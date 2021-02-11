Футбольные фанаты всё чаще жалуются на депрессию. Виноват локдаун

В интервью для SkySports Нил Уэйн, автор проектов организации Andy’s Man Club, признался, что за последний год стал свидетелем резкого притока людей, которым нужна психологическая помощь. Здесь стоит сказать несколько слов про Andy’s Man Club, и в чём заключается главная цель проекта. Его основатель — профессиональный регбист Люк Эмблер. Сводного брата Люка звали Энди Робертс. В возрасте 23-х лет Энди повесился у себя дома. В интервью Люк вспоминал: «Возможно, если бы Энди мог выговориться и нашелся бы тот, кто мог его выслушать, дать совет, то не произошло бы этой трагедии».

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Так и появился клуб имени Энди, дающий возможность мужчинам рассказать о своих личных проблемах — встречи проходят как в офлайн, так и в онлайн-формате. Сеть действует более чем в 30 городах Великобритании, а Эмблер отмечает эффективность работы: «Сделать первый шаг трудно. Например, мы видели парней, которые постоянно слонялись возле клуба либо сидели в машине, пока кто-то не клал им руку на плечо и не говорил: «Ты случайно не Клуб Энди ищешь?». Люди просто стесняются говорить о своих проблемах. Один из таких парней, из Брэдфорда, признался, что если бы к нему тогда не подошли, он бы, возможно, уже не был жив. После несколько встреч эти мысли исчезли».

Проблемы у всех участников клуба разные. На встречи приходят как обычные работяги, так и состоятельные бизнесмены. Их объединяет одно — депрессия, чувство одиночества, внутренний дискомфорт. «Заходишь в клуб — тебя встречают, дают пиво, и ты можешь общаться с ребятами. Никаких телефонов, только живое общение. У нас есть свои правила — всё, что говорится в комнате, остается в комнате. Как в «Бойцовском клубе», только без драк. Не обсуждаем политику, религию и лекарства», — говорит Эмблер.

Фото: thebookofman.com

За прошедший год клуб столкнулся с новым потоком — на встречи приходят люди, которые в условиях локдауна впали в депрессию из-за отсутствия возможности посещать футбольные матчи. Нил Уэйн раскрывает суть проблемы: «Многие из «новичков» — футбольные болельщики. Им очень не хватает футбола в полноценном виде. Я тоже люблю футбол, хожу на матчи и знаю таких ребят. Для многих это единственный социальный контакт за неделю. Футбол, поход на стадион — большая часть жизни этих людей. Для кого-то это смешная проблема, но ведь парни всю жизнь ходили на стадион в выходные, встречались с друзьями, выплескивали эмоции. Что им теперь делать?»

Стив Белл, заведующий отделением в больнице Сандерленда и болельщик одноименной команды, рассказал о своей истории попадания в Клуб Энди: «Многие люди с нетерпением ждут выходных, когда можно повидаться с семьей или провести время с друзьями. Идут будни — много времени и сил уходит на работу. И посещение футбольного матча — это как будто освобождение. Не только сама игра, но и посиделки в пабах, разговоры, всё такое».

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Когда в Англии объявили первый локдаун, Стив осознал, что без футбола он начал грустить. Летом возобновились трансляции по ТВ, но Стива безудержно тянуло на «Стэдиум оф Лайт». Ему не хватало энергетики живого футбола и общения с друзьями. «Внезапно я понял, что из моей жизни будто забрали нечто важное. Спустя семь месяцев после начала пандемии я обратился в Клуб Энди. Где-то четыре раза просто стоял перед дверьми, а на пятый раз набрался смелости и зашёл. У меня напряженная работа, я держал все проблемы в себе. И теперь я горжусь, что могу поговорить об этом, и меня выслушают».

Фото: Stu Forster/Getty Images

Что интересно, «Сандерленд» участвует в программе «Командный разговор» вместе с еще 72 футбольными клубами. В рамках этой программы клубы организовывают онлайн-конференции для болельщиков, где каждый делится своими впечатлениями от игры, воспоминаниями и даже личным проблемами.

Майкл Чапплоу, еще один болельщик «Сандерленда», признается, что без футбола его снова потянуло на азартные игры. «Я страдал лудоманией, но благодаря футболу сумел побороть пагубное пристрастие к азарту. Однако когда всё это началось, пандемия, закрытие стадионов, я снова начал играть. Мне посоветовали поучаствовать в онлайн-встречах, и мне стало легче».

Значимость футбола и положительных эмоций подчеркивает история Райана, болельщика «Манчестер Юнайтед». Он страдал от тревоги и мыслей о суициде, на фоне локдауна симптомы депрессии ухудшились еще больше. Но благодаря встречам в Клубе Энди Райан уже чувствует себя гораздо лучше. В эфире TalkSport он рассказал, что успешный отрезок команды Сульшера, когда «МЮ» выбрался на первое место, воодушевил его: «Я просыпаюсь утром и первая моя мысль — «Юнайтед» снова в игре. Несмотря на неудачные отрезки, я верю в Сульшера и его ребят. Они помогают мне жить».

В декабре английским болельщикам снова разрешили посещать стадионы — правда, с ограничениями (10 команд АПЛ так и остались без фанатов на трибунах). Однако уже через несколько недель в Великобритании объявили очередной локдаун из-за нового штамма коронавируса. До возвращения привычного ритма жизни еще далеко, поэтому для мужчин, многие из которых уже почти год обходятся без любимого досуга, выходные превращаются в пресную обыденность.

Фото: Christopher Furlong/Getty Images

Важно понимать, что для английского болельщика поход на футбол — не просто просмотр матча. Многие берут с собой семью, улицы на прилегающих территориях пестрят пабами и клубными магазинами (в одном из таких в Манчестере возле «Олд Траффорд» автор этих строк купил раритетный значок с Эриком Кантона). Отсутствие привычного процесса — словно разрыв связи между клубом и болельщиком. Именно поэтому многие мужчины тяжело переживают футбольный локдаун. Волонтерские организации вроде Клуба Энди готовы им помочь, но уже можно говорить, что отсутствие болельщиков на стадионах ударило не только по финансам команд АПЛ, но и по психологическому состоянию фанатов.