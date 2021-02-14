Макгиди выдал четыре голевые передачи! Как там вообще бывшая звезда «Спартака»?

Как часто те, кто плотно следят за АПЛ, заглядывают в таблицы низших дивизионов? Если Чемпионшип не в счёт, то я, признаться, пару раз в год. Один из этих двух разов стабильно связан с новым сезоном «Sunderland ‘Till I Die», восхитительного докьюментари о «Сандерленде». Цепляет сериал настолько, что хочется искренне сопереживать «чёрным котам», и момент перед открытием таблицы Лиги 1 всегда очень волнующий. Треть команд играла в Премьер-лиге ещё в этом веке, но больше всего интересует один вопрос: может, «Сандерленд» наконец пошёл на поправку? Что ж, после субботнего матча с «Донкастер Роверс» (4:1) появился еще один повод, так что делюсь информацией: команда идёт шестой в таблице — как раз позади «Донкастера». Покер — головой! — оформил Чарли Уайк, а все голевые передачи (да, так могут не только Кейн с Соном) отдал наш старый знакомый, бывший спартаковец Эйден Макгиди.

Первый гол пришёл с углового уже на седьмой минуте — Уайк выиграл борьбу корпусом после крученой подачи Макгиди и вывел команду вперёд. Через пять минут ирландец получил мяч на фланге, раскачал правого защитника, ушел к лицевой и мягко навесил с левой — Уайк не промахнулся. На 31-й минуте ситуация повторилась, но теперь Эйден ушел в полуфланг, получил пространство для подачи и черпачком нашел открывшегося прямо перед вратарем Уайка. Во втором тайме Макгиди совершил скоростной прорыв по флангу и у лицевой снова навесил в штрафную — Уайк перевисел оппонента и забил четвертый мяч. К слову, интрига в матче не умирала до последнего: «Донкастер» заработал два пенальти, но оба удара отразил вратарь «Сандерленда» Ли Бёрдж (и как в такой ситуации выбирать игрока матча?!).

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Макгиди — ценный актив для команды. Он пришел в «Сандерленд» летом 2017 года из «Эвертона» и прошел все круги ада до третьего английского дивизиона вместе с клубом. Вылетев из Чемпионшипа сразу же после понижения в классе из АПЛ, «Сандерленд» вышел в финал плей-офф в сезоне-2018/19, но проиграл в драматичном матче «Чарльтону», пропустив решающий гол на четвертой добавленной минуте. Несмотря на неудачную кампанию по выходу в Чемпионшип, в том году Макгиди был признан лучшим игроком чемпионата. Прошлый сезон Лиги 1 доигран не был из-за вируса: тогда в дивизион выше отправились первая и вторая команды, а третья путевка не досталась никому, хотя обычно разыгрывается между командами с третьего по шестое места — «Сандерленда», впрочем, не было и в зоне плей-офф. Вторую половину сезона-2019/20 Макгиди провел в аренде в том же «Чарльтоне» — в новой обстановке у Эйдена не получилось, а «Чарльтон» вылетел обратно в Лигу 1.

Тренер Фил Паркинсон не поладил с ирландским полузащитником и прямо сказал, что тому не место в команде. Ссора привела к ссылке Макгиди в дубль. Там Эйден тренировался до декабря, пока Паркинсона не уволили за плохие результаты — амбициозные болельщики «Сандерленда», как и руководство, требуют только побед в Лиге 1, помня о столь недавних славных временах АПЛ.

Пришедший на место Паркинсона Ли Джонсон перестроил команду с 3-5-2 на 4-3-3, а талант Макгиди оценил сходу: отвел железное место в составе на левом краю атаки. С момента назначения Джонсона ирландец не пропустил ни одного матча, в каждой из двенадцати игр выйдя в старте, забив в них дважды и ассистировав восемь раз, — переоценить важность Макгиди сложно.

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Несколько фактов после матча с «Донкастером»:



● Макгиди отдал две голевые передачи правой ногой и две левой — на ум сразу приходят двуногость Эйдена и вечные пять звезд для слабой ноги в каждой серии симулятора FIFA.

● Чарли Уайк стал лучшим бомбардиром Лиги 1 с 17 мячами (у ближайшего преследователя 16).

● Макгиди на второй строчке в таблице ассистентов с восемью голевыми, на одну больше у игрока «Халл Сити» Джорджа Ханимана (кстати, он является воспитанником «Сандерленда»). При этом Эйдену на восемь ассистов понадобилось 12 матчей, Ханиману на девять — целых 26.

● Лучшей связкой пасующий — забивающий до покера Уайка была пара Ханиман — Мадженнис с четырьмя голами. Макгиди — Уайк сделали эти четыре гола за один матч, а суммарно Макгиди ассистировал форварду уже семь раз.

Макгиди сейчас 34 года, он провел полгода без большого футбола и всё равно остался самым талантливым игроком лиги. Главный хайлайт матча с «Донкастером» — не один из навесов на Уайка, а эпизод, даже не закончившийся голом. Эйден получил короткую передачу в центре поля и ловко убрал пяткой мяч под себя. Затем ирландец прокинул его между ног выдвинувшемуся на него оппоненту, благодаря этому выиграл время и пространство и тут же отправил правого вингера Линдена Гуча на рандеву с вратарем, разрезав оборону одним пасом. Гуч момент запорол, но Макгиди заслуженную порцию аплодисментов — пускай и в «твиттере» — получил.

Очень ждем «Сандерленд» и Макгиди для начала в Чемпионшипе, а там уж и до АПЛ недалеко (предпосылки и надежды есть, с Ли Джонсоном «Сандерленд» начал карабкаться вверх по турнирной таблице с 12-го места, уже забравшись в зону плей-офф; до «Халла», расположившегося на втором месте, всего пять очков). Макгиди переживает вторую молодость с новым тренером, и держать такой талант вдали от внимания болельщиков просто неприлично.