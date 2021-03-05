Как агент Роналду захватывал «Реал». Теперь он построил империю в Англии

«Жорже Мендеш – президент клуба [«Реала»], хотя его никто не выбирал. Решения принимались, и некоторые игроки приходили, потому что он — их агент. Клуб в его руках и руках Моуринью, и нынешний президент [Флорентино Перес] вскоре поймёт, почему так получилось», – так бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон описал ситуацию в команде в период с 2010-го по 2013-й.



Примерно с 2009 года португальский агент Жорже Мендеш полностью подчинил себе трансферную политику мадридского клуба. Благодаря нему там появились Моуринью и Криштиану Роналду. Всего в период c 2009-го по 2014-й «Реал» приобрел клиентов Gestifute (агентство Мендеша) на сумму в 240 млн евро.

В 2016 году произошла такая же оккупация «Вулверхэмптона». Тогда Мендеш стал официальным советником клуба по трансферам. По его совету в команду пришло 15 португальцев (включая главного тренера Нуну Эшпириту), 12 из которых уже сотрудничали с Gestifute.

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Всего за три года середняк Чемпионшипа превратились в претендента на еврокубки. За монополию на игроков и вмешательство в управление деятельность Мендеша воспринималась как полукриминальная, а болельщики, наоборот, благодарны ему и по сей день.

В детстве Мендеш работал на рынке (виновата бедность). Но дорос до собственного бара

Родился Мендеш в Лиссабоне. Его семья делала плетёные шляпы на продажу и зарабатывала мало. Мендеш с юности занимался предпринимательством — торговал старой одеждой на рынке.

Жорже тоже играл в футбол. Как и Роналду, он бегал на левом фланге атаки, пока не понял, что выше уровня полупрофессиональных лиг ему не подняться. Тогда он завершил карьеру в возрасте чуть больше двадцати лет и сконцентрировался на бизнесе. К тому моменту большой доход стал приносить магазин видеопроката, который Мендеш запустил незадолго до этого.



На прибыль он открыл бар и ночной клуб, иногда диджеил там и налаживал контакты с футболистами, которые приходили повеселиться.



Первого клиента, молодого вратаря Нуну Эшпириту Санту, 30-летний Мендеш встретил в своем баре в 1996 году. Тогда же он основал Gestifute и спустя некоторое время оформил первую сделку – отправил Нуну из «Витории Гимараеш» в «Депортиво» за миллион долларов. Тот ездил по арендам, а потом перешёл в «Порту» Моуринью уже за 3 млн. Спустя двадцать лет после знакомства Мендеш пригласил тренера Нуну в «Вулверхэмптон».



С самого начала у португальского агента было две вещи, на которые он делал ставку — связи и молодые игроки. В академии «Спортинга» он нашёл Куарежму и Роналду.



В 2009-м Криштиану перешёл в мадридский «Реал» за рекордные 94 млн евро. Спустя год к нему присоединился Моуринью, давний клиент Мендеша.



«Моуриньо и должен был прийти в «Реал», потому что он – единственный тренер, кого президент [Флорентино Перес] уважает», – вспоминал Кальдерон.

В этот период «Реал» начал скупать клиентов Gestifute. Состав пополнили Ди Мария (33 млн евро), Карвалью (8 млн евро) и Коэнтрау (30 млн евро). К 2011-му в основной команде находилось уже семь клиентов Мендеша. Перес был в восторге от Моуринью, защищал его перед прессой и называл лучшим тренером в мире. А Моуринью подыгрывал своему агенту и принимал в коллектив его игроков.



«Мне странно видеть Переса марионеткой в руках Мендеша. Я реально не могу этого понять», – сказал Кальдерон.



После ухода Жозе в 2013 году влияние Мендеша на клуб и Переса стало постепенно ослабевать. Концом их отношений можно считать 2020 год, когда впервые за 13 лет в «Реале» не было ни одного футболиста Gestifute.

