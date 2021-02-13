В чём отличие наших тренеров от немецких на примере «Уфы» и «Баварии». Объясняет Евсеев

Привет, читатели «Чемпионата»!

Это снова Вадим Евсеев, и мне очень приятно, что мои колонки находят отклик у вас. Вижу комментарии, над многими улыбаюсь, и теперь ещё больше хочу рассказывать о своей профессии.

Вы спрашивали про немецких тренеров и футбольную науку: якобы наша школа сейчас в кризисе, потому что, в отличие от европейской, меньше работает с продвинутой статистикой и прочими данными. Так ли это на самом деле?

Сейчас объясню!

Задали вопрос о немецких тренерах. Принято считать, что наша тренерская школа сейчас в кризисе, а европейцы постоянно говорят про футбольную науку.

Странно делить тренеров по национальности. Есть сильные, есть те, кто вроде бы талантлив, но свой потенциал реализовать долго не может. И часто успех тренера — это не только игроки, но и среда, в которую он попал.

Но с тем, что в Европе говорят о футболе через содержание игры, через научные факторы, я согласен. Скажу, что в России в последние несколько лет тоже таких разговоров, тем стало больше.

Фото: Артём Гусев, ФК «Ростов»

Сегодня тренер работает в условиях, когда любая аналитика, статистика легко доступна. Есть несколько программ: Instat, Opta, которые помогают готовиться к матчам. Они обрабатывают данные, показывая, кто в каких зонах как играет, как любит атаковать и завершать, кто как обороняется. Не случайно профессия аналитика становится всё более востребованной, и здесь Германия ушла вперёд по времени.

Может быть, мы уступаем в аналитике, но тренировочный процесс в клубах РПЛ на европейском уровне. Мы придерживаемся тех же нагрузок, той же интенсивности, тех же цифровых показателей (скорость, скоростные отрезки), что и европейские клубы. Но сколько бы мы не говорили о науке, о статистике, всё равно главное оружие тренера — это игроки. Именно они реализуют твои планы на поле. Тут многое зависит от интеллекта футболиста, от восприятия им информации и в первую очередь от его технического оснащения: как ты работаешь с мячом, как быстро переключаешься, какова твоя активность.

Это требуют в Европе, требуем и мы. Но часто надо прилагать много усилий, чтобы реализовать задуманное. И часто российскому тренеру нужно больше идей, чтобы противостоять в еврокубках соперникам.

Конечно, есть тренеры, которые впечатляют. У кого учишься. Если говорить обо мне, то я в начале своего пути много тактики взял у Хосепа Гвардиолы, работавшего в «Баварии».

Именно этот его этап мне нравится сильнее всего. Интересно было видеть, как состоявшиеся игроки меняли и видение футбола, и амплуа.

«Футбол не ради голов». Евсеев раскрывает свою легендарную фразу на примере топ-матча АПЛ А также объясняет, как управлять большим мужским коллективом.

Пытался воспроизвести идеи Гвардиолы

Где-то я пытался воспроизводить его идеи, в основном на сборах. В Хабаровске, в Уфе играл по схеме 4-3-3, она моя любимая. В ней три опорных, три нападающих, она более атакующая, и в ней игроки должны быть сильные индивидуально в определённых позициях. В первую очередь речь о двух центральных защитниках. Можно много говорить о качествах: отборе, начале атак. Потому что если ты не атакуешь, значит, ты будешь обороняться и часто в меньшинстве (футбол всё заметнее ускоряется), и игра один против одного для обороны всегда проверка качества.

Когда «Бавария» недавно играла с «Локомотивом» в Москве, было понятно, как она собирается забивать. До своего гола немцы провели три идентичные атаки. Один фланг закрыт, тогда пас в середину, и крайний защитник врываются в штрафную после того, как Мюллер опускается к центру поля, уводя за собой соперника. С трибуны это смотрелось очень наглядно.

Фото: Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images

Как я менял схему по ходу матча?

Но схема, модель игры это не жёсткая конструкция. Как я менял схему по ходу матча? Здесь можно рассказать на примере игры в Ростове прошлого сезона.



Понимали, что «Ростов» очень быстрая команда, которая любит прессинговать, любит быстрые атаки, давление. Поэтому «Уфа» поменяла игроков, которые до этого играли впереди. Дали паузу Кротову, Козлову, Урунову, выставив 5-3-2 с более молодыми нападающими Гиоргобиани и Агаларовым. Сказали им двигаться без пауз. Неважно, сколько выдержите, 30 минут или 60. Потом выйдут другие, ваша задача измотать.

Нам удалось навязать открытую игру с ответными контратаками. Чернов у «Ростова» играл слева, мог подавать, мог оказывать давление, поэтому мы перекрыли его фланг. Атаки ростовчан шли справа, но это было менее эффективно, как подачи, так и атакующие действия.



Свои атаки строили через левый фланг, имели в первом тайме моменты, могли сравнять счёт (пропустили со стандарта). А в перерыве внесли поправки. Поменяли схему на 5-3-1-1, чтобы по быстрому Норманну стал играть один из нападающих. Чтобы атаки шли не через него, а через центральных защитников, чтобы наши игроки успевали перестроиться.



В середине тайма провел тройную замены. Вышли два нападающих, а также Урунов и сразу дали нам скорость и свежесть. Любая передача «Уфы» вперёд, и эта троица цеплялась за мяч, нагнетала. Они переигрывали оборону индивидуально и в групповых взаимодействиях.

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Ещё в перерыве было сказано команде поменять атаку, играть теперь уже больше через правый фланг, потому что игроки «Ростова» по этому краю подключались часто, как защитник, так и хав, была пустота для наших атак. Оба мяча в итоге удалось забить из этой зоны.

Так надёжно сыграв в обороне и качественно по ходу игры перестроив схему, «Уфа» добилась статусной победы. «Ростов» играл у себя, «Ростов» в тот момент боролся за Лигу Чемпионов, обладая отличными исполнителями. Но можно играть и на своих сильных качествах, и на каких-то слабостях соперника.

Жаль, что «Уфе» не удалось в следующем сезоне сохранить состав и найти замену ушедшим. Команда могла претендовать на еврокубки.