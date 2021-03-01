В «Барселоне» обыски, бывший президент арестован. Что там вообще творится?!

Первая весенняя неделя началась с громких новостей из Барселоны – в офисе клуба сотрудники Mossos d’Esquadra (полиция Каталонии) проводят обыски, а экс-президент Хосеп Мария Бартомеу, бывший генеральный директор Оскар Граус и Роман Гомес Понти, заведовавший юридическим отделом, арестованы.



По сообщениям испанских СМИ, и задержания, и обыски связаны с событием годичной давности – громким скандалом с соцсетями, получившим название Barçagate.

«Барселона» избавилась от Бартомеу. Все счастливы. Что дальше? Ушёл так же, как управлял клубом.

Дело было громким: журналисты нашли доказательства, что «Барса» заказывала травлю своих игроков. Расследование идёт до сих пор

В феврале прошлого года журналисты шоу «Que t’hi jugues» радиостанции Cadena Ser объявили, что Бартомеу ещё в 2017 году нанял компанию I3 Ventures SL для создания позитивного имиджа его персоны, а также проведения клеветнической кампании против игроков – как бывших, так и нынешних, выступавших против президента. По их информации, под такие задачи было заведено порядка 100 аккаунтов в «Твиттере» и «Фейсбуке», которые хорошо писали о Бартомеу и плохо – обо всех неугодных «заказчику». Среди прочих досталось Лионелю Месси, Жерару Пике, Пепу Гвардиоле, Хави, Карлесу Пуйолю и экс-кандидату в президенты Агусти Бенедито.

За три года, по словам журналистов из Cadena Ser, «Барса» потратила на эти цели около 3 млн евро, но все средства и контракты шли в обход юридического и финансового отделов клуба.



Позже издание выяснило, что участвующих в дискредитации неугодных руководству было больше, и все они связаны с одним владельцем: NSG Social Science Ventures SL, Tantra Soft SA, Digital Side SA, Big Data Solutions SA и Futuric SA. Кроме того, эти компании выставляют счета в различные отделы клуба для разделения платежей: Masia, Activos Digitales, Barça Innovation Hub, Media и FCB Foundation.

Бартомеу тогда отрицал факт клеветы в социальных сетях, но подтвердил сотрудничество с компанией I3 Ventures. Также в официальном заявлении клуба было указано, что «Барселона» действительно контактирует с компаниями, занимающимися мониторингом соцсетей, но не более; если бы руководство обнаружило, что они занимаются распространением негативной и порочащей информации об игроках, то все контракты с ними были бы разорваны. Директор I3 Ventures также не подтвердил, что его сотрудники создали аккаунты для клеветнической кампании, но «Барса», учитывая весь скандал, всё же объявила о прекращении отношений с этой фирмой.

Тем не менее расследование началось, а летом партнерская платформа Dignitat Blaugrana подала жалобу в суд Барселоны на Бартомеу, Масферрера (некогда серого кардинала и правой руки экс-президента) и Карлоса Ибаньеса (ещё одного помощника Бартомеу) за недобросовестное администрирование и коррупцию между отдельными лицами.

Впервые с обысками на «Камп Ноу» пришли в июле 2020-го. Судья не унимается и продолжает искать доказательства

На следующий день после обысков «Барса» опубликовала заявление, что внешний аудит не выявил никаких клеветнических кампаний, а стоимость услуг по мониторингу соцсетей была в диапазоне рыночных цен. Это прямо противоречило тому, что в апреле узнала компания PWС: их расследование показало, что клуб тратил на сотрудничество с I3 Ventures 980 000 евро в год (при «норме» в 120 000-150 000), а все счета делились на несколько частей ниже 200 000 евро, чтобы не передавать их в специальную комиссию; также услуги «Барсе» предоставляли пять других компаний, связанных с I3 Ventures. В общем, аналитики полностью подтвердили всё, что двумя месяцами ранее миру рассказали журналисты.

У судьи Ариадны Гил была уверенность, что нужно и дальше продолжать расследование, потому что документальных подтверждений было мало: суд ждал, что «Барселона» сама предоставит нужные доказательства (своей невиновности или же вины), но клуб не торопился.



Осенью Бартомеу ушёл в отставку, но расследование на этом не закончилось. И вот сейчас, с его арестом, полиция, видимо, нашла достаточно доказательств, что кампания по клевете за безумные деньги всё же была. И это – только лишь часть большого досье на экс-президента «Барсы», при котором в клубе процветала коррупция.



Клуб уже объявил, что предложил сотрудничество судейским и полицейским органам: «Информация и документация, требуемые судебной полицией, строго ограничены фактами, относящимися к этому делу. «Барселона» выражает своё максимальное уважение к продолжающемуся судебному разбирательству и принципу презумпции невиновности затрагиваемых лиц в рамках этих разбирательств».



Болельщики «Барсы» могут праздновать.