«Сочи» рвётся в Лигу чемпионов! Заболотный и Ко – уже выше «Спартака»

Но готов ли клуб к ФФП и не боится ли ухода Федотова?

«Сочи» и главный тренер клуба Владимир Федотов – главные сенсации текущего сезона в РПЛ. Команда появилась на свет только в июле 2018 года, в прошлом сезоне боролась за выживание в РПЛ, а теперь одерживает четыре победы подряд, выскакивает на третье место в таблице и на расстояние одного очка приближается к ЦСКА. Добавьте к этому победу над «Краснодаром» в 1/8 финала Кубка России – и получите одну из лучших команд России прямо сейчас.

Если «Сочи» удержится в зоне УЕФА, то впервые в истории сочинского футбола привезёт в город еврокубки. Местная «Жемчужина» за семь сезонов в высшей лиге в 1990-х ни разу не поднималась выше девятого места. У парней Федотова — Заболотного и Ко — есть реальнейший шанс переписать сразу несколько глав клубной истории.



О борьбе за еврокубки, соответствии финансовому фэйр-плей (ФФП) и судьбе Федотова мы поговорили с гендиректором «Сочи» Дмитрием Рубашко.

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«Хотим, чтобы «Фишт» увидел еврокубки»

— У нас всё хорошо, погода вот солнечная. Похоже, она имеет большое влияние на раскрытие игроков и результаты нашей команды. Лига чемпионов? Каждый здравомыслящий человек, который занимается каким-то делом профессионально, хочет прогресса, хочет держать высокий уровень. Команда работает на победу. Надеемся, что дальше будет такой же настрой. Желание попасть в еврокубки у нас есть. Чем больше мы реализуем на поле, тем больше это нас обязывает продолжать играть в том же духе. Мы все хотим, чтобы такой стадион, как «Фишт», увидел еврокубки. Почему нет?

«Мы проходим лицензирование для участия в еврокубках»

— По ФФП мы проходим лицензирование для еврокубков. Если мы туда попадём, то будем готовы. Наш нынешний успех — симбиоз на всех участках. Каждый работник старается выкладываться на полную. Не может быть хорошего результата, если что-то работает не так. Да, иногда происходят осечки, но сейчас всё хорошо. А иногда всё работает, а результат не приходит. Тем более во время пандемии никогда не знаешь, как кто восстановится и так далее. Но пока у нас всё хорошо.

«Предложения по Федотову обсуждать нет смысла»

— Владимир Валентинович трудится в «Сочи». Говорить о наших опасениях, что его кто-то захочет перехватить, бессмысленно. Понятно, что чем выше результат, тем выше интерес к тренеру. Мы достигаем его здесь. Федотов неоднократно говорил, что мы одна большая семья, работаем на результат. Поэтому все возможные предложения по Владимиру Валентиновичу обсуждать вообще нет смысла.

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«Болельщиков у нас прибавилось. Позитива стало больше»

— После недавних успехов видно, что болельщиков прибавилось. Позитивных отзывов, в целом, стало больше. Даже ребята из других городов отзываются положительно. Даже те, кто относился негативно, меняют мнение, хотя кто-то продолжает относиться к нам не очень хорошо. Со снятием ограничений и летним сезоном увидим ещё больше любителей футбола.



А вы верите, что «Сочи» сможет выйти в еврокубки?

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