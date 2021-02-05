«В России вратарь целует ворота? В Бразилии есть один тренер...» Интервью с Эдерсоном

«Манчестер Сити» плохо начал этот сезон, но теперь вырвался на первое место в чемпионате. Вратарь Эдерсон не пропускал в последних восьми матчах АПЛ и, похоже, снова получит премию Golden Glove по итогам сезона. Журналист «Чемпионата» сделал интервью для «Okko Спорт», которое мы публикуем на нашем сайте. Другие интервью с футболистами АПЛ доступны подписчикам сервиса.

– Вы родились в Бразилии – стране Пеле, Ромарио, Роналдиньо и других звезд, но стали вратарем. Почему остановились именно на позиции голкипера?

– Когда говорят о юных парнях, мечтающих стать футболистами, то действительно больше ориентируются на Пеле, Роналдо, Ромарио, Роналдиньо и Неймара. Вот и я начинал играть в поле, но потом у меня возникли трудности, и я встал на ворота. С первого же дня влюбился в новую роль и до сих пор чувствую эту страсть.

– А кем были до вратаря?

– Я начинал левым защитником.



– А давайте представим, что в футболе нет вратарей. На какой позиции тогда выступали бы?

– Полузащитник.



– Почему?

– Потому что считаю, что я неплохо вижу поле и у меня хороший пас. Если бы я сегодня был полузащитником, то Де Брёйне сел на лавку, а я играл. Ладно, шучу. Но вообще мне действительно нравится эта позиция. На нее я смотрю немножко иначе. Слежу за ней, когда смотрю матчи по телевизору.



– Говорят, что вратари – отдельная каста и они даже мыслят иначе. Это правда?

– Да-да. Полевые игроки и вратари находятся на разных уровнях, потому что наша роль очень сложная. К вратарям особое внимание, на них концентрируются. Если нападающий не забивает, то всё в порядке. Просто не повезло. Защитник ошибся? Ну бывает. А вот если голкипер накосячил, то нас уже никто не подстрахует. Я считаю, что наша позиция – неблагодарная. Ты можешь выдать блистательный матч, отбить кучу ударов, но потом одна ошибка и все запомнят именно её.



– Сейчас вратари всё больше играют ногами?

– Да. Мы и другие команды этим пользуемся, выстраиваем так игру. При нашей структуре требуется вратарь, который умеет отдавать короткие, средние и дальние передачи. Футбол действительно эволюционирует. Сейчас я понимаю, что роль вратаря намного важнее, чем раньше.

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– В России есть голкипер, который на удачу целует ворота. Можете себе такое представить? И у вас самого есть какая-то традиция?

– У многих есть суеверия – всегда что-то делают перед матчем или во время игры. Например, в Бразилии есть тренер, который не позволяет автобусу сдавать назад. Говорит, что так притягивают невезение. У каждого свои фишки – я их уважаю. Если кто-то считает, что ему помогает, то пускай. Тут ведь вопрос психологии. У меня никаких суеверий нет, так что мне чуть проще.

– Скажите честно: по ходу матча вы видите, что происходит в чужой штрафной?

– По-разному. Порой я могу разглядеть, потому что линия защиты поднимается высоко, как и я за ней. Немножко можно рассмотреть, хотя после подачи в штрафную деталей уже не разобрать. Попал там мяч в руку или нет… Хотя в каком-то смысле мне многое видно, потому что передо мной всё разворачивается.



– Голкиперы не бегают по 10 километров, но стресса испытывают не меньше полевых?

– Да. И тут для вратаря как раз сложнее. Психологическая усталость хуже, чем физическая. Пускай даже мы по 10 километров не носимся, а только 3-3,5. А иногда и того меньше.

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– Как относитесь к шутке, что «Сити» столько владеет мячом, что команде не нужен вратарь?

– Ну болельщики могут так шутить. Это их право, которое я принимаю. Хотя, на мой взгляд, не нужно так считать. Нельзя относиться к соперникам без уважения. Мы всегда должны быть сконцентрированы, пускай даже много владеем мячом. Стараемся владеть им больше, чтобы соперник уставал.



– Что обиднее – пропустить мяч между ног или рядом с рукой?

– Это зависит от ситуации. Иногда хуже между ног, а иногда – рядом с рукой. Зависит от того, какой был удар, с какого расстояния.



– Бывало, что вы пропускали гол и понимали, что было нереально спасти ворота? Может быть, даже сами подумали: «Блин, а неплохой гол мне положили!»

– Конечно, случалось. В том числе в АПЛ. Потом смотришь-смотришь и не понимаешь, как можно было справиться. Приходится смириться, что иногда получаются невероятные удары.



– Например?

– Матч с «Борнмутом» в моем первом сезоне. Тогда Компани головой отбил подачу, но первым к мячу успел соперник и пробил в угол. Я много анализировал, и там было тяжело справиться. Нужно признать, что хороший получился гол.

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– Как вы отличаете Зинченко от Де Брёйне?

– Ну небольшие отличия всё-таки есть. Мы шутим над этим в раздевалке. Но вообще да, они реально похожи на близнецов. Или даже скорее на отца и сына.



– И последнее. Из документального фильма «All or Nothing» про «Сити» мы узнали как Гвардиола может орать на футболистов. В этом сезоне такие крики случались?

– Нет-нет. Тогда просто были такие обстоятельства, нервозные игры. Пришлось быть более требовательным. Это нормально, эмоции заставляют тебя быть еще более сконцентрированным. Если человек не готов услышать крик, то может сразу переходить в другой вид спорта.

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