Сыграл за Россию против Бразилии, а потом выбрал Украину. Куда пропал Сергей Кормильцев

После распада СССР многие спортсмены встали перед сложным выбором — за сборную какой из бывших советских республик выступать. Предпочитали в основном Россию. Однако были и те, кто, наоборот, отказался от российского гражданства.

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Яркий пример – сибиряк Сергей Кормильцев, который в конце 1990-х вдруг решил играть за Украину. И это спустя год после дебюта за сборную России! Вспоминаем незаурядную карьеру Кормильцева и рассказываем, как сложилась его судьба впоследствии.

Начинал со Смертиным, пытался сбежать из «Уралана»

Свой путь в футболе Сергей начинал в родном в Барнауле. В местном спортинтернате он и познакомился с Алексеем Смертиным. Сам Кормильцев называет Смертина «другом детства». «Лёшка — пример для подражания! — признался однажды Сергей. — Он с юных лет очень трудолюбивый. «Режимщик», никогда не распылялся по мелочам. В команде мастеров Лёшку сразу оценили: уже в 16 лет мужики доверяли ему бить пенальти! Хотя с молодёжью тогда особо не церемонились».

Бок о бок со Смертиным Кормильцев отыграл несколько лет: в барнаульском «Динамо», «Заре» и «Уралане». Для Сергея переход в элистинский клуб стал тяжёлым испытанием. Возглавлявший тогда «Уралан» Павел Яковенко любил ставить над футболистами «эксперименты». «Он мог дать нам упражнение — челночный бег, 60 раз по сто метров. На максимальной скорости! И это не на сборах, а за три дня до официальной игры. Неудивительно, что кто-то терял сознание. Одного даже в больницу отвезли на скорой», — описывал Сергей элистинскую жесть в интервью «СЭ».

По словам Кормильцева, он дважды пытался сбежать из «Уралана». Первый раз — прямо со сборов. Оставил записку в гостинице: «Извините, не выдержал нагрузок. Уезжаю домой». Вернулся только через месяц.

Второй побег случился уже по ходу сезона. «Мы проиграли дома на Кубок «Ротору». Яковенко сильно расстроился — «напихал» некоторым футболистам, в том числе мне. Все на взводе. Ну его, думаю, этот «Уралан». А из Элисты вечером выбраться нереально: ни поездов, ни самолётов. Поймал такси, договорился с водителем, чтоб довёз в другой город. Со мной ещё два игрока были. Доехали мы в итоге до первого поста ГАИ. Там нас развернули — и обратно на базу. Ума не приложу, как в клубе обо всём прознали?», — недоумевал Сергей.

Дебют за сборную России и смена гражданства

Кормильцев выдержал сверхнагрузки Яковенко, и всё-таки остался в клубе. В 1997 году элистинцы выиграли первую лигу и поднялись в «вышку». В первом же сезоне «Уралан» занял седьмое место в чемпионате России, неподалёку от зоны еврокубков. Умный, техничный полузащитник был одним из лидеров той команды и по праву получил вызов в сборную России.

В ноябре 1998 года Анатолий Бышовец устроил смотрины: сразу 11 игроков дебютировали за сборную в товарищеском матче с Бразилией, в том числе и Кормильцев. «Тот выезд навсегда запомню, — признался Сергей в интервью нашему сайту от 2015 года. — Не каждый день выходишь на поле против таких мастеров, как Ривалдо. Думал, хоть тайм доиграю, но Бышовец меня заменил на 40-й минуте. Уж очень сильно нас «возили» в центре поля…»

На Кормильцева обратили внимание ведущие клубы страны. Интерес проявляли «Зенит» и ЦСКА, но Сергей оказался в «Динамо». Киевском.

«В декабре я поехал на сбор с «Ураланом». Там со мной связался Григорий Суркис (экс-президент киевского «Динамо». — прим. «Чемпионата») и пригласил в команду. А вскоре Лобановский приехал посмотреть одну из наших контрольных игр. Так я оказался в столице Украины», — вспоминал Сергей в интервью изданию «Амител».

Поначалу Кормильцев больше играл за вторую команду «Динамо». Лишь в 1999 году Сергей стал регулярно привлекаться к матчам основы. Тогда же поступило предложение выступать за сборную Украины. Кормильцев согласился. Правда, для этого ему пришлось отказаться от российского гражданства. «На Украине запрещено двойное гражданство, — объяснял своё решение Сергей. — В своё время его только Юрию Калитвинцеву предоставили, в виде исключения».

