«У «Зенита» игры нет никакой». Составят ли ЦСКА и «Спартак» конкуренцию чемпиону?

РПЛ возвращается после зимнего перерыва. Футбольное пиршество открывается матчем «Тамбова» и «Ротора». Впереди 11 туров, которые решат судьбу чемпионства и мест в еврокубках. «Зенит уже» чемпион? Или ему всё-таки составят конкуренцию московские клубы? Мнения оказались полярными.

РПЛ возвращается – с дерби и Промесом! Прогнозируем 20-й тур Карпин против Семака, Слуцкий в гостях у «Спартака», «Локомотив» — ЦСКА – нас ждут увлекательные выходные!

Легенда «Сельты» и «Спартака» Александр Мостовой ожидает интригу в борьбе за золото.



«Ожидаю интригу во второй части чемпионата. Не так далеко «Зенит» оторвался — четыре очка. Это пара игр. Матчи Кубка показали, что любая команда может обыграть любую. Конечно, «Спартак» — один из главных конкурентов, потому что Промес. Это усиление для всего нашего чемпионата. Первые два-три тура будут определяющими в этой интриге. Думаю, «Зенит» потеряет в них очки».

Анатолий Бышовец думает, что наверняка обойдется без сенсаций.



«Если говорить о фаворите, то у «Зенита» очень хорошие шансы в очередной раз стать чемпионом. Кто будет главным конкурентом? ЦСКА прежде всего, также шансы ещё не исчерпаны и у «Локомотива», и у «Спартака», и у «Динамо». Интрига есть, и многое будет зависеть от того, насколько командам удастся в этот период сохранить стабильность. Это будет главным фактором».

Ключевая беда нашего футбола – кланы. Зима это снова подтвердила «Спартак» и «Локомотив» адаптируются под гендиров или цели клуба?

Дмитрий Радченко же уверен, что Промес повысит шансы «Спартака» на титул, но этого не хватит.



«Зенит» должен выиграть чемпионат. У ЦСКА и «Спартака» свои нюансы. Армейцы могут прибавить в концовке. Они — одни из основных конкурентов питерцев. Если у Промеса получится, то он увеличит шансы «Спартака» на титул».

«Уйду, когда «Спартак» снова станет чемпионом». Промес вернулся! И уже обещает Дзюбе сложности.

Валерий Кечинов призывает дождаться первых туров после возобновления и только потом делать выводы.



«Надо будет сейчас посмотреть первые туры, кто в каком состоянии. Но я думаю, что опять будут бороться те же команды, которые обычно претендуют за золото: «Зенит», ЦСКА, «Спартак», «Краснодар». Если смотреть по очкам, у «Зенита» отрыв в шесть очков от «Спартака». Всё будет от питерцев зависеть. Если не будут оступаться и терять очки, то будут главными претендентами на чемпионство. Тем интереснее будет смотреть».

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв уверен в «армейцах».



«За чемпионство будут конкурировать ЦСКА и «Зенит». Предпочтение отдам «армейцам» — у них длинная скамейка и очень много интересных ребят. ЦСКА сможет догнать «Зенит». У команды Семака игры нет никакой»



Ринат Билялетдинов отдаёт предпочтение «Зениту», но верит в Рондона и Промеса.



«Главным претендентом на чемпионство является «Зенит». Но если питерцы будут экспериментировать, как в игре с «Арсеналом», то риск потери очков увеличивается. Посмотрим, что они выберут, но они, конечно, фавориты в данной гонке. Конкуренцию им может составить ЦСКА. С приходом Рондона у них увеличится ударная мощь. Если Саломон не растерял свои качества — поможет «армейцам». Ну и третья команда – «Спартак». Мы не знаем, в каком состоянии вернулся Промес, но хочется надеяться, чтобы «Спартак» угадал с его возвращением. Не хватает им такого игрока. Вот эти три клуба и разыграют чемпионство, но, повторюсь, «Зенит» фаворит.



А что думаете вы? «Зенит» уже чемпион?