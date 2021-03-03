Роналду снова вписал своё имя в историю! Как долго он ещё будет штамповать рекорды?

Туринский «Ювентус» разгромил «Специю» в 25-м туре чемпионата Италии — 3:0. Окончательный счёт в матче установил форвард Криштиану Роналду. Португалец забил свой 20-й гол в нынешнем розыгрыше Серии А и вошёл в историю: он стал первым футболистом, забившим более 20 мячей в каждом из последних 12 сезонов в топ-5 европейских чемпионатах. Матч со «Специей» также стал 600-м для игрока в национальных первенствах. Последний раз португалец забивал меньше 20 мячей ещё в «Манчестер Юнайтед», в сезоне-2008/09.

Новый рекорд ценен ещё и потому, что Роналду остаётся единственным, кто преодолел отметку в 20 голов за сезон в трех национальных первенствах — Англии, Испании и Италии.

Ронни, как его называют на родине, не стал бурно отмечать очередной рекорд, а лишь выложил пост в «Инстаграме» с подписью: «великие парни» (великая команда, коллектив) с тегом #доконца.

Сезон-2020/21 для Криштиану складывается почти идеально — он уверенно занимает первую строчку в гонке бомбардиров Серии А, а на гол ему требуется в среднем 91 минута. Стоит отметить, что Роналду забил 42% всех мячей туринцев в чемпионате: 20 из 48 — лучший результат в турнире. У второго бомбардира Ромелу Лукаку — 30% (18 голов из 60).

Насколько хорош португалец, говорит и тот факт, что на его счету 48 голов в последних 48 матчах чемпионата Италии. Роналду также вошёл в топ-3 бомбардиров «Ювентуса» в Серии А в XXI веке, обойдя Пауло Дибалу. На счету Криштиану 72 мяча — больше только у Давида Трезеге (123) и Алессандро Дель Пьеро (188).

Интересен и тот факт, что с начала сезона-2020/21 на счету форварда 7 матчей, в которых он забивал не менее двух голов. По этому показателю Роналду делит первое место в топ-чемпионатах с форвардом «Баварии» Робертом Левандовским.

Авторитетный портал WhoScored оценивает игру португальца в нынешнем розыгрыше чемпионата на 7,75 баллов — лучший результат в Италии. У ближайшего преследователя, нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича, средняя оценка – 7,71. Португалец обходит шведа и по количеству ударов за игру – 5,4 против 4,7.

Но у каждой медали есть две стороны. Роналду является главной ударной силой «Юве», из-за чего команда становится зависимой от него. Криштиану пропустил в сезоне три игры в Серии А — в каждой из этих встреч «Ювентус» не смог победить.

О влиянии Роналду на коллектив рассказал и главный тренер Андреа Пирло после матча с «Вероной»: «Заметно не хватало «Ювентусу» опытных исполнителей. Молодые же не понимают важность деталей, в какую сторону движется игра. Попросил более опытных Роналду и Сандро поговорить с ними об этом, но, видно, этого оказалось слишком мало».

Роналду — 36 лет! Какие ещё рекорды ему надо побить, прежде чем завершить карьеру Криштиану рано заканчивать. Ему надо играть как минимум до сезона-2024/25.

***

В Лиге чемпионов схожая ситуация: есть Роналду — есть результат. В четырёх матчах группового этапа португалец оформил пять результативных действий по системе «гол+пас» (4 гола и 1 ассист). Причём именно дубль Криштиану в ворота «Барселоны» помог «Ювентусу» занять первое место в квартете. А вот в первом матче 1/8 финала с «Порту» (2:1) неудачно сыграла вся команда, хотя португалец всё равно получил наивысший балл – 7,8.

В главном европейском клубном турнире статистика Роналду не такая впечатляющая, как в чемпионате: форвард забил 26,67% (4 из 15) голов «Ювентуса» — по этому показателю он не входит даже в десятку лучших. Лидер — Эрлинг Холанд из «Боруссии»: 8 мячей из 15 — 53%.

По количеству ударов по воротам Криштиану на 4-м месте – 3,6 за матч. Лидер: Лионель Месси из «Барселоны» — 6. Общий рейтинг португальца – 7,8 — шестое место в турнире. Лучший: снова Месси – 8,57.

Бывший главный тренер туринцев Фабио Капелло уверен, что Криштиану в «Ювентусе» просто не с кем играть: «Из всего состава «Юве» разницу делают только Кьеза и Роналду. Остальные – нет. Против «Порту» они играли в регби, они просто отправляли мяч на фланги. Даже учитывая тот факт, что Роналду провёл плохой матч, может, даже худший после перехода в «Ювентус», они пытались играть вертикально. Некому было проследить за движениями Роналду и сделать ему передачу», – сказал Капелло для Sky Sports.

Роналду установил мировой рекорд по голам! Король Футбола в этом рейтинге только третий Куда дели больше 300 забитых мячей Пеле?

***

Как бы противоречиво ни выступал «Ювентус» при Пирло, форвард выполняет то, что от него требуется, — забивает. Согласно информации от Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), Криштиану — лучший бомбардир в истории. В поединке с «Вероной» в прошлом туре, Роналду забил свой 766-й гол в профессиональной карьере, что сделало его новым обладателем рекорда результативности и позволило обойти легендарного Пеле. В матче со «Специей» португалец улучшил собственный рекорд и оторвался от бразильца на два мяча. Роналду всегда отмечал, что командная работа важнее индивидуальных достижений, поэтому сезон-2020/21 станет для игрока по-настоящему успешным только при наличии трофеев.