«Футбол не ради голов». Евсеев раскрывает свою легендарную фразу на примере топ-матча АПЛ

Журналисты «Чемпионата» попросили пояснить мою фразу, ставшую афоризмом.

Непосредственно перед игрой и в недельном цикле есть вещи, которые нарабатываются командой в тренировочном процессе. По ходу занятий игроки узнают от тренера определённые требования: как сыграть в обороне и атаке, на что сделать акцент в защите. Многое определяет то, против кого играешь ближайший матч.

Миранчук должен брать пример с Роналду. Колонка Евсеева Дебют тренера в спортивной журналистике.

Перед игрой проходит установка, где тренер повторяет всё это более конкретно, с предметными заданиями для игроков, для групп (группа атаки или защитники), для всей команды в целом. Так вот те мои слова были сказаны, когда команда сыграла так, как и было запланировано, выполнив установку тренера.

В моём понимании если футболист и команда выполнили установку на матч, значит, будет положительный результат. И смысл футбола именно в этом, хотя без забитых мячей матч не выиграть.

Тренеру всегда приятно, когда игроки слышат его и выполняют указания. И тяжело, когда игрок грубо ошибается. В выходные в Англии был центральный матч тура между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити». Давно не видел, чтобы в игре совершалось столько результативных ошибок. Илкай Гюндоган не забил с пенальти, затем Алисон дважды совершил что-то невозможное для вратаря его класса.

В итоге 1:4, хотя игра была равной. Кризиса «Ливерпуля», о котором все говорят, я не вижу. Кадровые проблемы, а здесь ещё и такие ляпы. За Юргеном Клоппом смотреть интересно, как он держит удар, как старается, чтобы «Ливерпуль» продолжал играть в свой фирменный футбол. Как игрока его помню, читал, что он был точно таким же эмоционально.

Про себя так сказать не могу. Как игрок я всегда был эмоционален. Но, став тренером, изменился. На мой взгляд, это другая профессия, другой подход к игре. Когда ты игрок, то отвечаешь сам за себя, а на тренере ответственность за команду, за её игру, за результат.

В первую очередь тренер должен уметь донести свои мысли до футболистов. Сделать это можно разными путями. Я выбрал спокойный стиль общения с командой. Сначала объяснять, а потом показывать на поле, в упражнениях.

Кричать не люблю. Предпочитаю говорить игрокам спокойно. Если у них что-то не получается, значит, надо поменять упражнение, может быть, дать его позже, когда у игроков будет понимание, что ты от них хочешь. Тренер должен быть понятен игрокам. Иначе ничего не получится.

Конечно, есть каноны футбола, по которым каждый тренер выстраивает оборону и атаку, они должны выполняться на 100%. Но в атаке больше импровизации, особенно в штрафной.

Добиваешься желаемого в тренировочном процессе. Здесь главное, чтобы те упражнения и задачи, что ты предлагаешь команде, приносили результат. Чтобы всё это переносилось на игру и в ней футболист совершал действия на автомате, понимая, что тренер не просто так говорит — в игре всё это получается. Ещё одна важная деталь: игроки должны понимать, что тренер хочет помочь им вырасти. Если игроки растут, то и команда растёт.

Срывался ли я на игроков? Срываться не срывался, но подход разный к каждому. На кого-то надо прикрикнуть, с кем-то достаточно пошутить, к кому-то проявить снисхождение. Это все моменты, которые чувствуешь, находясь в команде. Управление коллективом — самое сложное и интересное дело. Где-то промолчать, где-то изобразить сурового дядьку. Все мы учимся, все растём. Но именно профессиональный рост игрока, раскрытие его футбольных качеств доставляет тренеру ни с чем не сравнимое удовольствие.