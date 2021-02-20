«Зенит» проиграл трофей в первом матче года! Всё решил гол со спорного пенальти

По статистике «Зениту» и конкретно Сергею Семаку достался едва ли не самый удобный соперник для возобновления сезона. До этого сезона у Дмитрия Парфёнова было семь поражений в семи матчах с петербургской командой и шесть поражений в шести матчах против Семака (как тренера «Уфы» и «Зенита»). И только в ноябре 2020-го 46-летний специалист смог прервать обе неудачные серии: тогда «Арсенал» сыграл вничью с чемпионом в Туле.



Но у Кубка России своя история. И в этой истории Парфёнов – победитель турнира в сезоне-2017/2018 и финалист в сезоне-2018/2019. Состоялась бы встреча Парфёнова с Семаком и в финале прошлого розыгрыша, если бы его «Урал» не уступил неожиданно в полуфинале «Химкам» из ФНЛ.

Сегодня шансы «Арсенала» сотворить сенсацию в Санкт-Петербурге повышали проблемы «Зенита» с составом. По разным причинам в заявку не попали Малком, Сердар Азмун, Дуглас Сантос, Себастьян Дриусси (травмы) и Вильмар Барриос (на карантине из-за положительного теста на коронавирус). Чемпион вышел на матч всего с тремя легионерами в составе: когда такое было в последний раз?!



Первые минуты игры – отдельные мазки, а не цельная картина: Деян Ловрен с капитанской повязкой, схема «Зенита» с одним форвардом (пропустившим первый сбор Артёмом Дзюбой, которого поддерживал из глубины Далер Кузяев), Ярослав Ракицкий в неожиданной роли подающего угловые. «Зениту» нужно улучшать игру на стандартах, так что решение использовать на подачах обладающего волшебной левой ногой украинца понятно. Этот ход оправдал себя довольно быстро. Ракицкий «размялся», исполнив пару угловых с левого фланга, а потом «Зенит» забил после его подачи справа. Артур Нигматуллин неуверенно сыграл после удара Ловрена: отпустил мяч, который добил Кузяев. Туляки настаивали на том, что голкипер снова зафиксировал мяч в руках, однако судья Станислав Васильев всё-таки засчитал гол с подсказки VAR.

Но удачное начало, как оказалось, было лучшим отрезком для команды Семака до перерыва. Игра «Зенита» совсем не тянула на чемпионскую. На Дзюбу хозяева особенно не грузили, а внизу мало что получалось. Не хватало командной скорости, нестандартных решений. И «Арсенал» не просто выровнял игру, а выиграл эти 45 минут! Тот же Ракицкий привёз два опасных штрафных, второй из которых завершился ударом Кирилла Панченко и рикошетом от Магомеда Оздоева.

Фото: arsenaltula.ru

Пенальти на 37-й минуте – такой же дискуссионный момент, как гол Кузяева. Мяч попал в перекладину, после чего прокатился по руке Ловрена. Движение капитана «Зенита» сложно назвать «игрой рукой», но правила есть правила.

Арбитр Федотов: «Зенит» в матче с «Арсеналом» забил гол с нарушением правил

Арбитр Федотов: пенальти в ворота «Зенита» — левак такой, что просто катастрофа

Во втором тайме «Зенит» попытался быстрее двигать мяч на чужой половине поля, стало больше подач в штрафную, тем не менее контрвыпады гостей были опаснее, чем атаки сине-бело-голубых. Судя по всему, «Арсенал» на данный момент очень хорошо подготовлен. Значительно лучше, чем осенью-зимой 2020-го, когда Парфёнов только разбирался с доставшимся ему наследством. Вдобавок «оружейников» усилило возвращение после травмы Евгения Луценко. Кандидат в сборную России очень полезно работает на команду и даже забил после перерыва, однако его гол отменили из-за минимального офсайда.

Семак в сложившихся кадровых обстоятельствах имел не так много вариантов с заменами в группу атаки. Из опытных игроков на скамейке запасных находился лишь Александр Ерохин. Но первыми, за 20 минут до конца на поле появились защитник Данил Круговой и молодой центрфорвард Станислав Крапухин.



Однако «Зенит» не смог даже организовать настоящий навал – настолько грамотно оборонялся и распоряжался мячом «Арсенал». Запомнился разве что удар Ерохина головой с подачи Кругового в компенсированное время. Крапухин толком в игру не попал, а форма Дзюбы, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Поражение санкт-петербургской команды означает, что у Кубка России будет новый владелец. Браво, Парфёнов! Экс-спартаковец впервые в карьере переиграл «Зенит» и Семака. Он, несомненно, продолжает расти как тренер.