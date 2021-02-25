Судья испортил игру не только «Аталанте», а вообще всем. И даже «Реалу»

После матча «Аталанты» и «Реала» на первый план вышел судья, но сейчас мы сначала немного поговорим об игре, тактике и тренерских планах. Это недолго, но необходимо – а потом можно будет вернуться к судье.

Переходность момента, который сейчас переживает «Реал», лучше всего иллюстрирует стартовая тройка нападения. Асенсио, Иско, Винисиус. Кто из них голеадор? Кто лидер? Кто хотя бы звезда? Случайное сочетание людей, которые могут быть в суперклубе на вторых ролях, могут эпизодически сверкнуть, но не более. Но никого другого сейчас нет. А ведь «Аталанта» — серьёзный соперник.



В последних трёх матчах перед «Реалом» у «Аталанты» в активе три победы (две над «Наполи») и в целом ощущение, что жизнь налаживается. Восстановились почти все травмированные, сейчас из игроков старта недоступен только Хатебур. В турнирной таблице до зоны Лиги чемпионов всего одно очко.



В таких условиях многое зависело от того придумает ли Зинедин Зидан какой-то способ удивить «Аталанту». Оказалось, придумал. Хотя во всех предматчевых расстановках схему гостей изображали как 4-4-2-ромб (Иско под нападающими), на самом деле «Реал» расположился по-другому. 4-3-3, Иско в роли ложной девятки – совершенно нетипичный для «Реала» приём. Но явно продуманный, исходя из конкретной ситуации.

Фото: Emilio Andreoli/Getty Images

«Аталанта» всегда играет одинаково. Персональный прессинг по всему полю – выматывающий и сложный, но другого плана у команды нет. Джан Пьеро Гасперини предпочтёт проиграть по-своему, чем отказаться от своего стиля. Именно этим Зидан и воспользовался.



Его план состоял в том, чтобы сделать схему как моно более гибкой. Нет постоянного центрального нападающего – по ситуативно эту позицию могут занять сразу несколько человек. Пока Винисиус и Васкес держат ширину поля, Модрич, Асенсио, Иско, Кроос и даже Менди меняются позициями, перегружают зоны и вообще создают хаос. Команда попроще просто отошла бы к своим воротам и смотрела бы на всю эту суету с чашкой чая, но «Аталанта» так не может. Поэтому игрокам «Аталанта» приходится постоянно выдёргиваться из линий, терять позицию, оказываться в новых зонах… Зидан использовал лучшее качество «Аталанты» против неё, и это было как минимум свежо.

Это длилось 17 минут. А потом Тобиас Штиллер оставил «Аталанту» вдесятером. Играть в персональный прессинг вдесятером невозможно, «Аталанта» закрылась и села в автобус.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в «твиттере» «Матч Премьер».

Всё, футбольная часть статьи на этом закончилась. Так же, как на 17-й минуте закончился интересный матч. Дальше мы увидели две команды, которые делали то, что не собирались делать, и что не умеют делать.



«Аталанта» не умеет ставить автобус. Низкий блок часто критикуют, но эта формация тоже требует серьёзной подготовки. Нужно постоянно следить за партнёрами по команде, чтобы сохранять минимальное расстояние. Каждое движение одного игрока должно вызывать движение всех остальных – только так достигается эффект монолитности блока. Автобус «Аталанты» был далёк от лучших образцов. Вдесятером команда допустила 19 ударов по своим воротам (нанесла два) и позволяла «Реалу» разыгрывать мяч до самой штрафной.



Но и позиционные атаки «Реала» — не эталон. При Зидане команда традиционно испытывает проблемы с автобусами. А в отсутствие одновременно Азара и Бензема мадридцы просто не знают, что делать с мячом на чужой трети: никто в атаке не умеет качественно открываться в опасной зоне, поэтому удары, пусть и частые, были неточными и не из лучших позиций. Пусть даже один и закончился блестящим ударом.

«Реал» снова тащит игрок, которого купили ещё при Моуринью. В этом виноват и Зидан Но разговоры об увольнении всё равно глупость. До лета.

VAR не вмешался в эпизод c удалением, следовательно, явной ошибки Штиллер не допустил. Значит, это был момент, который допускает индивидуальную трактовку. Он выбрал таку – и испортил игру. Фактически не только игру «Аталанте», но вообще всем. Да, «Аталанте» в первую очередь, и не только конкретные 90 минут, а в глобальном смысле. Если бы команда не осталась вдесятером, трудно представить, что Гасперини провёл бы обратную замену Иличича, которая привела к конфликту.



Но судья испортил игру и «Реалу», который готовился играть против открытого соперника, а получил закрытого. И, естественно, зрителям. Зрители должны были получить топовый матч двух команд, играющих в свой футбол, а вместо этого получили перекат от команды, слабой в позиционных атаках, против автобуса от команды, не умеющей ставить автобус.



Можно понять эмоции людей, которые болели за «Аталанту». Но даже если вы ни за кого не болели, то наверняка чувствуете разочарование. От этого матча можно было ждать большего.