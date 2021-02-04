Рондон – отличный трансфер с минимальными рисками. С ним ЦСКА станет сильнее

По информации «Чемпионата», состав ЦСКА в скором времени может пополнить бывший форвард «Рубина» и «Зенита» Саломон Рондон. Красно-синие ищут статусного и готового приносить пользу центрального нападающего – позиция по-прежнему вакантна, поскольку Гайч не потянул и уехал в аренду, да и Шкурин тоже пока не доказал уровень. Чалову нужен напарник – и этим напарником может оказаться венесуэлец.

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Конкретика в Китае

В своём последнем сезоне в Англии (2018/2019 в «Ньюкасле») Рондон показал очень приличную результативность. В 32 играх Премьер-Лиги он набрал «11+7», что стало 16-м показателем в чемпионате. Венесуэльский форвард в среднем имел 0,45 ожидаемого гола xG за 90 минут и 0,12 ожидаемой передачи xA.



Далее Рондон переехал в Китай, несмотря на желание «Ньюкасла» продолжить сотрудничество. Большую роль в трансфере сыграл Рафаэль Бенитес, с которым у нападающего сложились отличные отношения в Англии. В клубе «Далянь Ифан» у нападающего также была пусть не заоблачная, но достойная результативность. В сезоне-2019 – «5+3» в 12 играх, в 2020 году – «9+4» в 16.

У Рондона в среднем 3,25 удара за игру (42,9% в створ) и 0,39 xG, он касается мяча в штрафной ~4,87 раза за 90 минут, отдаёт 0,7 передачи под удар, зарабатывает на себе 1,45 фола. Это не выдающиеся по меркам чемпионата, но адекватные показатели. Тем более Рондон выступает не в самом сильном клубе. «Далянь Ифан» занял в регулярном первенстве лишь 12-е место.



В сезоне-2019 при более стабильной доставке мяча в штрафную от партнёров Рондон показал более сильные показатели в ожидаемой результативности и занял пятое место во всей лиге. То есть на сегодня нельзя сказать, что Рондон на спаде и не способен быть конкретным: анализ двух последних сезонов утверждает обратное.

Игра спиной к чужим воротам, борьба вверху

ЦСКА требуется не просто нападающий с конкретикой, а форвард с альтернативными по сравнению с Чаловым качествами. Можно сколько угодно отрицать факт необходимости большого и силового форварда, ссылаясь на то, что «армейцы» играют в комбинационный и быстрый футбол, но практика показывает, что для гибкости клубам РПЛ требуется в том числе фактурный футболист впереди. Он есть почти у всех претендентов на Лигу чемпионов: «Зенита» (Дзюба), «Локомотива» (Зе Луиш и Эдер), «Спартака» (Соболев), «Динамо» (Комличенко).



В ЦСКА надежды возлагались на Гайча, но силовая борьба никогда не была козырем аргентинца. Прекрасный пример – игра Лиги Европы с «Вольфсбергером» на выезде, когда под прессингом австрийцев красно-синие начали закидывать Гайча длинными передачами, а он не зацепился ни за одну из них и суммарно выиграл за 60 минут лишь четыре единоборства из 22.

Рондон имеет более выраженные характеристики подвижного «столба» — до сих пор выдаёт очень приличный объём единоборств (в среднем 30 за 90 минут в сезоне, а в некоторых играх бывает и под 50) и успешно борется вверху. 45,8% выигранных дуэлей на втором этаже – отличные цифры. Правда, важно учитывать один нюанс: Рондон часто оттягивается в глубину и вступает в борьбу против опорников или крайних защитников, которые редко имеют сопоставимые с центральными защитниками габариты. Венесуэлец легко перепрыгивает оппонентов и продлевает мяч – и так набираются солидные цифры.

Также Рондон гораздо лучше Гайча ориентируется в штрафной при подачах и выигрывает первое касание, хотя и его нельзя назвать идеальным форвардом для флангового футбола. Головой он забил за последние три года только пять голов и нанёс около 20% ударов.

У больших форвардов в ЦСКА не получается. Но «армейцы» продолжают наступать на эти грабли От Мааузу и Траоре до Оланаре и Гайча – что с ними не так? Или с клубом?

Игра в оттяжке и вовлечённость в общую структуру

Важный плюс Рондона с точки зрения адаптации в структуре ЦСКА – его вовлечённость в игровую структуру и умение работать не только внутри штрафной, но и в альтернативных зонах: на флангах и в оттяжке. Через венесуэльца строится много атак: он опускается в глубину, вступает там в борьбу или старается найти пространство между линиями. В то же время партнёры могут занимать его номинальную позицию впереди.

Для центрального нападающего Рондон выполняет много передач с приличной точностью. Он умеет сохранять мяч под давлением за счёт работы корпусом и физической силы, нырять в зоны на неплохом стартовом рывке — рядом с таким форвардом Чалову будет проще находить пространство в опасных точках.

Общая оценка

Ровно год назад Рондон был близок к переходу в «Манчестер Юнайтед» — этот факт нельзя расценивать как однозначное доказательство формы венесуэльца, но стоит принять его во внимание.



В 2019-м «Далянь Ифан» выкупил права на Рондона у «Вест Бромвича» за 18,27 млн евро. Но сейчас таких денег венесуэлец, само собой, не стоит: он стал старше, снизился трансферный потенциал, плюс есть вопросы по динамике, интенсивности и резкости в разворотах.



Если же Рондона рассматривать как свободного агента (из Китая сбегают футболисты – и теоретически венесуэлец может разорвать контракт), то это мог бы быть очень достойный вариант на ближайшие сезон-два. Форвард отличается стабильным здоровьем, имеет опыт выступлений в РПЛ. А главное – его сильные стороны, в отличие от Гайча, будут более востребованы в сегодняшней команде.



Использованы данные Wyscout и графический инструмент Tactic Lite.