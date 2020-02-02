Дзюба мог уехать в «Тоттенхэм». Что об этом известно

Артём Дзюба мог в зимнее трансферное окно перейти в АПЛ. Как стало известно «Чемпионату», в услугах 31-летнего нападающего «Зенита» был заинтересован финалист прошлой Лиги чемпионов и участник 1/8 финала ЛЧ нынешнего сезона «Тоттенхэм». Тем не менее капитан сборной России остался в Петербурге.

«Зенит» не отпустил Дзюбу в «Тоттенхэм»

Что известно о несостоявшемся трансфере Дзюбы в «Тоттенхэм»

Дзюба входил в шорт-лист главного тренера «шпор» Жозе Моуринью. Лондонский клуб искал нового центрфорварда из-за травмы своего лучшего бомбардира Гарри Кейна, который выбыл на несколько месяцев из-за разрыва мышцы бедра. По имеющейся информации, «Тоттенхэм» был готов как взять нападающего «Зенита» в аренду до конца сезона, так и полностью выкупить права на него.



По-видимому, в «Тоттенхэме» рассчитывали на то, что лучший бомбардир и лучший ассистент РПЛ (11 голов и 9 голевых передач в 19 матчах) будет стоить недорого, поскольку контракт Дзюбы с «Зенитом» заканчивается всего через полгода. Однако чемпионы России отказались отпускать одного из своих ключевых игроков. Тем более Артём уже договорился с петербургским клубом о новом контракте. Осталось дождаться официального объявления. Говорят, договор заключат по схеме «2+1». Вдобавок и сам нападающий не до конца был уверен, что это лучший момент для перехода. Дзюба мечтает попробовать свои силы в чемпионате Англии, но сейчас смена команды могла повлиять на перспективы его участия в Евро-2020.

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Какие ещё варианты были у Дзюбы в Англии

Год назад Дзюба заключил контракт с агентством Педру Мендеша, представителя Криштиану Роналду и других звёзд, чтобы с его помощью перебраться в чемпионат Англии. Тем не менее даже такой влиятельный агент не помог капитану сборной России получить предложение, которое устроило бы и «Зенит», и самого нападающего. Впрочем, по словам Артёма, в зимнее окно 2019-го у него была возможность перейти в «Эвертон», однако он хотел реализовать другую мечту – стать чемпионом России, после чего отправиться в межсезонье в АПЛ. Но летом конкретных вариантов уже не имел. Тем более Дзюба услышал «приятные слова» в беседах с руководством петербургского клуба, в котором его всё устраивает.



В зимнее трансферное окно 2020-го сообщалось также об интересе к Дзюбе со стороны «Интера». Итальянские СМИ утверждали, что нападающий «Зенита» входит в шорт-лист главного тренера «нерадзурри» Антонио Конте наряду с Оливьером Жиру и Марио Манджукичем. Кстати, Жиру действительно договорился о переходе в миланский клуб, вот только «Интер» почему-то решил отказаться от сделки. Эта история здорово разозлила француза, считавшего вариант с Серией А приоритетным.

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Что сказал Моуринью по поводу срыва трансфера форварда

Пока было открыто зимнее трансферное окно, в СМИ не просочилась информация об интересе «Тоттенхэма» к капитану сборной России, поэтому комментариев Моуринью по поводу Дзюбы нет. Известно, что в шорт-лист португальца помимо нападающего «Зенита» входили Зе Луиш, Кшиштоф Пёнтек и Виллиан Жозе. Экс-спартаковца не взяли из-за того, что у нет ни паспорта гражданина Евросоюза, ни необходимого количества матчей за сборную из топ-50 лучших по рейтингу ФИФА. Поляк перешёл в «Герту», а бразилец остался в «Реале Сосьедад». «Тоттенхэм» в итоге купил за 30 млн евро у ПСВ Стивена Бергвейна, хотя это скорее вингер, чем чистый нападающий.



На последней пресс-конференции Моуринью в своём неподражаемом стиле прокомментировал тему сорвавшегося трансфера центрфорварда. Особенный стал сам себе задавать вопросы и отвечать на них.



— Первый вопрос. Ждёте ли вы, что до закрытия трансферного окна может прийти ещё один игрок?



— Первый ответ. Нет. Давайте дальше. Следующий вопрос.



— Второй вопрос. Довольны ли вы текущим трансферным окном?



— Да, доволен.



— Третий вопрос. Вы бы хотели нового нападающего?



… После паузы Моуринью просто рассмеялся.

Впрочем, чуть ранее португалец более серьёзно ответил на вопрос о замене Кейна.



«Было бы лучше, если бы мы купили нападающего. Нам нужен форвард, чтобы получить сбалансированный состав, который будет способен справиться со сложными задачами в трёх турнирах. Но Бергвейн — отличный игрок. Он хорош уже сейчас, а также поможет нам в будущем. Учитывая трудности трансферного рынка в январе, было непросто заполучить форварда, способного решить наши нынешние проблемы и помочь нам в будущем».



Главная звезда РПЛ остаётся на родине. Но очень интересно, сработались бы Дзюба и Моуринью?