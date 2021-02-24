Как мечтать 20 лет, а потом всё испортить за один вечер

«Для нас выйти из группы – это как выиграть трофей», — так Симоне Индзаги отреагировал на ничью с «Брюгге», которая позволила «Лацио» опередить бельгийцев и протиснуться в плей-офф. Это произошло впервые с 2000 года – тогда Симоне ещё сам играл за «Лацио».



Момент действительно значимый, и чуть позже Индзаги высказался более подробно. «Сбылась наша мечта. Это огромный момент для всех, болельщиков, клуба и игроков. Но мы не хотим быть Золушкой в плей-офф. Все команды, с которыми мы можем встретиться, великолепны, никто не будет рад играть с нами».

Прямо накануне матча Индзаги снова сказал, как важно для «Лацио» быть в плей-офф. Он упомянул и силу «Баварии», но было видно, что в первую очередь мысли о другом. «Да, «Бавария» — сильнейший клуб мира. Но нам нужно думать не об этом, а о том, как показать свой лучший футбол. Этот матч – кульминация моей пятилетней работы с этой командой, надо получить от него удовольствие».



Индзаги ошибся во всём. «Лацио» не показал свой лучший футбол, не получил удовольствия от матча, а «Бавария» наверняка порадовалась, что получила именно этого соперника. Причём первый повод для радости быстро дал сам «Лацио». Естественно, гости были очевидными фаворитами пары (и даже матча), но это ведь ещё не повод делать им подарки.



Проблема в том, что «Лацио», который чудовищно перегорел и провалился, в каком-то смысле был просто самим собой. Объясню, что имею в виду.

Хоакин Корреа и Чиро Иммобиле Фото: Marco Rosi — SS Lazio/Getty Images

Хотя клуб и представляет великий город, в плане подхода к управлению «Лацио» — торжество провинциальности. Президент Клаудио Лотито, который сколотил состояние на мутных гостендерах в начале 90-х и построил бизнес-империю на сомнительных связях, хвастался, что не вложил в команду ни одного евро личных денег. За 17 лет он ни разу не привёл в «Лацио» статусного тренера. Он доверил комплектование состава Игли Таре, когда тот только закончил карьеру игрока. В итоге у команды нет как такового скаутского отдела – есть пара аналитиков, спортивный директор и масса знакомств. Большие клубы работают по-другому. Да и не только большие.



Современные маленькие клубы, вроде «Аталанты», полагаются на видеоанализ, продвинутую статистику и личные впечатления. Игли Таре полагается на связи. Это определяет стиль комплектования «Лацио». Команда состоит из игроков, с одной стороны неплохих, но с другой – явно непригодных к давлению, в котором живёт футбольная элита.



Главный бомбардир «Лацио», Чиро Иммобиле, выиграл «Золотую бутсу» в комфортных условиях, но провалился в «Боруссии» и у Диего Симеоне. Главный распасовщик Луис Альберто впал в депрессию в «Ливерпуле» и хотел закончить карьеру. Лидер обороны Франческо Ачерби заиграл у Индзаги после того, как победил рак и почти закончил с футболом. Хоакин Корреа не потянул «Севилью». Лукасу Лейве 34 года, а Пепе Рейне – 38. Но Рейна хотя бы что-то выиграл (кубок Англии, кубок Италии, играл в финале ЛЧ), в отличие от остальных.

Ещё один пример такой стратегии – Матео Мусаккио. Из-за травмы Луиса Фелипе «Лацио» зимой понадобился защитник, и клуб быстро нашёл замену. Из «Милана» подписали 30-летнего Мусаккио. Фамилия на слуху, многие помнят его по «Вильярреалу» — кажется, статусное усиление. Правда, это не объясняет радость болельщиков «Милана» от сделки. Но Мусаккио из своих 30 лет примерно лет 10 был травмирован. Он почти не бывает полностью готов и в форме. Последний раз он провёл 30 матчей в чемпионате в сезоне-2013/2014. Ну, зато бесплатно.



На девятой минуте Мусаккио подарил мяч Роберту Левандовскому: фактически вывел его один на один.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в «твиттере» «Матч Премьер»

Кошмарная ошибка, которую трудно как-то оправдать. Но не для оправдания, а для полной картины происходящего нужно понимать контекст, в котором оказался Мусаккио. Несмотря на возраст, у него нет опыта участия в международных топ-матчах. Матч с «Баварией» для него – первый в плей-офф Лиги чемпионов в карьере. До этого были пять игр на групповом этапе с «Вильярреалом» 10 лет назад. Кстати, в тех пяти матчах у «Вильярреала» пять поражений. Разница голов – 1:12. Ну, тоже опыт.



Мусаккио, конечно, бесплатный, но это и не совсем усиление. И так у «Лацио» всё.



А вот третий гол, после которого усилия «Лацио» уже не имели значения. Обратите внимание на действия Патрика. Он в эпизоде играет за «Баварию»: Лейва явно первый на мяче, ему никто не мешает, но сзади подбегает Патрик и выбивает у него мяч на Альфонсо Дэвиса.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в «твиттере» «Матч Премьер».

Абсурдные ошибки. А ведь это одна из самых прагматичных команд Серии А, которая в этом сезоне уже засушила «Наполи» и «Аталанту» и отобрала очки у «Ювентуса».



Повторюсь. Проблема в том, что если строить команду по принципу «три б/у модели по цене двух, первого января скидка», то в решающий момент команда действительно может поплыть. Мусаккио ужасно ошибся, но когда он вообще играл последний раз против кого-то сопоставимого по классу с Левандовским? Или Патрик?



Индзаги великолепен в своей работе. Он получает игроков, которые по разным причинам не могут играть на топ-уровне, находит в каждом ведущее качество и вокруг этих качеств создаёт команду, которая в целом на голову превосходит сумму своих частей. Просто у этой модели развития есть встроенный ограничитель. Можно прыгнуть выше головы и попасть в Лигу чемпионов, можно прыгнуть выше головы в группе и выйти в плей-офф – но, наверное, лучше этого не делать.

Он грохнул «Ювентус» и вернул Италии интригу Два года никто не мог победить «старую синьору» в Турине. До Симоне Индзаги.

«Лацио» ещё повезло. «Бавария» сейчас не в лучшей форме. Знаю, по этому матчу не скажешь, но посмотрите, какую трёпку ей задал «Айнтрахт» три дня назад. «Бавария» уязвима к контратакам даже сильнее обычного. Такую «Баварию» можно и нужно наказывать за высочайшую линию обороны, за связку Алаба-Боатенг, за Дэвиса в защите. Это самая смелая линия обороны в мире. У римлян был шанс – если не на четвертьфинал, то уж точно на хайлайты и хотя бы пару голов против слишком раскрытого соперника. Просто команда им не воспользовалась.



«Лацио» повезло, потому что «Бавария» в своей лучшей форме за бездарные ошибки наказывает не один раз, а восемь. Но дело было не в «Баварии». Судя по пропущенным голам, «Лацио» проиграл не «Баварии», а своим страхам. Нынешняя модель развития упёрлось в потолок, чтобы двигаться дальше, нужно перестать быть собой и стать кем-то ещё.

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