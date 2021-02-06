Одно итальянское издание описало его как деревянного и неготового.

«Кокорин будто всё ещё в тюрьме сидит». Что пишут о дебюте россиянина в Серии А

Александр Кокорин дебютировал за «Фиорентину» – вышел на замену в матче с «Интером» и провёл на поле 21 минуту. Феерическим первый выход на поле в Италии назвать нельзя, но к тому моменту его команда уже уверенно шла к поражению, поэтому вряд ли он мог глобально на что-то повлиять.

Кокорин дебютировал в чемпионате Италии! Как это было Первые 20 минут экс-нападающего «Спартака» и «Зенита» в «Фиорентине».

«Трудно ожидать от человека решающих действий, когда ему приходится дебютировать против де Врея и Шкриньяра», – комментирует дебют Кокорина издание La Nazione.

Хотя некоторые болельщики, судя по твитам, всё же ждали от него гол.

«Вы все думаете о голе Кокорина, я знаю».

«Выходит Кокорин, настоящий стрелок».

«Хет-трик Кокорина? Почему бы и нет!»

Но встречается и довольно жёсткая критика: Firenzepost описал нападающего как «деревянного, оштукатуренного и неготового», а в комментариях на ViolaNews его назвали «любителем, выступающим в Серии А».

«Кокорин будто всё ещё в тюрьме сидит. По его игре складывается такое ощущение», – оценил дебют болельщик.

А вот как оценил дебют Александра пользователь сайта ViolaNews Valdemaro:

«Ждите и надейтесь. Кокорин будет готов, когда чемпионат закончится. Вчера он выглядел как любитель, выступающий в Серии А. Это действительно хорошая покупка?»

Главное, что Кокорина всячески поддерживают в клубе. Главный тренер Чезаре Пранделли сказал, что нападающий обладает отличным характером и качествами: «Мы знали, что ему нужно три недели, чтобы быть готовым. Надеюсь, Кокорин будет полезен на любой позиции впереди».

Федерико Руссо, диджей и болельщик «Фиорентины», в интервью Sky Sport также поддержал россиянина.

«Я верю в Кокорина после хвалебных слов в его адрес от Капелло. Конечно, ему потребуется время, чтобы привести себя в форму. Надеюсь, по крайней мере, в концовке сезона он будет в полном порядке».

А вот слова Даниэле Праде, спортивного директора «Фиорентины», перед игрой с «Интером»: «Кокорин — игрок, который может быть очень полезен для нас. У него иные характеристики, нежели у других наших нападающих. Нужно проявить терпение, поскольку парень должен набрать форму. Мы подождём».

Мы тоже.