Боаша выжили из клуба! Способ по методичке «Спартака», «Зенита» и «Локо»

Работа главного тренера может стать невыносимой, если помимо стандартного давления со стороны СМИ и болельщиков подключается руководство клуба. Далеко не все специалисты готовы терпеть упреки и работу за спиной.

Безумие в Марселе! Фанаты атаковали базу клуба, игрок команды ранен, а матч отменён Пострадал даже чемодан экс-тренера «Зенита» Андре Виллаш-Боаша.

Андре Виллаш-Боаш решил покинуть «Марсель» из-за разногласий с руководством касаемо трансферной политики клуба. Первые лица «Олимпика» без его ведома приобрели Оливера Нтчама, что, мягко говоря, не обрадовало португальца.

«Это футболист, по кандидатуре которого я сказал „нет“. Его не было в нашем списке желаемых приобретений», — добавил португалец.

Подобное вмешательство в работу главного тренера не единичный случай. Такое происходит не только в сильнейших лигах Европы, но и в России. Поскольку истории Массимо Карреры и Юрия Сёмина хорошо знакомы, предлагаем освежить в памяти другие моменты, когда тренеры покидали свой пост из-за руководства.

В 2007 году «Локомотив» занял рекордно низкое место в чемпионате России. «Железнодорожники» оказались лишь на седьмом месте, а этот год стал первым и последним для Анатолия Бышовца в качестве главного тренера «Локо». Даже несмотря на выигранный Кубок, специалист был уволен. Перед началом сезона команду называли одним из главных претендентов на золотые медали, но постоянные ссоры Бышовца с капитаном Дмитрием Лоськовым и президентом Семиным дали свои «плоды». Специалист отмечал, что ему не давали спокойно работать. Примечательно, что и Анатолий Фёдорович, и Юрий Павлович были уволены сразу по окончании чемпионата.

После поражения от «Кубани» в последнем туре чемпионата России Бышовец произнёс уже легендарные слова: «Вы этого добивались – вы это получили. Есть предел положительным человеческим качествам, но человеческой мерзости нет предела. Спасибо!»

Если уходить, то эпично, как Анатолий Фёдорович.

«Нет предела человеческой мерзости!» История знаменитой речи Бышовца На следующий день после этой фразы тренера уволили из «Локомотива». А вместе с ним и Юрия Сёмина.

Снова «Локомотив» и снова странное увольнение. 13 декабря 2010 года Красножан официально сменил Юрия Сёмина на посту главного тренера москвичей. Несмотря на скептицизм болельщиков «железнодорожников», началось всё действительно неплохо: клуб после 11 туров был в лидирующей группе, отставая от ЦСКА всего на одно очко. И тут началась неразбериха. Ольга Смородская вдруг обвинила специалиста в якобы преднамеренно неверном выборе состава и произведённых заменах в матче с «Анжи», что привело к поражению. Сам же Красножан обвинения отрицал. Всю правду мы так и не узнали, но формулировка руководства «Локо» в связи с увольнением была несколько необычной: «за упущения в работе». Сам тренер объяснил свою отставку желанием некоторых людей «поживиться на предполагаемых приобретениях клуба».

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В итоге Красножан возглавил «Анжи», где также был уволен. На этот раз из-за конфилкта с Это'о. Но, как говорится, это уже совсем другая история.

Нидерландский специалист успел отличиться в России дважды. Первый раз в «Зените», а второй — в сборной. Будучи главным тренером питерцев, Дик выиграл Чемпионат и Суперкубок России, а также Кубок и Суперкубок УЕФА. Казалось бы, дайте Адвокату полную свободу действий и наслаждайтесь успехами. Но всё оказалось гораздо сложнее. В августе 2009 года, после ряда неудачных матчей, специалист был уволен. Отставку Адвоката многие ожидали ещё после скандальной пресс-конференции накануне матча с «Сатурном», на которой тренер раскритиковал руководство и спортивного директора Игоря Корнеева.

«Впервые в моей тренерской карьере происходит ситуация, когда игрока в команду привозят без моего разрешения! Я говорю об Алессандро Розине. Но дело не в самом игроке, дело в Корнееве. Словом, работать с мистером Корнеевым я больше не хочу!»

Ждал Смолова и Кокорина, а дождался ЦСКА. Как сложилась судьба Адвоката после России Маленький Генерал ещё повоюет! Сегодня — с Гончаренко.

