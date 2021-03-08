Сын камикадзе полвека снимал английский футбол. Атмосфера 1970-х – в галерее мастера

В «инстаграме» есть такой аккаунт – tphoto2005. Он публикует массу футбольного ретро – там и старые чемпионаты мира, и снимки с английским футболом, и даже чемпионат Японии.



Автор этого аккаунта – японский фотограф Масахиде Томикоши. В этом году ему исполнится 74 года. Сейчас Томикоши уже на пенсии, он не сотрудничает ни с одним фотоагентством или СМИ. Он просто практически ежедневно постит фотографии из архивов для 64 тысяч человек.

Первую фотокамеру Томикоши получил в 17 лет – подарок отца, который в годы Второй мировой войны был лётчиком-камикадзе в японской армии. После войны он устроился на работу в журнал и передал любовь к фотографии своему сыну.



Масахиде Томикоши говорил:



«Он никогда не учил меня, как правильно держать фотоаппарат или выбирать ракурс. Я во многом был самоучкой. Но отец сделал во время войны много панорамных фото с воздуха – вот это мне очень запомнилось. Он показывал мне фотографии, где были его улыбающиеся сослуживцы. Почти все они погибли, потому что тоже, как и отец, были камикадзе».



Томикоши сразу же начал фотографировать спортсменов – первые фото он сделал с чемпионата Японии по легкой атлетике. Дальше – футбол, турниры в Японии. Постепенно Томикоши подошел к чемпионатам мира и другим крупным международным турнирам (его первый крупный турнир был в 1981 году; последний ЧМ, который он отработал полностью, состоялся в 2014 году).



Томикоши много времени проводил в Англии – он большой фанат «Манчестер Юнайтед» и знаком со многими игроками, выступавшими за «МЮ» в семидесятых. Томикоши признается, лучше всех он общался с Джорджем Бестом.



История от него:



«Однажды Бест остановился после тренировки в компании других игроков «Манчестер Юнайтед» и сказал: «Эй, ты кто? Ты не похож на англичанина. Ошибся страной?» Другие игроки засмеялись.



Признаюсь: я очень хотел задеть его в ответ. Но просто сказал: «Я тот, кто фотографирует тебя. Если ты не улыбнёшься мне сейчас, я сфотографирую тебя со стаканом следующей ночью – тогда уже посмеемся вместе».



С лица Беста пропала улыбка. На выходе с базы он догнал меня и сказал: «Слушай, ты извини, меня иногда заносит. Ты не обижайся, мне нравится твой настрой, твой напор. Приезжай к нам на тренировки и матчи».



И Томикоши приезжал, снимал, а теперь выкладывает кучу олдовой годноты. Его фото – бесконечная связь разных времен.

Бонус: три истории про английский футбол 70-х. Первая – про фанатскую жизнь

Сейчас ФА следит, чтобы фанаты соблюдали порядки как на стадионе, так и за пределами. Максимум хулиганства – оскорбительные кричалки. Файеры, петарды и, тем более, драки недопустимы.



В 70-х с этим было напряженнее.



Даже Томикоши говорил: «Фанаты – отдельный вид прекрасного в футболе. Я очень любил их фотографировать. Но иногда они нарушали порядок – и это настоящая буря. Полиция не контролировала, они могли драться до тех пор, пока сами не устанут».



Пара сюжетов c драками фанатов:

В 1973-м фанат «Болтона» зарезал болельщика «Блэкпула» после игры их команд.

В 1978 году фанаты «Миллуола» и «Ипспвича» подрались прямо на стадионе. Драка была настолько масштабной, что перешла на футбольное поле. Разнимала полиция, запросив огромное подкрепление.

Джордж Бест лично просил фанатов «Манчестер Юнайтед» не участвовать в драках. Некоторые лидеры ультрас говорили: «Мы перестали уважать Джорджа. Мы бьёмся за честь «Манчестер Юнайтед» так же, как и игроки на поле».

Первый трансфер-миллионник. Тренер говорил игроку, что он стоит на фунт меньше, чтобы снизить давление

В феврале 1979-го «Ноттингем» оформил трансфер нападающего Тревора Фрэнсиса из «Бирмингема». Сделка обошлась «Ноттингему» ровно в миллион фунтов – для этого боссы взяли кредит у двух английских банков.



Журналисты и фанаты взбесились из-за суммы. Фрэнсис тоже нервничал. Он говорил:



«Мне дали неплохой контракт, и это стало достоянием общественности». На этой почве у Фрэнсиса случился инцидент. За пару дней до переезда из Бирмингема он случайно столкнулся с фанатом на улице. Тот, не выбирая выражений, сравнил футболиста с дорогостоящей женщиной лёгкого поведения, и выразил удовлетворение от того, что «Бирмингем» скачал за Тревора целый миллион.



Фрэнсис очень переживал из-за трансферной суммы, и тренер «Ноттингема» это замечал. Однажды он вызвал Фрэнсиса в свой кабинет и поговорил с ним о проблеме:



– Тревор, ты как будто о чём-то беспокоишься?



– Да, тренер, вы потратили целый миллион. Это чудовищно большие деньги.



– Ну, что ты! Ни один игрок в мире не стоит миллион. Мы потратили на тебя 999 тысяч 999 фунтов.



– И что это меняет, тренер?



– Миллион – это стоимость игрока, который один обыграет целую команду. Ты не легендарный футболист, а просто хороший.



После этого Клаф говорил: «Это самая идиотская вещь, которую я когда-либо говорил. Но она подействовала. Фрэнсису стало полегче».



Через два года «Манчестер Сити» выкупил Фрэнсиса за тот же миллион фунтов.

В начале 70-х в английском футболе доминировал «Лидс», но никто об этом не помнит

Фанаты «Лидса» грустно замечают: когда-то у них был один из самых сильных тренеров в истории английского футбола. Но об этом все забыли. Это Дон Реви. Он никогда ничего не выигрывал как игрок, зато устранил этот недостаток в статусе менеджера.



Реви начинал карьеру в «Лестере», играл за «Халл», «Сандерленд», «Манчестер Сити» и «Лидс». В 1961-м он стал играющим тренером «Лидса». Через год – полноправным главным.



В свой первый сезон он занял с «Лидсом» 19-е место в Чемпионшипе (тогда это был просто второй дивизион), посещаемость пробила антирекорд – была даже меньше, чем в первый год после получения «Лидсом» статуса профессиональной команды. После того сезона владельцы пришли к нему и предложили остаться – заманивали качественными вложениями. Реви сказал, что его устраивает тогдашнее финансирование.



Английские газеты называли Реви новатором. В то время, когда все хотели купить парочку сильных игроков из-за рубежа, он выстраивал сильную академию. Он построил свою собственную систему, которая принимала игроков, прошедших через три этапа отбора. Так отсеивались не очень сильные игроки.



За несколько лет он вывел «Лидс» в Премьер-лигу, в 1969 году стал чемпионом. Дальше – несколько вторых мест подряд, и второе чемпионство. И это был особенный момент: его он взял на «Энфилде», а «Коп» аплодировала ему несколько минут.



Дон Реви ушёл из «Лидса» в сборную Англии сразу же после завоевания второго чемпионства. Уходя, он сказал: «Многие говорят, что в футболе выигрывают только трудяги. Я не согласен. Когда я пришел в «Лидс», я был простым мечтателем. Сейчас мне 48, я уже добился определенных успехов на этом месте. И я всё ещё просто мечтатель».