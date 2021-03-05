Как же больно смотреть на этот «Ливерпуль»! У Клоппа пять домашних поражений подряд в АПЛ

Команды Юргена Клоппа и Томаса Тухеля подходили к очной встрече, имея любопытные серии. «Челси» под руководством нового немецкого тренера не проиграл ни разу: шесть побед и три ничьи во всех турнирах при разнице мячей 10:2. «Ливерпуль» же со своим немцем четыре раза подряд уступил на «Энфилде» в АПЛ. Такого с красными не случалось сто лет, и это вовсе не метафора. Точнее, с декабря 1923 года!

Клопп перед матчем раздавал комплименты соотечественнику:

«Мы уже увидели у обновлённого «Челси» чёткую идею. Эта идея заключается в контроле мяча и смене тактической схемы. Тухель сразу же стал добиваться нужных результатов, но также и успел узнать побольше о своей команде. Он многое изменил в игре синих. Их команда сделала шаг вперёд, а сейчас нам предстоит с ней сыграть. Будет очень интересно. Сложно владеть мячом больше, чем «Челси»… Это-топ команда, довольно требовательная к сопернику. Нам надо убедиться, что у нас есть ответы на все их вопросы».

В стартовый состав чемпионов Англии вернулись голкипер Алисон Бекер, не игравший в предыдущем матче из-за трагедии в семье, и залечивший травму Фабиньо.

«Ливерпуль» постарался максимально затруднить «Челси» владение мячом. Высоким прессингом красные заставляли синих сбиваться на длинные передачи, но оказалось, что Тухель подготовил к этому свою команду. Тимо Вернер, Мэйсон Маунт и Хаким Зиеш постоянно открывались за спины игроков обороны чемпиона Англии. Получалось это очень опасно, как из-за рискованной манеры игры защитников «Ливерпуля», так и за счёт отличного движения Вернера. В первые 15 минут немецкий форвард имел два момента, воспользовавшись ошибками Озана Кабака, который по своему классу, объективно говоря, пока не соответствует уровню топ-команды Европы. А в середине первого тайма Тимо вообще забил, когда «Челси» снова удался заброс из глубины. В том случае «Ливерпуль» должен был благодарить систему VAR, нарисовавшую сомнительный «миллиметровый» офсайд.

Тем не менее «Челси» выиграл первый тайм при всего-то 46% владения. Гости угрожали воротам чаще хозяев (счёт ударов – 2:6, в створ – 0:2), и на 42-й минуте реализовали один из своих контрвыпадов. После длинной передачи синие получили ситуацию три в четыре у штрафной Алисона, однако получивший мяч Маунт сделал всё сам. На удивление легко ушёл от Фабиньо и точно пробил в дальний угол.

А вот в начале второго тайма система VAR не подыграла «Ливерпулю», когда мяч попал в руку Н’Голо Канте в штрафной «Челси». Француз увеличил площадь тела, но судьи пришли к выводу, что игры рукой не было. Можно принимать ставки на то, вспомнит ли Клопп об этом эпизоде после матча. Всё-таки больше вспомнить немецкому тренеру красных нечего. Больно смотреть на то, насколько беззубо играет в атаке ещё недавно ярчайшая команда европейского футбола! Если оборона «Ливерпуля» проваливается из-за травм защитников, то форварды во многих матчах сезона просто не похожи на себя.

«Челси» и после перерыва сохранял организованность и компактность в обороне, игроки не теряли концентрацию. Кроме того, гости пытались сбивать темп контролем мяча, высасывая силы у устававших соперников. Хозяева завязли в этом синем болоте. Клопп выпустил залечившего травму Диогу Жоту вместо Мохамеда Салаха (египтянин был очень недоволен заменой), тем не менее горячее в штрафной Эдуарда Менди не стало. Впервые «Ливерпуль» пробил в створ ворот «Челси» лишь на 85-й минуте.

Во втором тайме «Ливерпуль» тоже не выиграл у лондонцев по ударам – 5:5 (в створ – 1:3). «Челси» хватило одного забитого мяча для победы. Вернер опять ушёл с поля без гола, но он сделал для команды больше, чем если бы забил, а потом просто растворился на поле. Тухель продлил свою успешную серию, Клопп – печальную. Ещё пару месяцев назад никому бы и в голову не пришло, что «Ливерпуль» способен проиграть пять матчей на «Энфилде» подряд!