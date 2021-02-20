Русский футбол возвращается! Вы ведь скучали? LIVE

Всем привет! На календаре 20 февраля, на термометрах — пугающий «минус», но футбол возвращается в Россию строго по расписанию. В четверг первый официальный матч в 2021 году провёл наш единственный представитель в Европе — «Краснодар», а сегодня возобновятся национальные игрища, в рамках Кубка страны. Стадия вроде бы далёкая от решающих, «всего» 1/8, но минимум один топ-матч на ней будет. «Динамо» — «Спартак» — это интригующе и увлекательно в любом турнире и в любое время года! Для разогрева перед чемпионатом — то, что надо! А откроют игровой день в Петербурге. Там, в тепле «Газпром Арены», сойдутся «Зенит» с «Арсеналом». И далеко не факт, что фавориту будет просто. Туляки без поражений прошли межсезонье (+4=2-0), а потом, это же первый матч года — тут может быть всё, что угодно!