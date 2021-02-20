Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Статьи /

Зенит — Арсенал, Динамо — Спартак, онлайн-трансляция, Кубок России 2020/21, 1/8 финала, 20 февраля 2021

Зенит — Арсенал, Динамо — Спартак, LIVE
Олег Лысенко Дмитрий Росип
,
Русский футбол возвращается! Вы ведь скучали? LIVE
Первым на старт выходит чемпион. А вечером — дерби, «Динамо» — «Спартак»!
Футбол / Кубок России 0
Аудио-версия:

Всем привет! На календаре 20 февраля, на термометрах — пугающий «минус», но футбол возвращается в Россию строго по расписанию. В четверг первый официальный матч в 2021 году провёл наш единственный представитель в Европе — «Краснодар», а сегодня возобновятся национальные игрища, в рамках Кубка страны. Стадия вроде бы далёкая от решающих, «всего» 1/8, но минимум один топ-матч на ней будет. «Динамо» — «Спартак» — это интригующе и увлекательно в любом турнире и в любое время года! Для разогрева перед чемпионатом — то, что надо! А откроют игровой день в Петербурге. Там, в тепле «Газпром Арены», сойдутся «Зенит» с «Арсеналом». И далеко не факт, что фавориту будет просто. Туляки без поражений прошли межсезонье (+4=2-0), а потом, это же первый матч года — тут может быть всё, что угодно!

Live Олег Лысенко

Если вы думаете, что в нынешние «минус 15» в Москве играть в футбол никак нельзя, то почитайте этот текст. Познавательно.

«В раздевалке грелись чаем, в самолёте — коньячком». В РПЛ уже играли в «минус 20»
С какими трудностями рискуют столкнуться футболисты «Спартака» и «Динамо».
13:08 Олег Лысенко

Как насчет будущего победителя?

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021