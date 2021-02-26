РПЛ возвращается – с дерби и Промесом! Прогнозируем 20-й тур

Карпин против Семака, Слуцкий в гостях у «Спартака», «Локомотив» — ЦСКА – нас ждут увлекательные выходные!

РПЛ возвращается, а вместе с ней и наш традиционный конкурс прогнозов. Напомним результаты прошлого тура и турнирную таблицу. Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов заработал 8 очков. Он угадал разницу в матчах «Химки» — «Локомотив» и «Ахмат» — «Рубин», а также исходы встреч «Сочи» — «Динамо» и «Краснодар» — «Уфа».

Читатель Валерий Жмышенко из Губкина верно предсказал разницу в играх «Краснодар» — «Уфа» и «Ростов» — ЦСКА. Это 6 баллов. Обозреватель «Чемпионата» Евгений Марков принёс в копилку журналистов лишь два балла, угадав исходы матчей «Сочи» — «Динамо» и «Краснодар» — «Уфа».

Таблица после 19-го тура



Специалисты — 169

Журналисты — 160

Читатели — 147



Играем дальше!

Прогноз специалистов

Максим Деменко, бывший полузащитник «Краснодара»:

«Тамбов» — «Ротор» — 0:1

Безусловно, «Тамбов» будет биться, он сейчас в трудной ситуации. «Ротор» мы видели только в товарищеских матчах на сборах, но в любом случае ему деваться некуда — поэтому победа гостей с минимальным счётом.

«Мы чувствуем себя обманутыми». Боль тренера «Тамбова» Сергей Первушин — о том, как мотивировать команду, которую ты увидел за день до матча.

«Химки» — «Уфа» — 1:0

«Химки» закончили первый отрезок чемпионата на хорошей ноте и поднялись в таблице. Команды плюс-минус одинаковые. Поставлю на хозяев, потому что играют дома. Думаю, реабилитируются перед болельщиками после разгрома в Кубке.

«Зенит» — «Ростов» — 3:1

«Зенит» сильнее «Ростова». Команда Карпина, хоть и проиграла «Ахмату» в Кубке, но выглядела неплохо: создали много моментов, пускай и не забила. Но у себя дома сине-бело-голубые не упустят очки.

«Сочи» — «Арсенал» — 2:1

На сегодня «Сочи» выглядит сильнее «Арсенала». Выиграв у «Зенита» в гостях, туляки продемонстрировали свои силы. «Сочи» порадовал в игре с «Краснодаром». Отдаю победу южанам.

«Локомотив» — ЦСКА — 1:0

Тяжёлый матч. Обе команды имеют равные шансы, поскольку укрепились в межсезонье. У «армейцев» есть потеря в лице Акинфеева, поэтому рискну поставить на «железнодорожников».

«Спартак» — «Рубин» — 2:0

С приобретением Промеса «Спартак» будет играть в совсем другой футбол. Команде Тедеско удастся победить с разницей в два мяча.

«Уйду, когда «Спартак» снова станет чемпионом». Промес вернулся! И уже обещает Дзюбе сложности.

«Ахмат» — «Динамо» — 1:2

Здесь отдам три очка гостям. Мне очень понравилось «Динамо» в игре со «Спартаком», как они грамотно использовали контратаки и выжидали момент для реализации. «Ахмат» играет в оборонительном ключе, может быть, раскроется, но победа всё равно останется за командой Шварца.

«Краснодар» — «Урал» — 2:0

У «Краснодара» сейчас очень тяжёлый график, но надо подниматься наверх, чтобы бороться за еврокубки. «Урал» — боевитая команда, но зацепиться за очки не сможет.

Прогноз читателей

Алексей Широков (с. Петровское, Тамбовская область):

«Тамбов» — «Ротор» — 0:1

Фаворит — «Ротор», поскольку имеет две победы подряд. «Тамбов» обескровлен, и забивать в этой собранной за зиму по новой команде некому.

«Химки» — «Уфа» — 2:0

После домашних 0:4 в Кубке от «Крыльев Советов» хозяева выйдут на поле разозлёнными и будут рвать и метать. Раньше можно было бы ждать победу «Уфы», но красно-чёрные ожили при Игоре Черевченко, поэтому победят хозяева.

«Зенит» — «Ростов» — 3:1

Обе команды вылетели из Кубка, а «Зенит» до Нового года ещё и из Лиги чемпионов. Теперь можно сосредоточиться на чемпионате. В последнем матче 2020 года гости дома проиграли ЦСКА (1:3), с «Зенитом», который много забивает, им не справиться.

