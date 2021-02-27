Дзюба готов войти в историю русского футбола. Какие рекорды он может побить в этом году

Зимой 2020 года Артём Дзюба входил в шорт-лист главного тренера «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо. По имеющейся информации, «шпоры» были готовы как взять нападающего «Зенита» в аренду до конца сезона, так и полностью выкупить права на него. Однако чемпионы России отказались отпускать форварда за недорого и продлили с ним контракт до 30 июня 2022 года.

После ЧМ-2018 форвард сине-бело-голубых был одним из главных активов нашей сборной. Пока Головин прощупывал почву в «Монако», а Смолов пытался закрепиться в Испании, Дзюба — вышел на первую роль в «Зените» и национальной команде. Уехал Миранчук и даже Кокорин, но 32-летний футболист сине-бело-голубых этой зимой снова остался в России. И вот, собственно, задачи, которые стоят перед игроком на нынешний год.

Дзюба мог уехать в «Тоттенхэм». Что об этом известно Жозе Моуринью хотел видеть капитана сборной России в своей команде.

Стать лучшим бомбардиром в истории РПЛ

17 голов в прошлом сезоне и 11 мячей после 19 туров нынешнего — результативность Дзюбы в РПЛ. Седьмой раз в карьере нападающий «Зенита» забивает более 10 голов в чемпионате. Сейчас Артём располагается на четвёртом месте в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов России (128), отставая на один гол от идущего третьим Дмитрия Кириченко. Впереди экс-форварда «Ростова» только Александр Кержаков с 139 голами и Олег Веретенников со 143 мячами.

В этом сезоне Дзюба забивает в среднем 0,65 гола за матч и тратит на забитый мяч 127 минут. Лучше эти показатели только у его партнёра — Сердара Азмуна (0,73 гола за матч, 92 минуты на забитый мяч).

Стать лучшим бомбардиром в истории сборной России

Пока лучшим голеадором в истории национальной команды остаётся Александр Кержаков, наколотивший 30 голов в 90 матчах за сборную. В спину легенде «Зенита» дышит Дзюба с 26 голами в 47 матчах. Стоит отметить, что по сравнению с Кержаковым, Дзюба забивал больше голов в официальных турнирах. Капитан сборной России отметился 17 голами в квалификации чемпионата Европы и отгрузил по три мяча в товарищеских матчах, Лиги наций и чемпионате мира. Кержаков большую часть голов в ворота соперников отправлял в квалификации чемпионатов мира и Европы (11 и 10 соответственно). Кроме того, восемь голов главный тренер «Томи» забил в товарищеских матчах и один гол на чемпионате мира в Бразилии.

«Я слежу вообще за сборной, за всеми футболистами и за Дзюбой в том числе. Тем более у нас с ним отличные отношения. Здорово, когда есть такой стимул: Артём добивается результатов, когда у него есть хорошая мотивация. Я уже закончил карьеру, поэтому для меня это, скорее, повод порадоваться за Артёма. Я как футболист испытывал определенные эмоции, когда бил какие-то рекорды. И рад, что сейчас такие же эмоции есть возможность испытывать, в частности, у Артёма. Это мое прошлое, я этого уже достиг, а рекорды и нужны для того, чтобы их били. Буду рад, если Артём догонит и перегонит меня, вписав своё имя в историю», — отреагировал на возможный побитый рекорд Александр Кержаков в ноябре 2019 года.

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Стать лучшим бомбардиром среди игроков РПЛ в еврокубках

В прошедшем сезоне Дзюба отметился всего один голом в Лиге чемпионов, а его команда бесславно завершила выступление в турнире, заняв последнее место в группе. Конечно, выйти на первое место по голам в еврокубках будет нелегко, поскольку Дзюба отстаёт от лидирующего Вагнера Лава на семь мячей. Впрочем, шансы всё равно остаются, особенно если «Зенит» будет пробиваться через квалификацию Лиги чемпионов или окажется в Лиге Европы, во что пока верится с трудом. Ранее Артём уже установил рекорд по голам среди россиян в Лиге чемпионов, опередив Андрея Тихонова.

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Выиграть три чемпионата России подряд (но это не рекорд)

Когда игроки уходили из «Спартака», то непременно сразу становились чемпионами. С Дзюбой подобная ситуация не произошла. Артём стал обладателем Кубка России, дважды выиграл Суперкубок России, а заветной цели достиг только в мае 2019 года, когда красно-белые уже праздновали вторую годовщину с исторического момента. Последние два года главный трофей российского футбола достаётся «Зениту». В этом сезоне сине-бело-голубые могут выиграть уже третье чемпионство подряд.

Ещё в прошлом году после второго чемпионства подряд Дзюба сразу поставил себе новую цель. «Это вандерфульно. Это эмейзинг. Это восхитительно. Это шикарно. Это прямо волшебно. По-моему, ещё никогда так рано не было чемпиона в России. Войти в историю всегда приятно. Творить историю. Прекрасная команда, прекрасные люди здесь собраны. Под командой я подразумеваю вообще всех людей. Говорят, что второй титул всегда тяжелее даётся. Моя цель была после просмотра «Last Dance» стать, как «Чикаго Буллз», трёхкратным. Это было бы круто», — делился эмоциями от завоевания клубом золотых медалей нападающий.

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

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Если в списках снайперов Дзюба может выйти на первое место, то по количеству трофеев у него нет шансов. Единоличным лидером по количеству чемпионств является Дмитрий Ананко с девятью кубками. Три чемпионских титула подряд – тоже не рекорд, но подобных результатов в России не было с конца 90-х – начала 2000-х, когда «Спартак» становился чемпионом шесть раз кряду.

Однако, если бы Дзюба в феврале 2020 года принял решение уехать в Европу, то вряд ли смог бы рассчитывать на преодоление рекорда Олега Веретенникова в чемпионате России и Александра Кержакова в сборной. Получается, что Артём вместо карьеры в Лондоне предпочёл величие в России. Отъезд в «Тоттенхэм» значительно бы понизил шансы Дзюбы на преодоление рекорда в чемпионате, а может быть и в сборной.