем проще поверить в информацию. Гендиректор чемпионов России Александр Медведев ещё в марте 2019-го дал понять, что Халк может быть вариантом только для ветеранской команды сине-бело-голубых.

По словам Халка, предложения поступали ему каждый день – из Англии, Испании, Италии, Германии, Франции, Португалии и Турции. В декабре английские СМИ писали, что нападающий готов был пойти на 90% сокращение зарплаты ради перехода в «Вулверхэмптон» (китайцы платили ему около 20 млн евро в год), но трансфер сорвался, поскольку бразилец не сможет получить разрешение на работу в Великобритании из-за изменившихся правил после Брекзита. Последняя новость о Халке в европейской лиге – от 28 января. Переговоры с ним вёл «Бешикташ». Судя по всему, турецкий клуб предпочёл вернуть из «Эвертона» Дженка Тосуна.

Просил 5 млн, игнорил Халка, загремел в дубль. Как Денисов бунтовал в «Зените» 8 лет назад ЗМС Денисов был с позором отправлен в молодёжный состав. И Кержаков за компанию.

Поняв, что все более-менее достойные варианты в Европе сорвались, Халк отказался от мечты о топ-лиге и Лиге чемпионов. Принял непростое решение вернуться в Бразилию. Нападающий и прежде заявлял о желании завершить карьеру на родине, однако хотел сделать это в составе любимого «Палмейраса»:

«Я всегда говорил, что хочу однажды вернуться в Бразилию, чтобы поиграть в чемпионате своей страны… Мой любимый клуб – «Палмейрас». В семье мне из-за этого приходилось нелегко, ведь все остальные болели за Коринтианс».

Очевидно, что Халк выбрал лучшее из предложений, поступивших из Бразилии. «Атлетико Минейро» – достаточно богатый по местным меркам клуб, финансово устойчивый. Там, к примеру, на закате карьеры в 2010-х выступал Роналдиньо и помог команде выиграть Кубок Либертадорес. По неофициальным данным, экс-форварду «Зенита» положили зарплату в размере 15 млн бразильских реалов в год (приблизительно 2,2 млн евро).

«Атлетико Минейро» входит в число самых популярных клубов Бразилии, а, значит, повышенное внимание Халку обеспечено. Будет плохо играть – фанаты заклюют. Кстати, у команды из Белу-Оризонти забавное прозвище «петушки». Так что Халк стал с сегодняшнего дня одним из «петушков». Талисмана «Атлетико Минейро» Galo можно увидеть даже на футболках чёрно-белых.

Новым тренером Халка будет Хорхе Сампаоли. Тот самый специалист, которого вся Аргентина крыла последним словам во время российского ЧМ-2018. Тогда аргентинская сборная под руководством Сампаоли сыграла крайне неудачно, а Лео Месси в очередной раз остался без золота чемпионата мира. Но вообще Хорхе довольно сильный и смелый с точки зрения игровой философии тренер. В нынешнем сезоне на финише чемпионата Бразилии «Атлетико Минейро» борется за чемпионство с «Интернасьоналом», «Фламенго» и «Сан-Пауло». Чёрно-белые забивают больше всех наряду с «Фламенго». Впрочем, решающие шесть туров Серии А придётся доигрывать без звёздного новичка.

Халк вернулся в Бразилию спустя 16 лет! На родине он почти не играл, если не считать пару матчей за «Виторию» из Салвадора. Неудивительно, что многие бразильцы даже не знали такого игрока. Когда Халк дебютировал за сборную Бразилии в 2009 году, люди задавались вопросом, кто это вообще такой. Естественно, по своему статусу новичок «Атлетико Минейро» для местных болельщиков далеко не Роналдиньо, тем более выступление на ЧМ-2014, мягко говоря, не добавило форварду славы.

Халк обвинил журналистов во лжи. У него накипело Халк ещё никогда не говорил столько.

И всё же жаль, что мы так и не увидим Халка на высоком уровне после ухода из «Зенита». Не судьба ему поиграть в топ-лиге Европы. Бразильский чемпионат и Кубок Либертадорес – не последние турниры, но возвращение на родину означает, что форвард внутренне смирился с тем, что конец карьеры близок. Любая победа Халка с «Атлетико Минейро» будет восприниматься как лебединая песня игрока, оставившего заметный след в российском футболе.