Ерёменко внезапно ушёл из «Ростова». Что случилось в последнем матче? Роман уже объявил о возвращении в Финляндию. Но вернётся ли он в Россию?

«Сочи» — «Арсенал» — 2:1

Обе команды в бодром расположении духа после победы над «Краснодаром» и «Зенитом» в рамках Кубка России, но в чемпионате и дела, и игра лучше всё-таки у южан, поэтому отдаю им предпочтение.

«Локомотив» — ЦСКА — 1:2

Очередное московское дерби, в котором шансы команд равны. ЦСКА немного изменился за зиму, приобретя в опорную зону Бохинена и усилив атаку экс-игроком «Зенита» Рондоном. Обе команды к тому же уверенно выиграли свои матчи в Кубке. Учитывая, какие были проблемы у «железнодорожников» перед Новым годом (поражения от «Сочи» и «Химок», разгромы от «Динамо» и «Краснодара»), думаю, победят «армейцы».

ЦСКА остался без вратарей! Акинфеева изолировали от команды Пришлось срочно отзывать Помазуна из Екатеринбурга.

«Спартак» — «Рубин» — 2:0

Красно-белые вылетели из Кубка, а значит, выйдут на поле очень злыми. Преимущество домашнего поля должно помочь хозяевам. «Рубин» не выигрывает в Москве с 2010 года, а с 2014-го не может обыграть «Спартак». Так что тут уверенная победа команды Тедеско.

«Ахмат» — «Динамо» — 1:1

Обе команды в хорошем настроении. Шансы на победу равны, но мне кажется, что победителя в этом матче выявить не удастся.

«Краснодар» — «Урал» — 3:0

Екатеринбуржцы очень неудачно играют в Краснодаре, к тому же «быки» разозлены двумя поражениями подряд. Гости попадут под горячую руку.

Прогноз журналистов

Николай Егорычев, корреспондент «Чемпионата»:

«Тамбов» — «Ротор» — 0:2

Спасали «Тамбов» всем миром. Команда собралась буквально на днях, футболисты только знакомятся друг с другом и наверняка ещё не успели наработать игровые связи. «Ротор» банально сыграннее и должен победить.

«Химки» — «Уфа» — 1:1

Подмосковный клуб до паузы в РПЛ выглядел мощно. Но, как показал матч Кубка России, «Химки» пока не в лучшей форме. Обыграть «Уфу» им будет тяжело. Скорее всего, будет ничья.

«Зенит» — «Ростов» — 2:0

При всём уважении к «Ростову», в гостях с «Зенитом» ему ловить нечего. Хозяева просто сильнее, даже без Малкома и Азмуна. Тем более они будут обозлены после поражения в Кубке от «Арсенала». Рискну предположить, что «Зенит» выиграет со счётом 2:0.

«Сочи» — «Арсенал» — 1:0

«Сочи» выбил «Краснодар» из Кубка страны, поэтому не вижу причин, по которым они не смогут обыграть «Арсенал». Учитывая, что туляки на кураже после победы над «Зенитом», хозяевам придётся непросто. Поставлю на минимальную победу «Сочи».

«Локомотив» — ЦСКА — 2:1

«Армейцам» предстоит играть без двух своих лидеров — Акинфеева и Дивеева. В отсутствие капитана и ключевого защитника ЦСКА вряд ли сможет бороться на равных с «Локомотивом». В этом дерби «железнодорожники», на мой взгляд, возьмут верх.

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«Спартак» — «Рубин» — 1:1

«Рубин» отлично провёл зимние сборы. Многие журналисты отмечали, что казанцы готовы к возобновлению сезона чуть ли не лучше всех в РПЛ. «Спартак» пока только привыкает к новой схеме, поэтому ждать от него результата здесь и сейчас было бы неправильно. Скорее всего, матч завершится вничью.

«Ахмат» — «Динамо» — 0:0

Исторически так сложилось, что играть на выезде с «Ахматом» тяжело всем. Грозненцы в этом сезоне дома отнимали очки у «Краснодара», «Зенита» и «Локомотива». Может быть, «Динамо» они и не обыграют, но уж точно не проиграют. Я бы поставил на ничью, причём безголевую.

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«Краснодар» — «Урал» — 2:0

С трудом верится в то, что «Краснодар» оступится во втором домашнем матче подряд. Помешать «быкам» может только отсутствие ведущих игроков: травмированы Сафонов, Уткин, Рамирес и Петров. Но и без них «Краснодар», на мой взгляд, должен обыгрывать «Урал».

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