У «Челси» новый аналитик. Бывший инструктор по теннису, который не увлекался футболом

Как только инсайдеры сообщили о грядущем назначении Тухеля, уже тогда было понятно, кто с ним придёт в «Челси». По сути, список почти не меняется с места его первой работы. Один из таких постоянных коллег Тухеля – видеоаналитик Бенжамин Вебер. Оба начинали большую карьеру в «Майнце». Оба потом переходили в Дортмунд и «ПСЖ», а теперь работают в «Челси».

Кто такой Вебер. Как попал в футбол

Бенжамин Вебер в прошлом вообще не был связан c футболом. Он работал в офисе немецкого интернет-провайдера Kemweb. В свободное время летом он подрабатывал частным инструктором по теннису, зимой – частным инструктором по лыжам.

До назначения в «Майнце» Вебер практически не следил за футболом. Он говорил, что с игрой больше был связан сосед его брата, с которым в 2006-м они вместе снимали квартиру. Тот получал записи игр второй команды «Майнца», объединял их и делал: а) полные видео; б) короткие видеонарезки с ключевыми эпизодами. Этого соседа звали Питер Кравец.

В 2006-м Вебер временно остался без работы – попросил у друга поучаствовать в монтаже. Понравилось, постучался в «Майнц» и попросил подобную работу. Сначала Вебер был ассистентом Кравеца. Но потом, когда тот вместе с Клоппом и Бувачем уехали в «Боруссию», и Вебер стал штатным видеоаналитиком «Майнца».

Июль 2008-го – через год главным тренером команды стал Томас Тухель, который сменил на этом месте Йорна Андерсона.

Тухель и Вебер сработались сразу же.

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Что известно о сотрудничестве Тухеля и Вебера

По фактам.



• Из классического видеоналитика при Тухеле Вебер превратился в ассистента главного тренера. Клопп заставлял Кравеца бегать на трибуну и готовить для него отчёты по сопернику – тот в перерыве мчался в подтрибунку и рассказывал Клоппу, что и как.

Вебер в интервью Sport Aus Mainz рассказывал:

«Все почему-то помнят Кравеца, но не помнят меня. Я бежал позади. Но тогда я просто сидел, смотрел и редко участвовал в настоящем анализе. А Тухель позволил мне делать это».

• После перехода в «Боруссию» Тухель допустил Вебера до тренировок. С того момента Вебер не только предоставлял видеозаписи с тренировок, но и анализировал их и даже участвовал в составлении тренировочного плана.

• Про видео с тренировок. Вебер был первым, кто поставил камеры на тренировочной базе «ПСЖ». Во Франции пишут, что многие члены персонала команды были в лёгком шоке.

• В «ПСЖ» в его обязанности ещё вошла подготовка видеоотчётов по сопернику. Но это после матчей. Во время игр он почти всегда сидел на трибуне/в ложе прессы и докладывал Тухелю по важным моментам либо в перерывах, либо по телефону.

• Вебер в интервью для FNP сказал, что он и его семья (жена и дочь) очень полюбили Париж. Он жил в небольшом районе, рядом с фанатами «ПСЖ». Вебер говорил:

«Прекрасные люди. Они даже помогали нам немного устроиться. Всегда желали нам хорошего дня, спрашивали про команду. Одна пожилая пара как-то пригласила меня посмотреть по телевизору выездной матч с «Лиллем». Всё хорошо, но я же езжу вместе с командой».

Первый матч Тухеля в «Челси». Что это было? При новом тренере в команде уже много изменений.

• Про отношения с Тухелем он говорил так: «Мы хорошие друзья. В Дортмунде мы сблизились, иногда проводили время семьями. В Париже таких встреч стало больше. Мы помогали друг другу адаптироваться в новых условиях».

• Ещё Вебер рассказывал, что не ожидал, что Тухель пригласит его с собой в «Боруссию»: «Когда стало ясно, что Томас уезжает в Дортмунд, я не спрашивал его о моей дальнейшей карьере. После последнего матча в «Майнце» он подошёл ко мне и сказал, что я нужен ему в «Боруссии». Он прекрасный человек, который помог мне в карьере».