«Арсенал» не умеет побеждать без нервов. Но «Бенфику» всё-таки прошёл

Самое трудно в тексте про «Арсенал» — отделить позитивные моменты от негативных. Иногда кажется, что это невозможно: они слишком тесно сплелись в какую-то хаотичную картинку, вряд ли устраивающую не только болельщиков, но и Микеля Артету. Тренер, который стремится контролировать каждую деталь в каждом матче не может быть доволен результатом, добытым беспорядочно и случайно. Но иногда кажется, что по-другому «Арсенал» не способен в принципе.

Негатив. Результативная ошибка и множество обрезов попроще. Допущенный голевой момент на последней добавленной минуте. Наверное, после комфортной выездной ничьи 1:1 с «Бенфикой» можно было ждать от «Арсенала» чего-то большего.

Позитив. Дубль Пьера-Эмерика Обамеянга на фоне значительной критики, причём второй гол (с выходом один на один) был совсем не таким простым, как кажется на первый взгляд: он подсёк уходящий мяч, это всегда трудно. Даже Виллиан внезапно ожил и сделал голевой пас – это событие само по себе тянет на сенсацию, учитывая его сезон в целом.



Негатив. Движение мяча остаётся медленным. Ужасно медленным. Игроков хочется поторопить. Позиционные атаки, которым Артета уделяет столько времени, не приносят моментов. Доминирование «Арсенала» по-прежнему кажется стилем ради стиля, а не ради результата.



Позитив. Киран Тирни растёт вместе с командой. Он забил гол, который вернул «Арсенал» в игру, такие моменты много значат для формирования правильного менталитета.

Фото: Milos Bicanski/Getty Images

И так далее. Всё смешалось. Наверное, точно можно сказать только одно: в игре «Арсенала» нет цельности и стабильности. Старые проблемы проявляются не только в матчах с топ-клубами в АПЛ, они были заметны даже против «Бенфики» — четвёртой на данный момент команды в чемпионате Португалии.



Первая из проблем – уязвимость опорной зоны и зависимость от Томаса Парти. Без него в полузащите некому бежать, поэтому владение мячом вынужденно становится очень осторожным. «Парти маскирует ситуацию, но когда ему предоставляют отдых, «Арсенал» отчётливо боится контратак, потому что в центре их некому перехватывать, а в защите Давид Луис. При этом Артета, естественно, не готов отказаться от владения. Просто из-за осторожности оно не очень опасное.



Вторая проблема, которая тоже до сих пор не решена – зависимость от настроения Обамеянга. За последние семь месяцев он вытащил для «Арсенала» кубок Англии, похоронил команду промахом в 1/16 Лиги Европы, проспал треть чемпионата и дублем спас в 1/16 финала Лиги Европы. Звучит немного противоречиво. Высочайший индивидуальный класс Обамеянга проявляется по настроению. А команда слишком мало создаёт, чтобы не зависеть от его вдохновения.

Третья проблема – количество невынужденных ошибок. Луис бьёт рекорды по назначенным пенальти, но угрозу несёт кто угодно. В матче с «Бенфикой» проще перечислить тех, кто не обрезался, чем тех, кто пасовал надёжно и без глупых ошибок. Себальос ошибся ярче всех, но и Луис, и Габриэл, и Тирни отдавали мяч в опасной зоне в простых ситуациях.



Последняя проблема в контексте матча с «Бенфикой», не такая заметная, но глубокая. Артете не удаётся добиться стабильного прогресса в решении ни одной из предыдущих проблем. В конце января, после месяца качественной игры и хороших результатов лондонцев, я написал текст о том, как удалось стабилизировать ситуацию и заложить фундамент роста команды. С тех пор прошёл месяц – у «Арсенала» две победы в семи матчах во всех турнирах, должен признаться, что я чувствую себя немного глупо. Вот этот текст.

Поддержка игроков помогла Артете пережить худший период сезона. Сейчас всё налаживается «Арсенал» уже в порядке. И должен стать ещё лучше.

Текст до сих пор сохраняет определённую актуальность. Например, успехи Букайо Саки уже не удивляют, он утвердился в роли одного из лидеров и одного из самых стабильных игроков в обойме. Он полезен в разных ролях и разных фазах игры и на разных позициях. Он тащит мяч из глубины, хорошо играет один в один, опасно врывается в штрафную, хорошо бьёт и любит пасовать под удар. Всё это осталось, в матче с «Бенфикой» Сака отдал два голевых паса – и они абсолютно разные, что ещё сильнее подчёркивает его многогранность. Просто слишком часто его отличная игра теряется на фоне ошибок других и перестаёт иметь значение. Например, с «Вулверхэмптоном» и «Астон Виллой» — за последний месяц.



Перечисление проблем на фоне победы и выхода в следующий раунд может выглядеть недовольным брюзжанием. Хотя, если вы смотрели матч полностью, то согласитесь, что не заметить проблемы «Арсенала» было трудно. Но ограничиться только проблемами будет просто нечестно.



Видно, что даже в самых худших ситуациях команда доверяет тренеру. На днях «Арсенал» ничего не смог противопоставить «Ман Сити» и закончил матч с минимальным счётом, но тотальной беспомощностью. Через четыре дня команда играет в Лиге Европы и упускает контроль над игрой, но добивается волевой победы на последних минутах, а среди героев матча и молодёжь, Тирни с Сакой, и ветераны, Обамеянг и Виллиан. Команда едина и мотивирована. Просто посмотрите, как Луис обнимает Себальоса после финального свистка.

Александр Ляказетт, Давид Луис, Дани Себальос и Пьер-Эмерик Обамеянг (второй крайний справа) Фото: Milos Bicanski/Getty Images

Сезон складывается так странно, что занимая 11-е место в АПЛ после двух третей чемпионата, «Арсенал» отстаёт от четвёртого места всего на 11 очков. Не безумный отрыв, особенно, если учесть, кто идёт на четвёртом месте. И вроде бы, глядя на упорство, с которым игроки цепляются за результат, хочется сказать, что «Арсенал» способе на мощный финальный рывок. Но я лучше не будут.



Не такая это команда, чтобы что-то прогнозировать. За несчастные 90 минут с «Бенфикой» расклад менялся столько раз, что можно запутаться. Поэтому загадывать что-то хотя бы на неделю просто нет смысла.