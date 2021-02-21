Дзюба и теннис – любовь. Фанатеет от Федерера и общается с Медведевым

Капитан сборной России и главный бомбардир «Зенита» Артём Дзюба очень любит теннис и старается не пропускать трансляций главных турниров. Известно, что Дзюба активно болеет за Федерера. А в день полуфинала Медведева с Циципасом показывал в «Инстаграме», как он переживает за россиянина. Перед финалом Australian Open мы пообщались с Артёмом о любви к теннису и предстоящем матче.

— Стараюсь смотреть как можно больше игр, но по утрам — специально ночью ради них не встаю, — говорит Дзюба. — За ночными матчами потом слежу в обзоре лучших моментов. Вообще все Большие шлемы и итоговые турниры я смотрю.



— Как вам Даниил Медведев?

— Очень уверенно! Видно, что нащупал свою игру, итоговый забрал в прошлом году. У него уже 12 побед над теннисистами из топ-10, большая серия. И я понимаю, что в финале с Джоковичем я не могу сказать, что Новак — явный фаворит. Шансы 50 на 50. US Open у Дани был рядом, сейчас рядом Australian Open. Противник не в самой лучшей форме. Хотя, зная Джоковича, который постоянно на что-то жалуется, якобы ему плохо, а потом всех проходит… Они оба неприятные друг для друга соперники — что один, что второй возвращает каждый мяч через сетку, и это очень тяжело психологически. Потому они и в финале, так что посмотрим, кто кого. В нашем теннисе одно время был провал. А сейчас у нас есть Медведев, который как минимум уже в топ-3 мирового рейтинга, Рублев, Хачанов, а теперь еще и Карацев. Надеюсь, что Карацев — это не короткая вспышка, что он действительно понял и почувствовал, что может играть на этом уровне. Человек к этому всю жизнь шел.

— Что думаете о его сенсационном прорыве?

— Пройти все раунды отбора и добраться до полуфинала, и не просто так, а уверенно — это феноменальное событие. Я верил в него — у нас тренировка была на стадионе, я до нее смотрел его матч, потом после прибежал и снова включил. В какой-то момент был уверен, что он навяжет свою игру, но Джокович есть Джокович. Расстроился, потому что какого-то чуда, как и многим, хотелось, но дойти до полуфинала, будучи 114-й ракеткой мира, и попасть в топ-50 — это гигантский прорыв. Дай Бог, чтобы у него теперь пошло только вперед и вперед.

Медведев в финале против Джоковича! И русский парень знает, как побеждать первую ракетку Даниил Медведев разгромил грека Стефаноса Циципаса в полуфинале Australian Open. Его серия побед уже составляет 20 матчей!

— С Медведевым знакомы?

— Да, мы иногда переписываемся. Не могу сказать, что много, но очень тепло, всегда поддерживаем друг друга, поздравляем. Безумно рад, что он в финале, и очень буду болеть за него в воскресенье. Не хочется, чтобы Джокович победил. Надаль же выбыл из борьбы, и получается, что у Рафы с Федерером по 20 Больших шлемов, у Новака — 17. И я хочу, чтобы у Медведева был первый и долгожданный Шлем, и чтобы Джокович не подобрался к тем двоим. Хочу, чтобы Федерера никто и никогда не обогнал. Потому что Федерер — величайший теннисист всех времен!



— Сильно грустите, что его нет на турнире?

— Да, мне его очень не хватает. Грусть есть, я её не скрываю, потому что смотреть любой матч Федерера — это удовольствие. То, как он играет, как легко это делает и какие удары иногда исполняет — это высшая степень мастерства. Это то, за что многие полюбили теннис, в том числе, и я. Мне очень нравилось, как играл Марат Сафин — вообще люблю спортсменов с характером. Он сам по себе боец и победитель, просто прёт и всё. Как он бился на равных с Федерером, с остальными. Из-за Сафина возник интерес к этому спорту. Понятно, что я зацепил Сампраса и Агасси, Иванишевича с его сумасшедшей левой, Куэртена и многих других, но любимцами всегда были Сафин и потом Федерер.



— У вас есть мечта встретиться с ним?

— Я бы не сказал, что прямо мечта. Если бы удалось увидеться и пообщаться, было бы волшебно. Я считаю его одним из великих мастеров, оказавших огромное влияние на свой вид спорта — как Майкл Джордан в баскетболе, Майкл Фелпс в плавании, Уэйн Гретцки в хоккее.



— Он еще сможет вернуться на высокий уровень и выиграть Шлем?

— Всё в его руках и ногах. Он может. Так как мы ещё знаем, что его родители — фармацевты, не исключаю такого варианта (смеется).



— Самый памятный теннисный матч?

— Финал Уимблдона, очень долгий, кажется, в 2008 году, когда Федерер играл с Надалем и уступил ему в самый последний момент. Для меня это был очень болезненный проигрыш — как и любое поражение Федерера. Всегда переживаю за него так, будто сам нахожусь в его шкуре — и потею, и психую, и злюсь. И могу очень сильно расстроиться.



— Сами хорошо играете?

— В связи со своей профессией не могу позволить себе играть часто, но поигрываю. Для человека, который делает это достаточно редко, я очень неплох. Когда участвовал в турнире среди любителей, занял третье место. Что-то понимаю в этом — у меня хорошая первая подача, неплохо играю возле сетки, смэши вообще моя коронка. Само собой, любой профессионал меня обыграет, но с любителем я зацеплюсь.