Символично, что первый вызов в сборную Украины для Кормильцева случился в октябре 1999 года — на матч отбора к Евро-2000, ставший для России настоящей трагедией.

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В Россию вернулся легионером

Лобановский был строг к новичкам. Все без исключения игроки «Динамо», так или иначе, проходили проверку второй командой. А там уже — кто как себя покажет, и насколько хватит терпения. Кормильцева хватило на два года. «Не понял я, дурак, куда попал, — признался Сергей однажды. — Нельзя было из «Динамо» уходить. Мне и Лобановский потом говорил, мол, поторопился ты с отъездом».

На Кормильцева вышло московское «Торпедо». Недолго думая, Сергей покинул сбор «Динамо» и отправился на переговоры. А когда узнал, что «автозаводцы» дают зарплату меньше киевской, надумал вернуться обратно. Только вот в «Динамо» уже всё решили и продали Кормильцева в «Торпедо».

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Шесть лет играл Сергей за «автозаводцев». На его счету 192 матча в составе «Торпедо» — больше игр в современной истории клуба только у Игоря Семшова (240) и Константина Зырянова (194). «Не поймите меня неправильно: я не жалею о времени, проведённом в «Торпедо». Но сейчас, конечно, я бы не стал так спешить с уходом из «Динамо», — заявил Сергей в 2007 году «СЭ».

При этом Кормильцев продолжал выступать за сборную Украины — с 2000-го по 2004 годы он принял участие в 15 матчах. Особняком стоят встречи против Англии и Испании. «С испанцами в Киеве «горели» 1:2, — вспоминал Сергей. — И тут Саня Горшков на 93-й минуте как дал издали — и попал! Вничью закончили, 2:2. С Англией ещё товарищеский матч запомнился. Я тогда на замену вышел, уступили 0:3, но сама по себе игра против футболистов класса Бекхэма и Лэмпарда — уже бесценный опыт».

В 2010 году Сергея дисквалифицировали за ставки. Где он сейчас, не знают даже бывшие одноклубники

После «Торпедо» Кормильцев недолго поиграл в луганской «Заре» и родном «Динамо» из Барнаула, а в 2009 году закончил карьеру и стал тренером. Получилось не слишком удачно — уже в 2010 году его дисквалифицировали за ставки.

«26 июля в Южно-Сахалинске встречались команды восточной зоны второго дивизиона «Сахалин» и «Динамо» (Барнаул). За несколько дней до матча в одной из букмекерских контор была зафиксирована серия ставок. В течение 15 минут владелец телефона, зарегистрированный в конторе как Сергей Кормильцев, поставил в общей сложности 14 700 рублей, разбив их на 13 ставок. В основном это были «экспрессы», и во всех присутствовала игра «Сахалин» — «Динамо». Кормильцев ставил на выигрыш гостей после первого тайма и поражение по итогам всей игры (коэффициент 25). Было сделано ещё несколько одиночных ставок: на счета 0:3 и 2:3 (в обоих случаях с коэффициентом 40), а также на то, что в игре будет забито как минимум 3 мяча (коэффициент 2)», — говорилось в сообщении «СЭ».

Фото: fc-metallurg-nk.ru

Кормильцев сразу же написал заявление об уходе из «Динамо». Чуть позже он был отстранён на год от любой футбольной деятельности. Вернулся Сергей к тренерской работе только в 2015 году, став помощником Константина Дзуцева в «Байкале». С ним же Кормильцев в 2016-2018 годах трудился в «Чите».

После «Читы» Кормильцев вообще пропал с радаров. Даже старые знакомые не знают, где он сейчас и чем занимается. Все известные нам номера Сергея сейчас недоступны. Потеряли из виду Кормильцева даже в торпедовском сообществе. Константин Зырянов, близкий друг Сергея по «Торпедо», наотрез отказался говорить про бывшего одноклубника. «К сожалению, тоже давно с ним не общались», — признался в свою очередь Алексей Смертин, тот самый друг детства со времён барнаульского спортинтерната.

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Последнее большое интервью Кормильцев дал в 2015 году. Тогда он рассказал нашему сайту о сложностях, которые возникли у него по окончании карьеры, а также планах на будущее. «Когда я получал украинский паспорт, то в детали особо не вникал: подписал документы и всё, — сказал Сергей. — А вот вернуть российское гражданство оказалось не так-то просто. Сейчас у меня вид на жительство. В быту это создает определенные неудобства — права получить, регистрацию оформить… Дети у меня русские, жена россиянка, сам живу здесь — а паспорт украинский. Ну ничего, даст бог, в следующем году восстановлю гражданство...»

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