Но последней каплей стала игра с «Томью». «Зенит» уступил сибирякам, а Адвокат на пресс-конференции не стал лукавить и прямым текстом ответил на вопрос журналистов, что так продолжаться больше не может.

Весной 2010 года нидерландец возглавил сборную. Дик вывел национальную команду на Евро 2012, но на большее его не хватило. Россия заняла третье место в группе и покинула турнир. А Дик покинул пост главного тренера. Примечательно, что Маленький генерал не вернулся в Россию вместе с командой. Тогда казалось, что увольнение было связано с неудовлетворительным результатом, но летом 2019-го специалист сказал: «До сих пор не понимаю, почему меня выкинули из сборной России. Да, это было сделано перед чемпионатом Европы. Это была вина федерации. Меня выбросили, хотя я мог работать дальше. Никого не виню, так бывает».

Курбан Бердыев

Несмотря на 12 лет работы, 7 трофеев и победы над ведущими европейскими клубами, Курбан Бекиевич был уволен за неудовлетворительные результаты в сезоне-2013/2014. Слабая игра казанцев в том сезоне была олицетворением всего того хаоса, который царил в клубе. Постоянные ссоры и перепалки функционеров сильно подкосили всех в коллективе. А репутацию тренеру испортил агент ФИФА Георг Яблуков, который обвинил ФК «Рубин» и лично Курбана Бердыева в вымогательстве денег. Все обвинения со специалиста были сняты, но осадок остался.

На ежегодной встрече с журналистами президент республики Рустам Минниханов в жёсткой форме оценил отсутствие успехов у команды и пригрозил увольнениями руководству и тренерскому штабу «Рубина»: «За такие деньги играть таким образом и позорить нас! И те, кто связан с этим „Рубином“, и игроки, — просто слов нет. Там какие-то личные свои разборки ставят во главу угла. И Курбану пора уже задуматься, и всем остальным. Нет никакой пощады».

Сказано — сделано. Вице-президент клуба Камиль Исхаков, главный тренер Курбан Бердыев и генеральный директор клуба Андрей Громов были уволены. Больше «Рубин» трофеи не выигрывал.

Кто не помнит легендарные слова Артёма Дзюбы про «тренеришку»? Форвард сборной России не ладил с испанцем и даже не скрывал этого. Натянутые отношения были и с руководством. Справедливости ради стоит отметить, что дела Унаи в «Спартаке» действительно шли плохо. В 26 матчах тренер потерпел 11 поражений. Это явно не те результаты, которые ожидали красно-белые. А разгром от «Динамо» (1:5) стал главной причиной расставания. Эмери был отправлен в отставку сразу после матча.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Эйден Макгиди, бывший игрок «Спартака», так прокомментировал произошедшее: «Эмери уволили прямо в раздевалке. Мы проиграли „Динамо“ — пусть и не в главном дерби, но всё-таки в дерби. Президент клуба зашёл в раздевалку и сказал: „Унаи, всё кончено!“ Тренер ответил что-то вроде: „Да мне всё равно!“ и ушёл. Я спросил: „Его что — сейчас реально уволили?“ Парни закивали в ответ».

Эмери ожил в Испании. Идёт в топ-4 – в «Арсенале» у него так не получалось Отобрал очки у «Реала» и «Атлетико». И в Лиге Европы, конечно, тоже всё в порядке.

Примечательно, что судьба «тренеришки» после отъезда из России сложилась отлично — он выиграл три Лиги Европы и сейчас вполне неплохо справляется со своими обязанностями в «Вильярреале».

Один из самых успешных тренеров современной России был уволен в 2003 году, несмотря на 14 лет работы в клубе и 13 трофеев. Романцев конфликтовал с президентом клуба, Андреем Червиченко, который активно начал подписывать большое количество непонятных легионеров и всячески пытался воздействовать на игру красно-белых. Большую и негативную роль сыграли и агенты, которые хотели устроить в клуб своих клиентов.

В итоге Олег Иванович не выдержал, созвал пресс-конференцию и заявил: «Надежды, что с приходом нового руководителя в клуб можно будет создать команду европейского уровня, не оправдались. „Спартак“ потерял все свои позиции как в футбольном плане, так и в организационном».

После критики руководства, на следующий же день, Романцев выиграл Кубок России и на высокой ноте покинул клуб. Следующий трофей «Спартак» ждал 14 лет.