Мендеш нашёл владельца для команды второй лиги и вывел её в еврокубки

Вскоре после того, как агент и клуб, охладели друг к другу, Мендеш стал искать другой путь сбыта игроков. Он нашёл потенциального владельца — китайскую компанию Fosun International. Глава компании Джэфф Ши как раз искал английский клуб для покупки. Его на это надоумил генеральный секретарь Китая Си Цзиньпинь, известный футбольный фанат. В его кабинете даже висит футболка Бэкхэма. Однажды посетив Англию, Цзиньпинь восхитился местной спортивной культурой и захотел зайти на этот рынок. Мендеш предложил Ши «Вулверхэмптон».

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Сделку провернули в июле 2016-го, спустя семь месяцев после приобретения китайской компанией 20% акций Gestifute. Она была закрыта за 50 млн евро (сопоставимо с ценой продажи одного Диогу Жота).



Мендеш взял трансферную политику под свой контроль. За первые два года во второй английской лиге он пригласил семь португальцев, включая главного тренера Нуну.



Причем для португальского менеджера и для новобранца Рубена Невеша переход из «Порту», где Рубен был капитаном, во вторую лигу Англии мог показаться шагом назад. Однако фактор агента и амбициозность проекта сыграли решающую роль.

Мендеш после начала работы с «Вулверхэмптоном» часто переманивал игроков уровня повыше. Например, Рубен Невеш приехал из «Порту», где был капитаном. Соперников смущало такое преимущество «Вулверхэмптона» на трансферном рынке. Например, тренер «Астон Виллы» в то время Стив Брюс высказался по этому поводу: «Главный вопрос, который, я думаю, затрагивает всех, заключается в том, как они заманивают игроков Лиги чемпионов играть в Чемпионшипе?»



В 2018 году «Вулверхэмптон» выиграл Чемпионшип на второй год после прихода новых владельцев. Годовой прогресс очевиден: за это время они поднялись с 14 место на первое. Всё это время на клуб сыпались обвинения от СМИ и соперников по лиге. Согласно правилам ФА, агенту (или агентству) запрещено влиять на управление командой.



Например, владелец «Лидса» Андреа Радриццани писал в «твиттере»: «Поздравления лучшей команде, но надеюсь, что лига в будущем будет одинаково справедлива ко всем 24-м командам».

Ши нарушение отрицал: «Жорже – мой друг. Когда ты новичок, в индустрии тебе нужен человек, который поможет и скажет, что надо делать. Я не знаю, почему все думают, что «Вулверхэмптон» нарушает правила. Официально, юридически мы прошли все проверки».



Фанаты в слухи про преступные схемы не верят и до сих пор боготворят Мендеша за спасение их команды. Один из болельщиков, например, сказал в интервью: «Он купил нам много игроков и это помогло. Многие клубы, такие как «Астон Вилла», называют нас гангстерами, потому что завидуют. И теперь мы обошли их».



По информации Jormal Economico, в 2020-м Fosun инвестировала в клуб 377 млн евро. Это помогло – прошлый сезон закончил на седьмом месте, которое обеспечивает выход в Лигу Европы. Сейчас коллектив Нуну рекламирует клиентов Gestifute всем топ-клубам мира. В начале этого сезона клуб получил первый большой гонорар – Диогу Жота перешёл в «Ливерпуль» за 44,7 млн евро.

Стоимость контрактов Мендеша более миллиарда. Но Дзюбу пристроить не смог

У Мендеша огромное влияние. Особенно в Португалии, где он контролирует футбольные академии разного масштаба: «Порту», «Спортинг», «Бенфика», «Фамаликан». По оценке Forbes, общая стоимость контрактов его агентства превышает один млрд долларов. Он ведёт дела 137 клиентов, среди которых Жозе Моуринью, Криштиану Роналду и Артём Дзюба.



В феврале прошлого года «Тоттенхэм» и Моуринью всерьёз интересовались Дзюбой. Игрок даже обратился к агенту после Чемпионата мира в России, чтобы продолжить карьеру в Европе. «Зенит» не отпустил своего лидера в аренду, так как он был незаменим в гонке за чемпионство. Артём — один из немногих, кому Мендеш не смог помочь.

«Зенит» не отпустил Дзюбу в «Тоттенхэм»

После прихода Мендеша «Вулверхэмптон» вышел в АПЛ и подорожал в восемь раз, а «Реал» выиграл вообще всё. Многие называют его методы незаконными, но, видимо, так строится империя.